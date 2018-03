STERK KRITIKK: KrF rettet torsdag sterk kritikk mot justisminister Sylvi Listhaug, men har foreløpig ikke tatt noen vurdering på om partiet vil støtte mistillitsforslaget fremsatt av Rødt torsdag. De har hittil fått støtte for mistillitsforslaget av både Arbeiderpartiet og SV. Foto: TORE KRISTIANSEN/VG

Flere fylkesledere i KrF sier tilliten til Sylvi Listhaug er «tynnslitt»

Publisert: 16.03.18 09:33 Oppdatert: 16.03.18 10:23

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-16T08:33:00Z

To av fylkeslederne i KrF sier til VG at de mener partiet bør stille seg bak mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug, mens andre ikke vil konkludere.

Fra Stortingets talerstol omtalte KrF-lederen justisministerens mye omtalte Facebook-innlegg som både «usaklig, spekulativ og feilaktig».

Torsdag kveld ville han likevel ikke si om partiet kommer til å støtte forslaget om mistillit mot justisministeren, men fastslo at det er noe partiet må vurdere:

– Vi har i kveld fremmet sterk kritikk mot justisminister Sylvi Listhaug , og det er ikke tvil om at denne uken har svekket vår tillit. Et mistillitsforslag er et svært alvorlig spørsmål som vi ikke har fått mulighet til å diskutere i vår stortingsgruppe. Vi er nødt til å se på alle delene av det før vi konkluderer, sa Hareide i et debattprogram på NRK.

KrF har i morgentimene fredag møttes på Stortinget. Knut Arild Hareide sier til VG at han ikke har noe å melde ennå. Det tolkes som at KrF trenger mer tid og eventuelt samordne seg med Senterpartiet som også har møte i sin gruppe fredag formiddag.

Bakgrunn: Listhaug legger seg flat: – Jeg gir en uforbeholden unnskyldning

Stortingsrepresentant Geir Bekkevold gikk torsdag kveld ut med en klar anbefaling til justisminister Sylvi Listhaug på sin Facebook-side :

«Hvis Sylvi Listhaug ønsker sin egen regjering alt godt, så kunne hun kanskje gått til landets statsminister og sagt at hun trekker seg! Det ville gitt den sittende regjering arbeidsro, og kanskje kan både storting og regjering konsentrere seg om alle de viktige politiske sakene vi tross alt har til behandling,» skriver han.

I en sms til VG skrev Bekkevold at han ikke lenger har tillit til Listhaug.

VG har snakket med flere fylkesledere i partiet, som er enig i at tilliten til justisministeren er svekket:

– Jeg har meldt fra til Knut Arild Hareide at hvis han bestemmer seg for mistillit mot Sylvi Listhaug, så har han min støtte. Men det er han som må vurdere dette, sier fylkesleder Arne Willy Dahl i Akershus KrF.

Listhaug gir ikke inntrykk av å være det vi trenger å ha som justisminister, og det blir for mye privat synsing i andre kanaler, mener han.

Fylkesleder Brynjar Høidebraaten i Østfold KrF vil ikke konkludere med at partiets stortingsgruppe bør være med på å støtte mistillitsforslaget mot Listhaug, men sier at hans egen tillit til statsråden er «svært tynn»

– Jeg tenker at mistillit er en veldig alvorlig sak, og det er stor forskjell på det å være uenig med et parti i saker, kontra det å ikke ha tillit til en statsråd. Listhaug har så til de grader langt på vei brukt opp den tilliten nå. Jeg opplever at hun ikke selv ser sin rolle i konflikt-skapingen. Enten bruker hun slike retoriske grep bevisst for å få debatten til å handle om sin egen agenda, ellers forstår hun ikke at det er det som skjer. Begge deler synes jeg er like ille.

Han vil likevel ikke konkludere med at partiet bør støtte mistillitsforslaget

– Nei, jeg vil ikke konkludere med det, men min tillit er veldig tynn akkurat nå. Det er forskjell på partipolitikk og det å være statsråd. Så ja, at tilliten er «tynnslitt» er et ganske dekkende begrep akkurat nå, sier han.

Fylkesleder Peder Hodøl i Hedmark KrF sier han har tillit til at stortingruppen tar riktig beslutning.

–Jeg går av som fylkesleder straks, og overlater derfor det til stortingsgruppa. Det er gode argumenter både for og imot, sier han.

Fylkesleder Irene Fossum i Buskerud KrF sier det samme:

– Jeg ser at saken er svært uheldig, men jeg velger å overlater det til stortingsgruppen, sier hun.

Fylkesleder Beate Bondevik Lie i Sogn og Fjordane KrF understreker at hun bare har vært fylkesleder i en uke, og sier at partiet må tenke seg godt om:

– Jeg vil ikke si at jeg mener de bør støtte det, men at de må tenke seg veldig godt om. Hun har ikke mye å gå på for å si det sånn. Jeg har ikke vansker for å si at jeg selv ikke har mye tillit til henne, sier Bondevik Lie.

Toril Kristiansen, fylkesleder i Oppland KrF mener partiet bør støtte mistillitsforslaget mot Listhaug:

– Det er så mange saker. I denne ene saken må vi nå tro på at hun vil beklage, men det er blitt ganske mange saker som hun har vist at hun ikke håndterer på en god måte. Hun har vist at hun ikke har den tyngden som trengs for å inneha et slikt verv, og jeg vil derfor anbefale mitt parti å være med på å støtte et slikt mistillitsforslag, sier Kristiansen

Hun legger til:

– Justisministervervet er et veldig viktig verv for landet. Det er viktig at vi har kloke og erfarne politikere i det vervet, som tenker først – og handler etterpå, sier hun.

Det er veldig god grunn for den sterke kritikken som er vedtatt mot Listhaug, mener fylkesleder Dag Sele i Hordaland KrF:

– Både med utgangspunkt i retorikken som er brukt – som nå har toppet seg, og det presset som måtte til før det kom en unnskyldning. Jeg tenker at tilliten til både statsråden, og for så vidt til statsministeren – som ikke grep inn tidligere, er svekket. Men, nå har det kommet en unnskyldning, og hvorvidt tilliten fortsatt er så sterkt svekket mener jeg våre folk på Stortinget best bør vurdere, sier Sele.

Også fylkesleder Erik Næs i Telemark mener mistillitsspørsmålet må avgjøres av stortingsgruppen og partiledelsen:

-Det er åpenbart for alle at denne situasjonen er krevende for alle regjeringspartiene, og for KrF, som er i en form for støtteposisjon, sier Næs.

Han viser til at han kommenterte saken i et innlegg på Facebook torsdag, som han gir VG tillatelse til å gjengi:

«Når noen beklager, og sier noe skulle vært ugjort, må vi ta det på alvor. Jeg har bidratt til kritikk, og da vil jeg også at vi skal respektere Listhaug for beklagelsen», skriver han.