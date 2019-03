KLEMMING: Trine Skei Grande vil gå videre med gratis kjernetid i SFO for lavinntektsfamilier, mot Aps protester. Her er hun sammen med Guri Melby (til venstre) Foto: Therese Alice Sanne

Venstre-Trine og Ap-Jonas i knallhard barnehage-krangel

HELL/OSLO (VG) Venstre frykter for barnehage-tilbudet for 47.000 barn, etter at Ap-leder Jonas Gahr Støre har kalt ordningen med gratis kjernetid for lavinntekts-familier for en «fattigdomsfelle».

– Ap-lederen kan umulig ha snakket med noen av disse familiene. De vil så gjerne ut av fattigdom, men de har ikke hatt tiden og kreftene, med ansvaret for små barn 24 timer i døgnet, sier Venstre-leder og likestillingsminister Trine Skei Grande til VG.

I Granavolden-erklæringen ble de fire regjeringspartiene enige om å gå videre med gratis eller billig kjernetid for familier med inntekt under omlag 550 000 kroner.

Fattigdomsfeller

Ap-lederen har store betenkeligheter med slike inntektsgrenser:

– Det er farlige virkemidler fordi de kan skape fattigdomsfeller: Øker du inntekten din, kan du miste velferdsgodet: Du risikerer da å låse mennesker inne i lavinntekt fordi de ikke har noe å tjene på å øke inntekten, sa Støre til VG for en uke siden.

Kostbart

Nå slår Venstre tilbake:

–Det hadde vært fint om gratis kjernetid var for alle. Men det er veldig kostbart og det gjør ingen forskjell for de 98 prosent av ungene som allerede går i barnehage. Vi vil heller bruke pengene på de som trenger det, og her er hovedforskjellen på Venstre og Arbeiderpartiets sosiale profil, sier Guri Melby, Venstres familiepolitiske talskvinne, til VG.

Hun krever at Ap-lederen avklarer: Vil Ap fjerne gratis kjernetid for lavinntekts-barna om de ikke klarer å finansiere gratis kjernetid for alle?

Forsorgs-felle

Støre svarer slik:

– Det Venstre gjør, er å stake ut veien for en velferdsstat på vei mot en forsorgs-stat. Det betyr at de fattigste skal få hjelp. Det er det lett å nikke til, men tenker man en gang til, ser man farene ved det: Hvis du er fattig nok, så får du det velferdsgodet. Men skulle du da få en jobb, så er det et velferdsgode du mister. Og det er definisjonen på det som kan bli en fattigdomsfelle. Noen ordninger bør være universelle, og dette er blant dem, sier Ap-lederen til VG.

– Skal du fjerne ordningen for de 47 000 barna, om du kommer til makten?

– Nei, det må vi selvfølgelig behandle på en seriøs måte. Det er mange ting denne regjeringen har vedtatt som vi må ta en grundig vurdering av hvis det kommer et annet flertall. Vi vil jo sikre at alle barnefamilier får et godt tilbud. Denne regjeringens metode er at de fattigste skal hjelpes av de som er akkurat over fattigdomsstreken, slik at folk som har vanlige inntekter må betale mer for barnehagen. Vår modell det er at de rikeste blant oss, de skulle tatt den regningen.

– Så du sier at du skal ikke bare skal ta det vekk, uten at det er noe annet på plass?

– Helt korrekt, svarer Støre.

VENSTRE-TOPPER: Trine Skei Grande har pekt på Guri Melby som en av flere aktuelle etterfølgere som Venstres leder. Foto: Therese Alice Sanne

Forsøk i Oslo

De to Venstre-toppene ber Ap-lederen sjekke hva som skjedde da gratis kjernetid ble testet i noen bydeler i Oslo for 10-15 år siden:

– Det er slått fast at flere barn med innvandrerbakgrunn begynte i barnehagen. Når du ser disse barna igjen senere, i skolen, presterer de bedre både i norsk og i regning, sier Guri Melby.

Grande sa i talen til Venstres landsmøte fredag at Venstre vil ta ideen om gratis kjernetid videre til SFO/aktivitetsskolen.