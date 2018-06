URETTFERDIG: Samfunnsdebattant Sanna Sarromaa reagerer på det hun beskriver som urettferdig behandling av Laila Owren, rektor ved Kringsjå skole. Foto: Marte Vike Arnesen

Skrev VG-innlegg: Nå får hun ikke lov å undervise barna på skolens område lenger

Publisert: 23.06.18 19:22 Oppdatert: 23.06.18 20:17

- Rektor kan gjerne være uenig, men måten hun har håndtert saken på, blir feil i mine øyne, sier Sanna Sarromaa om mailen hun mottok av rektor ved Kringsjå skole på Lillehammer etter VG-innlegget onsdag.

Det var dette debattinnlegget , skrevet av lektor og samfunnsdebattant Sanna Sarromaa, som skal ha fått rektor Laila Owren til å reagere.

I innlegget går Sarromaa hardt ut mot det hun beskriver som en «overrosing» av middelmådige og dårlige prestasjoner av elever i skolen.

«Vi må slutte med all denne bobleplasten rundt barna og lære dem å tåle ubehaget ved ikke å være fantastiske», skriver hun.

I innlegget referer hun til sine egne barns sommeravslutning for 5. trinn på Kringsjå skole, som sang Jason Mraz’ «I’m Yours» og spilte ukulele - en prestasjon som ifølge Sarromaa, ikke var noe å juble for.

«For all del, de gjorde så godt de kunne, men særlig godt var det ikke.», fortsetter hun i innlegget.

Etter publiseringen onsdag har det tikket inn nesten bare positive kommentarer, forteller hun til VG. Men innlegget skal ikke ha falt i god jord hos Owren.

På torsdag fikk hun nemlig en e-post der Owren skriver at Sarromaa ikke lenger kan bruke klasserommet hun har fått låne gratis av skolen til å undervise sine barn i morsmålet finsk.

«Siden du nå igjen velger å bruke identifiserbare eksempler fra Kringsjå, jfr VG i går, ser jeg meg nødt til å avslutte utlån av klasserom til finskundervisningen», skriver hun i mailen til Sarromaa som VG har fått tilgang til.

Forskjellige oppfatninger

Sarromaa forteller at hun det siste året har fått lov å bruke skolens lokale kostnadsfritt til å undervise barna før og etter skoletid etter at hun fikk avslag på søknaden om at barna skulle få obligatorisk undervisning av finsk som 2. språk.

I februar skal Sarromma ha fått en advarsel fra Owren om at hun ikke lenger fikk lov til å låne skolens lokaler, etter at hun publiserte noen bilder på Instagram fra skolen, blant annet av en ortografisk feil i et engelsk ord som var skrevet på tavla i et annet klasserom.

Partene skal så ha kommet til en enighet om at Sarromaa skulle avstå fra å bruke identifiserbare eksempler fra Kringsjå i innlegg i media og på sosiale medier, eller benytte informasjon hun har kommet til ved bruk av skolens lokaler, står det i mailen VG har fått tilgang til.

Innlegget Sarromaa skrev onsdag om inntrykket hun satt igjen med etter skoleavslutningen, skal ha vært dråpen som fikk begeret til å renne over for Owren.

– Kronikken jeg skrev, var tydeligvis «too much» for rektor. Hun kan gjerne være uenig, men måten hun har håndtert saken, blir feil i mine øyne. Er du uenig i noe som er skrevet offentlig, så skriver du et motinnlegg, du straffer ikke barna til vedkommende, sier hun til VG.

Men i avtalen står det jo at du ikke skal bruke identifiserbare eksempler fra skolen?

- Hvis hun sitter med en forståelse av at jeg aldri kan ytre meg om ting som angår skolen til mine barn i media, så er det jo helt tullete. Avtalen vi ble enige om, ble laget på bakgrunn av Instagram-innlegget jeg postet. Dette var informasjon som jeg hadde fått tak i i kraft av at jeg hadde tilgang til skolens område. Det var det som var problemet. Jeg hadde aldri gått med på en avtale der min ytringsfrihet begrenses. Kronikken ville ha kommet ut uansett om jeg hadde tilgang til klasserommet eller ikke.

Selv om du ikke har nevnt Kringsjå skole spesifikt i innlegget din, kan du forstå at det fortsatt er mennesker som skjønner hvilken skole du refererer til?

– Det er jo klart at det finnes noen mennesker på Lillehammer som har elever som går på Kringsjå skole, som skjønner hvilken skole jeg skriver om. Samtidig er det snakk om et veldig lite antall, de fleste VG-leserne har jo ikke kjennskapen som skulle tilsi at de vet hvilket 5. trinn jeg refererer til ved å lese innlegget mitt.

– Og selv om jeg hadde skrevet navnet, hadde det spilt noen rolle? Jeg har ikke utpekt noen enkeltpersoner og jeg skrev kronikken basert på min erfaring som foreldre på avslutningen - ikke som lærer. Om jeg hadde skrevet om en fiktiv skole og femteklassing, så hadde de som kjenner meg og mine barn fortsatt kunnet gjette seg til hvilken skole jeg skrev om.

Hun reagerer også på det hun beskriver som en straff som først og fremst går utover barna hennes.

– Dette er undervisning barna har hatt mye glede og nytte av siden vi startet opp for ett år siden. Jeg har stilt opp gratis som lærer og følger pensum. Dette føles veldig urettferdig, sier hun.

– En del av en større sammenheng

Laila Owren mener på sin side at det ikke handler om å kneble ytringsfriheten, men at det handler om tillit.

– Det stemmer at Sanna fikk lov til å låne klasserom på Kringsjå skole til undervisning for sine barn vederlagsfritt. I dette lå det en tillit mellom oss som hun måtte forvalte. For meg er det viktig å ivareta et trygt og godt miljø i skolen, både for elevene og de ansatte. De skal ikke måtte engste seg for å bli herset med eller hengt ut – og det er det dette handler om. Innlegget Sanna skrev, er altså del av en større sammenheng, sier hun til VG.

Hva er det i innlegget til Sarromaa som fikk deg til å reagere?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere.

Mener du at avgjørelsen som i dette tilfellet går utover Sarromaas barn, er riktig?

– Jeg har ikke tatt fra barna hennes muligheten til å få finskundervisning. Jeg har kun avsluttet utlån av rom til Sanna etter det jeg mener er brudd på avtalen vi hadde, sier hun.

– Har ingenting med ytringsfrihet å gjøre

Skolesjef i Lillehammer kommune, Trond Johnsen har lest innlegget til Sarromaa og er kjent med mail-korrespondansen mellom partene i etterkant av publiseringen.

Er det noe i innlegget til Sarromma som du mener rektor har grunn til å reagere på?

– Jeg synes at en debatt om hvorvidt man skryter for mye av barn i norsk skole, er en viktig debatt å ha og som vi i skolen må delta i. Men jeg synes det er rart å knytte det opp mot en skoleavslutning for 10 år gamle barn. Det vil for mange i Lillehammer være lett å vite hvilken skole, hvilke barn og hvilke lærere hun refererer til, i og med at hun skriver hun har vært på en skoleavslutning for sine egne barn.

Hva tenker du om det Sanna beskriver som en «knebling av hennes ytringsfrihet»?

– Sanna må jo selvfølgelig få lov å ytre seg – men det er jo ikke sånn at man generelt kan ytre seg uten at det kan få konsekvenser. Slik som jeg forstår det, handler dette om brudd på en avtale som ble inngått, og har ingenting med ytringsfrihet å gjøre. Det handler om tillit, og at rektor i dette tilfellet ikke føler at elevene og de ansattes ve og vel blir ivaretatt lenger i kraft av at hun har tilgang til skolens områder utenfor arbeidstid, sier han.