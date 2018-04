RENERE LUFT: Oslo-byrådet fortsetter jobben med tiltak for renere luft i sentrum. Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og bystyrepolitiker Ivar Johansen (SV) går sammen for å redusere tomgangskjøring. Foto: Frode Hansen, VG

MDG-Lan: Vil la P-vakter slå ned på tomgangskjøring

Publisert: 19.04.18 09:03

OSLO SENTRUM (VG) Miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg kan neppe beskyldes for å gå på tomgang. Nå vil hun bruke parkeringsbetjenter til å bøtelegge stillestående bilister med motoren i gang.

Sammen med SV-veteran Ivar Johansen i Oslo bystyre ber Lan og byrådet i Oslo staten om å klargjøre regelverket, slik at unødvendig tomgangskjøring kan slås ned på.

I tillegg ber byrådet om at kommunale parkeringsvakter skal få håndheve bestemmelsen, slik tilfellet er i dag med piggdekkgebyret, går det frem av et brev miljø- og samferdselsbyråden har sendt til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Parkeringsvaktene våre er ute i byen hele tiden og ser denne tomgangskjøringen. De kan gjøre en jobb her, sier Ivar Johansen til VG.

– Er det ikke vanskelig å skille mellom hva som er nødvendig- og unødvendig tomgangskjøring?

– Det kan være knyttet til tid eller til situasjonen som observeres. Foregår tomgangskjøringen over et visst antall minutter – eller en sjåfør bare lar bilen stå på tomgang mens han «bare» er inne et sted for å utføre et ærend, så bør det slås ned på med gebyr, svarer Johansen.

Både han og byråd Berg mener en strengere oppfølging av forbudet, som allerede finnes i lovverket, vil ha en preventiv effekt mot unødvendig tomgangskjøring.

– Vi ønsker at kommunen skal ha muligheten til å håndheve denne loven. Vi ber om en konkretisering av hva som er ulovlig tomgangskjøring. Og vi har mange parkeringsbetjenter som har kapasitet til å håndheve dette, og som skriver ut piggdekkgebyr fra før, sier Berg og Johansen til VG.

Har forventninger til Frp

– Noen vil si at diesel- og bensinbilister er pålagt mange belastninger fra før – med avgifter, økte bompengesatser, mindre parkeringsmuligheter og piggdekkbøter. Er det ikke nok nå?

– Dette forbudet mot tomgangskjøring har vært der lenge, men er ikke håndhevet godt nok. Frp er jo et lov og orden-parti, så nå håper jeg Ketil Solvik-Olsen og Frp vil følge opp dette. Dessuten setter jeg min lit til at det finnes noen gamle Blekkulfere i regjeringspartiet Venstre som kan pushe på litt, svarer Lan Marie Nguyen Berg .

Hun skriver i brevet til Samferdselsdepartementet at kommunen jevnlig får meldinger fra innbyggere i Oslo som reagerer på biler som står på tomgang med støy og forurensing i nærmiljøet som resultat.

Samferdselsminister Solvik-Olsen påpeker at politiet allerede har myndighet til å gi bøter til bilister som går på tomgang, og at dersom myndigheten skal legges på kommunen, må reaksjonsformen endres til gebyr.

– Ileggelse av gebyr er forbeholdt lett konstaterbare masseovertredelser, slik som unnlatelse av å medbringe førerkort, parkeringsovertredelser og så videre. Forbudet mot tomgangskjøring inneholder imidlertid flere skjønnsmessige momenter og vurderinger, og det kan derfor spørres om gebyr er en egnet reaksjonsform for overtredelse av forbudet, skriver han i en e-post til VG.