IKKE IMPONERT: Åse B. Lilleåsen, leder av Senterkvinnene i Hedmark og nestleder av Senterkvinnene sentralt, er skuffet over gruppeledervalget i Hedmark.

Sp-ledelsen vil ikke svare om metoo-bråk

Publisert: 09.03.18 18:08 Oppdatert: 09.03.18 18:48

Partiledelsen i Senterpartiet vil ikke blande seg i striden rundt Dag Rønning, som er valgt inn som gruppeleder for fylkespartiet knappe to måneder etter at han trakk seg som fylkesordfører etter varsler om «upassende oppførsel».

Åse B. Lilleåsen, leder av Senterkvinnene i Hedmark og nestleder av Senterkvinnene sentralt, tar et kraftig oppgjør med sitt eget fylkesparti etter valget av Rønning som gruppeleder for Senterpartiet i Hedmark.

– Det er to måneder siden. En skal vel ha flere sjanser her i livet, men dette blir som å si at etter så kort tid er alt tilgitt og tilbake som det var. Det sender et veldig dårlig signal, sier hun.

Bak seg har Senterkvinnene flere lokallag som har sagt ifra at om de ikke støtter valget av Rønning mandag: Hamar, Ringsaker, Løten og Stange Senterparti mener ikke det var det rette å gjøre.

Det var NRK Hedmark og Oppland som først omtalte saken.

– Har ikke skjønt hva Metoo handler om

Lilleåsen mener det tas mer hensyn til Rønning enn til varslere i saken, og til andre partimedlemmer, og de som ser saken utenfra, når en person som har måttet gå av etter varsler kan bytte plass i toppen og regne saken for gjort opp.

– Det sier at vi ikke har skjønt helt hva Metoo handler om. Jeg oppfatter at vi det tas veldig stort hensyn til hvordan Rønning vil få det etter å ha gått av som fylkesordfører. Jeg tenker på hva slags signal vi sender i en sånn sak, sier hun.

Hun forteller at Senterkvinnene advarte mot å velge Rønning på forhånd, og anbefalte en annen kandidat. Det ble ikke tatt til følge.

Senterkvinnene har ikke blitt kontaktet av partiledelsen sentralt i saken, sier hun.

Rønning oppga i sin søknad om fritak fra vervet som fylkesordfører i januar at han hadde blitt konfrontert med at det hadde kommet reaksjoner på hans atferd i sosiale sammenhenger der yngre og eldre politikere har møttes. Han sa videre at han har utvist dårlig dømmekraft i enkelte situasjoner.

– Jeg finner det klokt at Rønning søkte om fratredelse, og har inntrykk av at fylkeskommunen har håndtert dette på en god måte, sa Senterpartiets generalsekretær Knut M. Olsen da Rønning trakk seg.

Nå sier han til VG at han registrerer at Senterkvinnene er uenige i saken, men at det er fylkestingsgruppas ansvar å håndtere den i henhold til regelverket.

– Jeg vil ikke kommentere håndteringen og de vurderingene som er gjort internt i fylkestingsgruppa.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum, som selv er fra Hedmark, har ikke svart på VGs henvendelser. Det har heller ikke lyktes VG å få en kommentar fra Rønning selv til saken.

Lilleåsen sier Senterkvinnene går ut nå fordi det har kommet negative reaksjoner fra lokallag og enkeltpersoner

– Derfor vil vi offentliggjøre at vi prøvde å foreslå en motkandidat. Vi hadde overfor fylkesstyret ønsket at vår argumentasjon skulle være intern, og jeg håpet at de ville ta det til følge, sier hun.

Samtidig tror hun ikke fylkestingsgruppen som har valgt Rønning vil endre på avgjørelsen.

– Synes du at de burde det?

– Ja, det synes jeg, egentlig.

– En prinsippsak

Et av lokallagene som ikke støtter valget av Rønning er Hamar Senterparti. Gruppeleder Ivar Skramstad kaller det en prinsippsak.

– Vi kjenner ikke til innholdet i saken, men det er prinsipielt. Det får ingen betydning at han trekker seg når han kommer tilbake så fort. Det er forskjell på rollene, men han blir tatt inn i varmen igjen. Det virker lite overveid på grunn av signalet det sender, sier han

Gruppeleder Odd-Amund Lundberg i Ringsaker Senterparti forteller at selv om det er fylkesgruppen som skal velge sin gruppeleder, vil lokallaget melde fra om at de ikke stiller seg bak å velge Rønning inn i en lederperson så raskt etter saken fra januar.

– For oss var det viktig å si ifra om det, sier han.

Det var kun menn som deltok i avstemningen, fordi den ene av de fem kvinnelige representantene som var til stede var inhabil fordi hun var foreslått som nestleder, ifølge NRK.

Kjenner seg ikke igjen i fremstillingen

Fylkesråd Aasa Gjestvang ser saken annerledes, og støtter valget av Rønning. Samtidig vedgår hun at det er en krevende sak.

– Gjennom at jeg er fylkesråd og varslene kom til Hedmark fylkeskommune har jeg vært sentral i saken fra første stund. Når vi nå har kommet dit vi er nå er det naturlig for meg å støtte fylkestingsgruppa i sitt valg, sier hun.

Hun understreker at det er fylkestingsgruppa som er suveren til å gjøre et slikt valg, og at det er gjennomført et lovlig flertallsvalg.

– Jeg har forståelse for at noen synes dette er vanskelig - samtidig vil jeg påpeke at Dag Rønning har fått en kraftig reaksjon og måtte gå av som fylkesordfører. Det viser at vi virkelig har tatt saken på alvor.

Hun er ikke enig i at det virker som om saken ikke blir tatt alvorlig når Rønning blir valgt inn i en ny lederstilling så kort tid etter.

– Å være fylkesordfører og gruppeleder er to helt forskjellige verv. At det bare er å bytte plass er en fremstilling jeg ikke kjenner meg igjen i.