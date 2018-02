SEDELIGHETSSAK: En samfunnstopp i 70-årene er siktet Foto: TERJE MORTENSEN, VG

Politiet ba to ganger om å få henlegge etterforskning av sedelighetssiktet samfunnstopp

Publisert: 09.02.18 12:10

TROMSØ (VG/iTromsø) Da politiet etterforsket den sedelighetssiktede samfunnstoppen i Troms i 2015 og 2016 ba de to ganger om å få saken henlagt. Statsadvokaten krevde videre etterforskning.

Mannen som nå er siktet for å ha skaffet seg seksuell omgang gjennom å misbruke sin stilling, et avhengighets- eller tillitsforhold, ble anmeldt for lignende forhold i desember 2015.

– Vi fikk en anmodning om henleggelse på bevisets stilling 26. april 2016. Den returnerte vi med anmodning om supplerende etterforskning 20. mai, sier statsadvokat Torstein Hevnskjel til VG.

28. september ba politiet på nytt om henleggelse, og to dager senere ble saken henlagt på bevisets stilling.

Mannen som var fornærmet den gang, anses også som fornærmet i politiet nåværende etterforskning.

Fornærmedes bakgrunn utfordrende

VG har vært i kontakt med den fornærmedes daværende bistandsadvokat, som ikke ønsker å si noe om saken. Overfor NRK sier hun imidlertid at klienten synes saken er vanskelig å forholde seg til, og at han er redd for å bli identifisert:

– Det handler om både posisjonen til mannen vi anmeldte, men ikke minst kulturen i hjemlandet til min kilent. Han kommer fra et land der denne type handlinger er svært skambelagt. Derfor satt det langt inne å skulle gå til det skritt å skulle anmelde samfunnstoppen, sier mannens advokat til NRK.

– Saken er nå styrket

Politistasjonssjef i Tromsø, Anita Hermandsen medgir at politiet anså saken mot samfunnstoppen som dårlig i 2016.

– Det som har endret seg fra den gang, er at det nå har kommet flere anmeldelser som beskriver samme type modus. Da vi fikk den første anmeldelsen, var det den eneste vi hadde. Når vi nå har flere saker med lignende forhold, så er det med på å styrke saken fra 2015, sier hun.

Selv om saken ikke er formelt gjenopptatt, har politiet gjort videre undersøkelser i den .

– Vi kommer til å be statsadvokaten i Troms og Finnmark om gjenåpning, slår Hermandsen fast.

Når dette kommer til å skje, er imidlertid fremdeles uklart.

– Kan ha flere forklaringer

Samfunnstoppens forsvarer, Bjørn Morten Litveit Hansen, mener det faktum at politiet to ganger ba om henleggelse viser at det ikke er tilstrekkelig bevis i saken og at politiet har innsett dette.

– Politiet mener nå saken er styrket ettersom flere har stått fram med lignende historier. Hvilke betydning mener du det har for saken?

– Hvorfor det kommer nye anklager mot siktede kan ha flere forklaringer, ikke minst når man ser hvordan politiet aktivt har gått ut med opplysninger i saken. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere betydningen av dette på nåværende tidspunkt.

Trolig ferdig etterforsket i vår

Etter det iTromsø kjenner til, er førstestatsadvokat Lars Fause orientert om den nye saken mot samfunnstoppen.

– Vi ble selvfølgelig orientert i en tidlig fase, men vi har – som vanlig – holdt oss langt unna etterforskningen siden det. Vi har fått enkelte oppdateringer fra politiet underveis, bekrefter Fause overfor iTromsø.

Ettersom tromsømannen har vært fengslet og det er tatt ut siktelse i saken, er det statsadvokaten som avgjør hvorvidt det skal tas ut tiltale.

– Når den kommer hit, vil den fordeles ut på vanlig måte. Den skal behandles med det alvor og den grundighet som enhver annen sak i den kategorien, sier Fause.

Ifølge førstestatsadvokaten har de blitt forespeilet av politiet at etterforskningen vil være ferdig i løpet av våren og saken da skal oversendes dem for behandling.

Samfunnstoppen nekter straffskyld.