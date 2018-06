TILBAKE. – Det var en periode det var gjengkriger i Oslo og det har man ryddet opp i. Og jeg tror nok at politiet skal klare å gjøre det nå også, sier justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). Foto: Mikalsen, Helge

Justisministeren: Det er en ny type kriminalitet vi står overfor

Publisert: 22.06.18 19:49

INNENRIKS 2018-06-22T17:49:03Z

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) mener ungdomskriminaliteten i Oslo i dag er en ny utfordring. Han ser på ungdomsfengsel som én mulig løsning.

Over ti år har gjengen Young Bloods vokst frem på Holmlia i Oslo – uten at politiet har klart å stoppe dem .

– En del av jobben min er å sørge for at det ikke kommer nye gjenger tilsvarende Young Bloods i Oslo, sier justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Fredag kveld møtte han på Stovner politistasjon sammen med barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Målet var å diskutere hvordan man kan unngå rekruttering til ungdomskriminalitet.

Vurderer ungdomsfengsel

Justisministeren er spesielt opptatt av å se på tre mulige løsninger:

Ungdomsfengsler

– De fleste dette er snakk om er mellom 15 og 18 år, og da må vi vurdere å ta i bruk lavterskeltilbud som ungdomsfengsel i større grad overfor de seriekriminelle.

Inngripen uten samtykke

– En del tiltak vi har krever samtykke fra enten foreldre eller ungdom. Det kan hende at vi må tørre å ta tak og si at vi ikke alltid trenger samtykke. Barnevernet skal se på om de har de hjemlene de trenger for å gripe inn i familier uten å måtte ha samtykke, sier Wara.

Lovendring ved taushetsplikt

– Vi ser også på om det er lover og regler med taushetsplikt mellom politi og barnevern som er til hinder. Vi må tørre å gå litt utenfor den tradisjonelle boksen fordi det er en ny type kriminalitet vi står overfor, som kanskje ikke passer med de nye metodene, sier Wara.

Nytt gjengproblem

For et par uker siden ville ikke justisministeren svare på om han mener politiet har gjort en god nok jobb.

– Det er en ny type kriminalitet vi står overfor, sier han til VG fredag.

– Har man ikke snakket om disse utfordringene i 10-20 år?

– Disse utfordringene som har kommet nå er relativt nye. Noe av gjengkriminaliteten så man tidligere, men man har også lykkes med å slå ned på det i perioder.

– Hva er det som er nytt?

– At det nå har kommet tilbake igjen. Det var en periode det var gjengkriger i Oslo og det har man ryddet opp i. Og jeg tror nok at politiet skal klare å gjøre det nå også. Jeg opplever at Oslo-politiet tar dette på alvor.

Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold sier til VG at politiet nå gjennomgår ulike tiltak. Han nevner endring av lovhjemler og raskere saksgang som mulige forslag fra politiets side.

Vil lære av Danmark

Finansminister Siv Jensen (Frp) sier til VG at hun nå ser til Danmark , for å få ideer til å knuse det gjengkriminelle miljøet på Holmlia.

Det innebærer blant annet at personer som er straffedømt for gjengkriminalitet kan få forbud mot å oppholde seg i en eller flere kommuner i en periode fra ett til 10 år.

– Det er noe vi absolutt skal se på, sier Wara om tiltakene fra Danmark.

– Men da snakker man om den hardbarka gjengkriminaliteten. De vi snakker om i dag er de 150 ungdomskriminelle som blir neste generasjons gjeng. For meg er det veldig, veldig viktig at disse gjengene som blant annet VG skriver om ikke får ny rekruttering, sier han.

Vil ikke love mer penger

Statsminister Erna Solberg uttalte nylig til VG at regjeringen ikke har «vært gode nok til å gå på bakmennene». Hun lovet å ta dem, og å bevilge mer penger til politiet i tiden fremover.

Wara nekter å svare på om regjeringen skal øke bevilgningen til politiet.

– Politiet skal få ressurser med tanke på det som er utfordringen, også kan jeg ikke fortelle hva som kommer i statsbudsjettet.

– Sjefen din, statsminister Erna Solberg, sier at regjeringen skal øke. Hvorfor kan du ikke bekrefte det?

– Det synes jeg det er bra hun sier. Jeg håper du har sitert henne rett.

– Har du fått andre signaler?

– Nei, overhodet ikke.

– Når får vi se resultater av tiltakene som diskuteres?

– Det er jo sånn i Norge at det tar sin tid å endre lover. Jeg tør ikke å si når det kommer, men jeg tror at forslagene kommer relativt raskt, også må vi få dem gjennom lovmølla etterpå.