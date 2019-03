TREKKER SEG: Knut Sandli skriver onsdag på sin Facebook-profil at han trekker seg fra alle verv. Foto: Helge Mikalsen, VG

Meldte fra om Giske-video - trekker seg fra alle tillitsverv

Knut Sandli, som stod bak bekymringmeldingen til Arbeiderpartiet om videoen av Trond Giske i februar, trekker seg fra alle verv.

Publisert: 13.03.19 20:58 Oppdatert: 13.03.19 21:23







Det skriver Sandli på sin Facebook-side onsdag:

«Jeg har idag trukket med fra alle verv i Fagforbundet grunnet press fra regionalt og sentralt hold».

I slutten av februar publiserte VG den første artikkelen om en ny bekymringsmelding om Trond Giskes oppførsel overfor en ung kvinne.

I ettertid har VG beklaget artikkelen fordi den ikke ga et tilstrekkelig bilde av hendelsesforløpet på baren.

Bekymringsmeldingen kom som reaksjon på en video som ble tatt opp ved 02-tiden natt til søndag 17. februar på utestedet Bar Vulkan på Grünerløkka i Oslo.

Sandli sto bak bekymringsmeldingen, som ble sendt til partisekretær Kjersti Stenseng. Kvinnen i videoen hadde ikke selv varslet om hendelsen.

Sandli er nestleder i Fagforbundet Sykehus og helse Oslo, som har over 5000 medlemmer. Kvinnen på videoen er medlem i foreningen.

«Bakgrunnen for dette er medieoppstyret som har oppstått i forbindelse med min varsling i Giskesaken og Fagforbundets håndtering av dette. Jeg ønsker at fagforeningen får ro til å arbeide med saker overfor medlemmene, og ser at min tilstedeværelse kan være til hinder for dette», skriver Sandli videre.

Samtidig uttrykket han uro over hvordan Fagforbundet sentralt behandler denne saken, og hevder han har fått vite at det ville vurderes suspensjon hvis han ikke gikk av frivillig.

Sandli vil ikke kommentere saken ytterligere til VG onsdag kveld. Han henviser til fagforeningsleder Bjørn Wølstad-Knudsen for ytterligere kommentar i saken. Wølstad-Knudsen har ikke besvart VGs henvendelser onsdag.