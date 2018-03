MOT LYSERE TIDER: Influensaens herjinger er på retur. Foto: Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Influensaen har nådd toppen - men fortsatt blir mange syke

Publisert: 19.03.18 20:46

Sesongens influensa har nådd sitt toppnivå, melder Folkehelseinstituttet. Utbruddet har vart i nærmere tre måneder, men det kan ennå gå en måned før vi er helt influensafrie.

– Det spesielle med årets influensa er at den har vart lenge. Vi har hatt flere influensaviruser på samme tid. Det er med andre ord mulig å bli syk flere ganger, sier fungerende avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet , Karoline Bragstad.

Utbruddet startet med influensa A (H3N2), men har siden før jul vært dominert av influensa B-viruset. Undersøkelsene fra FHI har vist at mange var mottagelig for nettopp influensa B-viruset. Men akkurat de siste ukene har influensa A kommet tilbake igjen.

Akkurat nå er det Hordaland som har det tøffest. I Hedmark, Trøndelag og Møre- og Romsdal er det lav forekomst.

– Vi har ikke eksakte tall på hvor mange som har fått influensa, men det er mellom 5–10 prosent hvert år, sier seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, Ragnhild Tønnessen.

Fakta Grupper som anbefales vaksine Alle over 65 Gravide i 2. og 3. trimester og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko Beboere i omsorgsboliger og sykehjem Barn og voksne med: Diabetes type 1 og 2 Kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt Kronisk nevrologisk sykdom eller skade Nedsatt immunforsvar Svært alvorlig fedme (KMI over 40) Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege. I tillegg anbefales helsepersonell med pasientkontakt å vaksinere seg hovedsakelig for å beskytte pasientene Kilde: Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har sendt ut 650.000 vaksinedoser. Også det er en økning fra tidligere år.

Utbruddet kom i uke 51. Toppen nådde vi i uke 7. Det betyr ikke at vi blir friske uken etter. Nedgangen går sakte ettersom det er mulig å bli smittet av flere virus.

– Norge friskmeldes ikke før langt ut i april, tipper avdelingsdirektøren.

Men tallene for uke 10 viser at antall smittede er på vei ned. I denne uken ble 288 personer innlagt på sykehus med alvorlig influensa, noe som beskrives som middels nivå. Av disse hadde 160 influensa B, og det er en avtagende trend sammenlignet med tidligere uker.

Også antallet personer som oppsøkte legekontorene med influensalignende sykdom går ned, ifølge FHI.

Fakta Forholdsregler for å unngå influensa * Ta influensavaksinen, hvis man likevel blir smittet til tross for vaksinasjon forventes et mildere forløp av sykdommen. Det tar ca. 14 dager fra man har vaksinert seg til vaksinen gir effekt. Og tar du vaksinen, har du 30–80 prosent mindre risiko for å bli syk. * God håndhygiene. Vask hendene regelmessig og i alle fall før du spiser, etter toalettbesøk og etter at du har hilst på mange mennesker eller reist kollektivt. * Hold avstand til personer som er syke, det smitter mest via dråper. Kilde: Karoline Bragstad, fungerende avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.

I år, som i fjor, har influensaen rammet de eldre hardest. Folkehelseinstituttet har mottatt flere varsler om influensautbrudd i sykehjem enn tidligere.

– Det ligger også an til flere sykehusinnleggelser enn tidligere. I snitt er det 5000 innleggelser i løpet av en influensasesong. Vi er over det antallet, sier seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, Ragnhild Tønnessen.

Andelen vaksinerte i befolkningen er mellom ti og tolv prosent, noe som er for lavt til å kunne påvirke hvor kraftig utbruddet blir, forklarer Tønnessen.

Generelt er den gjennomsnittlige effekten av en influensavaksine 60 prosent (varierer fra 30–80 prosent). Det vil si at noen kan få influensa selv om de er vaksinert. Det er likevel svært viktig at personer i risikogruppene vaksinerer seg, fordi dette kan hindre et alvorlig sykdomsforløp, legger Tønnessen til. Det er ikke for sent å la seg vaksinere.

– Er du i risikogruppen, og befinner deg i områdene der det er høy forekomst, er det ikke for sent, sier hun.