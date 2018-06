IKKE GODKJENT: Svein Danielsens forsøk på å skrive en hyggelig kommentar ble ikke oppfattet like positivt av Facebook. Foto: Skjermdump

Ville takke for hjelpen etter kjøp av datamus - ble sensurert av Facebook

Publisert: 21.06.18 19:58

Svein Danielsen forsøkte å gi skryt for god kundeservice etter hjelp med å tilpasse en datamus. Dette likte ikke Facebook, som mente han var for stygg i språket.

Etter å opplevd god hjelp fra en ansatt i Digital Impuls, var Svein Danielsen så fornøyd at han bestemte seg for å skrive en hyggelig kommentar på bedriftens Facebook -side. Det gikk imidlertid ikke etter planen.

Facebook mente at Danielsen hadde brukt for stygt språk.

Trøbbel med musa

Kommentaren han forsøkte å skrive lød slik:

«(...) Utrolig fornøyd med både det nye tastatursettet og oppfølging. Var litt uenig med Microsoft om hvordan musa skulle oppføre seg, men fikk fantastisk god hjelp av en tålmodig hjelper fra Digital Impuls, så nå er musa også perfekt».

– Jeg tenkte bare «hva i all verden, var det en trykkfeil?». Så jeg forsøkte igjen, men det samme skjedde. Facebook ba meg fjerne kommentaren og publisere på nytt, sier Danielsen.

Da innså han at ordet «musa» trolig var problemet. Han forsøkte å endre til «musen», uten at det hjalp. Til slutt måtte han bare gi opp.

– Hvordan skal jeg få beskrevet produktet uten å bruke ordet «mus»? Det hadde jo sett veldig rart ut, og de ansatte ville nok bare tenkt at jeg ikke var helt god, som forsøkte å snakke rundt grøten på den måten, humrer han.

– De bør tilpasse seg virkeligheten

For noen dager siden skrev VG også om Liv Breven fra Numedal som skulle markedsføre den lokale brunosten på sosiale medier .

Også hun opplevde å bli sensurert, da etiketten på brunosten inneholdt ordene «brun» og «heilfeit». Etter å ha skrevet et brev til Facebook der hun forklarte at de var «helt på bærtur» og at ordene slettes ikke var brukt for å karakterisere en person, fikk hun annonsen godkjent.

Camilla Norsted, nordisk pressekontakt i Facebook, forteller at man alltid kan kontakte Facebook dersom man mener at et innlegg har blitt urettmessig fjernet, slik at de kan se på saken.

– Vi jobber kontinuerlig med å gjøre Facebook til et trygt og sikkert sted for alle. Derfor har vi blant annet fellesskapsregler som setter rammene for hva vi tillater og ikke. Noen ganger skjer det dessverre feil, hvilket vi selvfølgelig beklager, og som vi retter opp i så snart vi blir kjent med situasjonen, sier hun.

Danielsen mener Facebook burde bli flinkere til å sette innhold i en sammenheng, når de bruker automatiske filtre for å sensurere upassende innlegg.

– De bør tilpasse seg virkeligheten på en bedre måte. Dette går jo ikke an.