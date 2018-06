VARMT: Oslo kan bli varmeste hovedstad i Europa torsdag, men må nok se seg slått av andre steder i landet. Foto: Stella Bugge, VG

Oslo kan bli varmeste Europa-hovedstad torsdag

Publisert: 28.06.18 14:02 Oppdatert: 28.06.18 15:05

INNENRIKS 2018-06-28T12:02:06Z

Varmen har på nytt slått inn over landet vårt, og byr på «Syden»-tilstander flere steder. Torsdag kan Oslo bli varmeste hovedstad i Europa.

– Foreløpig ligger vi på en god annenplass bak Roma, sier Kristian Gislefoss, ved Meteorologisk institutt i Oslo.

Klokken 13 viser gradestokken 26.5 grader i Oslo, mens de i den italienske hovedstaden har bikket 27,1.

Gislefoss mener imidlertid den foreløpige oversikten ser lovende ut med tanke på Oslo-seier, ettersom makstemperaturene er ventet sent i ettermiddag.

VARMESTE HOVEDSTEDER I EUROPA TORSDAG Roma: 27,1 Stockholm: 26,1 Berlin: 25 Paris: 24,9 Helsinki: 24,9 (Kilde: Meteorologisk institutt. Målt klokken 13.00)

– Det blir noen spennende timer. Det er ikke ofte vi sier det om temperaturer, men føler vi har tatt det til nye høyder, sier han.

Kan bli ny årsrekord

Den kokende varme hovedstaden må imidlertid se seg slått av andre steder i landet. I Tønsberg har kvikksølvet steget over 30-tallet, tett etterfulgt av Gjerstad i Aust-Agder med 29,8 og Porsgrunn i Telemark med 29,6.

– Det er områdene Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud som ligger best an til å stikke av med varmerekorden i dag.

Gjerstad er en god kandidat, mener meteorologen, som sier det også må tas høyde for at det kan komme noen jokere å snappe seieren.

Varmerekorden hittil i år ble målt i Nedre Eggedal på tirsdag med 33,8 grader. Årets rekord kan imidlertid henge i en tynn tråd etter dagen i dag.

– Det kan hende vi kommer opp i 34 grader i dag, og kan med det få årets hittil varmeste dag, sier Gislefoss.

Økende skogbrannfare

Men ikke alt er positivt med den stadig tilbakevendende «Syden»-varmen.

Samtlige fylker på Østlandet har torsdag stor fare for skogbrann, og flere steder er det igjen ildrøde nivåer.

Brannvesenet i flere kommuner Østafjells har torsdag gjeninnført totalforbudet mot ild i skog og mark på grunn av økt gress-, lyng- og skogbrannfare.

Ettersom det ikke er ventet nedbør de neste dagene, vil nok skogbrannfaren også utvides til å gjelde flere steder, ifølge Gislefoss.

Grå og trist avslutning i nord, men så kommer solen!

I nord er det imidlertid ingen fare for skogbrann. Ifølge meteorologen ser det ut til at årets første sommermåned slutter som den startet for nordlendingene, og de må vente ytterligere noen dager på «sommeren».

– Det blir regn og mer regn. Nedbørsrekorden i Tromsø ser ut til å få litt påfyll, så hva den endelige rekorden blir, vet vi først i juli, sier Gislefoss.

Også rekorden for antall soldager står for fall i Nordens Paris – og det er da snakk om færrest noen gang.

– Det har knapt nok vært sol, så de vil nok sette ny bunnrekord.

Men etter en laber vær-avslutning på juni har meteorologen imidlertid gode nyheter for solsultne nordlendinger.

– 1. juni skjer det en værendring i nord. Det er et høytrykk på gang, og juli viser seg fra sin beste side. Etter litt mulig smårusk mandag og tirsdag, så ser det bedre ut. Stigende temperaturer og sol. Mer sol enn regn i hvert fall, forteller Gislefoss.

Særlig i indre strøk av Nordland, Troms og Finnmark er det stor sjanse for å kunne sole bleke kropper, med gode muligheter for å se 20-tallet.

Norsk sommer i helgen, men varmen kommer tilbake

Et friskt pust fra nord vil fra i morgen gi synkende temperaturer på Sør- og Østlandet, og det er ventet at vi får mer «normal» norsk sommer noen dager. De fleste stedene vil temperaturene ligge på rundt 20–22 grader.

– Men så stiger temperaturene igjen i løpet av helgen, og utover i neste uke. Vi kommer nok til å ende opp med temperaturer på 25–30 grader neste uke, sier Gislefoss.

Også for vestlendingene ser utsiktene bra ut, med lite nedbør og mye fint vær fremover.

– I Trøndelag og Møre og Romsdal blir det litt regn i dag og i morgen, men de vil få stigende temperaturer og sol i helgen, forteller han.