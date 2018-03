OPPFORDRER TIL FRISTILLING: MDGs nasjonale talsperson Rasmus Hansson oppfordrer KrF-leder Knut Arild Hareide til å fristille sine stortingsrepresentanter i voteringen om mistillit. Foto: Helge Mikalsen

MDG om mistillit: – La KrF-representantene stemme etter egen samvittighet

Publisert: 16.03.18 18:20

Nasjonal talsperson i MDG, Rasmus Hansson, oppfordrer KrF-leder Knut Arild Hareide til å la partiets stortingsrepresentanter stå fritt i avgjørelsen om mistillit til Listhaug.

Hanssons oppfordring fredag ettermiddag lyder følgende: Jeg oppfordrer Hareide til å la representantene få lov til å stemme etter egen samvittighet.

Saken ble først omtalt av Aftenposten .

Overfor VG fremholder han at et faktisk flertall på Stortinget ikke har tillit til Listhaug og at det burde komme frem i mistillitsforslaget.

– Få partier har kjeklet mer med Listhaug enn KrF. Det hadde vært uheldig om det var de som reddet henne. Det er bare én ting å gjøre for Hareide: fristille representantene, med mindre hele partiet stiller seg bak mistillitsforslaget, sier Hansson.

Fredag opplyste Senterpartiet at de vil stemme for mistillitsforslaget mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

Dermed slutter de seg til Rødt, Sv, Ap og MDG, som alle støtter mistillitsforslaget. De fem partiene utgjør 81 representanter på Stortinget. Det skal 85 representanter til for simpelt flertall i saken.

– Ideelt sett burde også Venstre og Høyre fristille sine representanter, mener Hansson.

KrF bestemmer seg mandag

KrF-representant Geir Bekkevold har allerede gått ut og sagt at han ikke lenger har tillit til Listhaug. Resten av partiet har innkalt landsstyret til et hastemøte mandag for å avgjøre spørsmålet.

– Hvordan tolker du det at KrF ennå ikke har tatt stilling i saken?

– Jeg tolker det som at de heller veldig langt mot å redde regjeringen og dens statsråder. Det naturlige ville vært at de bestemte seg for mistillit for lenge siden. Den eneste konklusjonen for at de bruker så langt til må være at de tenker veldig sterkt på å la være å støtte mistillitsforslaget, sier Hansson.

Forberedt på kabinettspørsmål

Hvis mistillitsforslaget får flertall på Stortinget, kan statsminister Erna Solberg komme til å stille kabinettspørsmål for å redde statsråden.

– Det er en situasjon vi er beredt på og vi kommer ikke til å bakke ut hvis regjeringen stiller kabinettspørsmål, sier MDG-toppen.

– Er det noen måten regjeringen kan redde ansikt i denne saken etter deres mening?

– Ja, det er det, sier Hansson.

– Solberg kan sørge for at Listhaug trekker seg og vise at hun har og tar styringen i sitt eget mannskap. Videre bør hun ta ansvar og sørge for at Norge har en justisminister som Stortinget har tillit til og som folket har tillit til. Dette ville redde opp Solbergs anseelse og autoritet betydelig. Gjør hun det ikke blir den tilsvarende svekket.