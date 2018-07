HOTELL TIL BESVÆR: Leder Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv (t.h.) opplever at leder Stein Lier-Hansen (t.v.) i Norsk Industri har fått overgang fra ti av hennes hotell-medlemmer. Her er de avbildet under årets lønnsoppgjør. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Hotell-krig i NHO

Publisert: 04.07.18 16:21 Oppdatert: 04.07.18 16:32

INNENRIKS 2018-07-04T14:21:58Z

Det klirrer i lysekronene i arbeidsgivergiganten NHOs høyborg på Majorstua. - Krig, hviskes det: - Hotellkrig.

To av NHOs mest profilerte ledere har barket sammen i en prestisjefull kamp om hoteller:

En rekke kjente hoteller vender ryggen til Kristin Krohn Devolds NHO Reiseliv og melder overgang til Stein Lier-Hansens Norsk Industri.

– Rapper ikke

Kilder sier til VG at Devold har vært lite fornøyd med at Lier-Hansens Norsk Industri trår inn på deres enemerker.

– Vi tar det til etterretning at hoteller ønsker å være medlem hos oss. Vi er glad for å ha kunne bidratt til at de ikke forlater NHO, sier Norsk Industri-leder Stein Lier-Hansen.

– Dere kan bli anklaget for «å rappe medlemmer» fra en annen NHO-forening?

– Nei, dette skyldes ikke aktiv verving. Initiativet kom som lyn fra klar himmel, men da vi ble bedt med på en anbudsrunde, så mente vi at det var riktig - og selvsagt innenfor NHOs regelverk, sier han.

Devold kommenterer saken slik:

– De familieide hotellene forblir i NHO Reiseliv. Vi har over 500 frittstående hoteller, og de er vår største medlemsgruppe. Et begrenset antall historiske hoteller har varslet overgang, men langt de fleste blir værende i NHO Reiseliv.

Hun fremholder at NHO Reiseliv styrer tariffavtalene og er det politiske talerør for reiseliv i NHO.

– Overgang til andre landsforeninger betyr derfor mindre innflytelse på tariffavtaler og reiselivspolitikk. NHO Reiseliv har god medlemsvekst i 2018, selv med noen overganger til andre foreninger. Vi har erfart at medlemmer som melder seg ut, kommer tilbake etter noen år, og alle er velkommen tilbake.

NHO Reiseliv er den største arbeidsgiverorganisasjonen for norske hoteller og konkurrenten er lillebroren Virke:

Det har vært lang tradisjon for at landets hoteller, som er medlem i NHO, er organisert i NHO Reiseliv. Men nå har 12 ærverdige hoteller valgt å organisere seg i Norsk Industri i stedet, ti hopper av fra NHO Reiseliv, to fra Virke.

Finse 1221 , Hotel Ullensvang i Hardanger, Refsnes Gods i Moss og Sundvolden hotel ved Tyrifjorden er noen av hotellene som har meldt overgang til Norsk Industri.

– Jeg kan bekrefte at vi har meldt overgang fra NHO Reiseliv til NHOs største forening, Norsk Industri, sier Barbara Zanoni Utne, direktør og femte generasjons vertskap ved Hotel Ullensvang.

– Hva er årsaken?

– Vår bransje er i stor endring, strukturelt og teknologisk. Vi trenger en politikk som gjør det mulig å sikre driftsøkonomi og legge grunnlag for vekst og positiv utvikling i den konkurranseutsatte delen av reiselivet, hva angår ferie/fritid, men også kurs/konferanser.

– Er dere misfornøyd med NHO Reiseliv?

– Vi mener at Norsk Industri er den mest proaktive landsforeningen i NHO-systemet. Norsk Industri har over tid vist stor evne til å oppnå politisk gjennomslag for sine medlemmer. Mange av disse er som oss konkurranseutsatte og familieeide og vi har blant annet til felles at vi ofte er hjørnesteinsbedrifter i vårt lokalsamfunn.

– Veldig frempå

– Vi opplever at Norsk Industri er veldig frempå og kjemper sterkere og hardere for våre interesser, sier hotelldirektør Gunn Salbuvik ved Hotell Refsnes Gods i Moss.

– Jeg sier ikke at NHO Reiseliv ikke også er det, men jeg tror Norsk Industri vil være en enda sterkere kampanjeorganisasjon for de frittstående hotellene, blant annet for å få være med på flere offentlige anbud, sier hun.

Mange av de gamle hotellene er medlem i De historiske hoteller og spisesteder (DHHS).

Styret i DHHS sendte i september i fjor et likelydende brev til NHO Reiseliv, Virke og Norsk Industri i NHO, hvor de spurte hva de tre kunne tilby.

Det ble satt i gang en utredning, som endte med at styret kom til at Norsk Industri er best egnet til å ivareta hotellenes interesser, blant annet når det gjelder å kjempe for deres rammevilkår.

Virke ble ansett for å være nest best. NHO Reiseliv kom dårligst ut.

DHHS er ingen formell eller juridisk part, men styret anbefalte medlemshotellene å melde overgang til Norsk Industri.

Hittil har 12 av foreningens 58 hoteller gått over til å ha Norsk Industri som sin arbeidsgiverorganisasjon.

Ett av de viktigste argumentene for at hoteller skal være organisert i Norsk Industri, er at mange av dem er har nær kontakt og er avhengige av at industri-hjørnesteinsbedrifter lokalt, aktivt bruker dem til seminarer og andre arrangementer:

Norsk Industri organiserer de fleste av disse industribedriftene og vil kunne være en ekstra driver for å kople industri og hotell.

Med hotell-kuppet utvider Norsk Industri sin plattform ytterligere:

De organiserer tradisjonelt norske industribedrifter, men fikk også fisk på bordet, da oppdrettgiganten Marine Harvest i 2015 valgte å forlate NHO-foreningen Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (nå Sjømat Norge ) til fordel for Norsk Industri.

Disse har meldt overgang

Her er hotellene som har meldt overgang:

Energihotellet

Engø Gård (fra Virke)

Finse 1222 (fra Virke)

GamlaVærket

Hardingasete

Hotell Refsnes Gods

Hotel Ullensvang

Haaheim Gaard

Knutholmen

Kronen Gaard Hotell

Store Ringheim Hotell og Restaurant

Sundvolden Hotel

Stor-omsetning

Det er ikke småhoteller som melder overgang: Hotell Ullensvang i omsatte for 82 millioner kroner i fjor: Sundvolden Hotel, omsatte for 107 millioner kroner i fjor.

Utne er også styreleder i DHHS.

– Det er og har alltid vært full organisasjonsfrihet for medlemmer i kvalitetsgrupperingen De Historiske, vi alle er selvstendige juridiske enheter. Noen av medlemmene er med i NHO Reiseliv, noen i Virke, noen i Norsk Industri, mens andre har ikke en tilknytting til en organisasjon i det hele tatt. Jeg ønsker ikke å kommentere dette utover at styret i De Historiske ikke jobber med denne saken. Næringspolitisk tilknytning er en sak for hvert enkelt medlem å bestemme.