Illustrasjonsfoto vaskemidler. Foto: FOTO: NTB scanpix

Huseier tapte 340.000 kroner på slurvete gulvvask

NTB

Publisert: 17.06.18 10:43

Det kan bli dyrt å sluntre unna med vaskingen når man selger hus. Det fikk en huseier i Vest-Telemark merke.

En huseier i Vest- Telemark fullførte ikke vaskingen av huset før han overlot boligen til nye eiere. Det kostet ham 340.000 kroner.

Under overtagelsen merket paret som kjøpte huset at laminatgulvene hadde et grått og klissete belegg.

Kjøper og selger ble der og da enige om en kompensasjon på 9.000 kroner, som skulle trekkes fra kjøpesummen, skriver Telemarksavisa .

Men gulvet lot seg ikke vaske, og det viste seg at den tidligere huseieren hadde brukt ren ublandet grønnsåpe uten å vaske det bort.

Etter å ha forhørt seg med gulvforhandlere, ble det klart at gulvene måtte byttes ut.

Kjøperne saksøkte husselgeren og møtte ham tidligere denne måneden i Vest-Telemark tingrett hvor de vant fram.

Husselgeren ble dømt til å betale et prisavslag på 128.743 kroner, pluss renter fram til betalingen skjer. I tillegg må mannen betale motpartens advokatregning på 82.053 kroner.

Det i tillegg til hans egen advokatregning på 128.687 kroner, endte med et tap på over 348.000 kroner for mannen.