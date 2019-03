KAN BESTEMME: Trym Aafløy, førstekandidat for Folkeaksjonen nei til mer bompenger i i Bergen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Valgthriller i Bergen: Bompenge-parti kan avgjøre

Folkeaksjonen nei til mer bompenger kan avgjøre hele kommunevalget i Bergen, der ingen av blokkene har flertall til å styre alene.

– Det er slående at Folkeaksjonen kommer inn med fem mandater. Hvis vi ser på en tradisjonell blokkdeling mellom venstresiden og høyresiden, vil denne gruppen være tungen på vektskålen, og avgjøre hvilken retning det skal gå, sier Thore Gard Olaussen i Respons Analyse.

En fersk meningsmåling Respons Analyse har gjort for VG og Bergens Tidende viser nemlig at Folkeaksjonen ligger an til å få hele 6,9 prosent oppslutning i sitt første valg i vestlandsbyen.

Fakta om målingen Dato for gjennomføring: 11. – 13. mars 2019. Datainnsamlingsmetode: Telefonintervju. Antall intervjuer: 601 Utvalg: Det er trukket et representativt utvalg av befolkningen over 18 år i Bergen. Feilmargin: Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer på +/-2.5 – 4 prosentpoeng for hovedfrekvensene. Vis mer vg-expand-down

I Bergen er det i dag en noe uvanlig gruppering som styrer, bestående av Ap, KrF og Venstre. Om disse partiene skulle velge å prøve å danne et nytt flertall igjen, vil de uansett også være avhengige av støtte fra flere grupperinger.

– Da er de faktisk avhengige av Folkeaksjonen, sier Olaussen.

Hvis ingen klarer å danne et nytt flertall, fortsetter det gamle byrådet inntil videre.

Vil ikke velge blokk

Bom-debatten i Bergen har rast, etter at det har blitt vedtatt å bygge ut en rekke nye bomstasjoner. I motsetning til i Stavanger, der det voldsomme bompenge-opprøret som spredte seg til flere byer startet i 2018 ser det ut til å få stor betydning for kommunevalget.

Partiet har to kampsaker, ifølge Bergens Tidende: Å få vekk bompenger, og å stoppe utbyggingen av Bybanen.

Førstekandidat Trym Aafløy understreker at målinger er målinger. Han tror den høye oppslutningen kommer av at folk er lei av tradisjonelle politikere.

– Folk opplever at politikerne har fjernet seg fra innbyggerne. Politikerne er i prinsippet valgt for å tjene folket, sier han.

– Hva er dere opptatte av, bortsett fra bompenger?

– Vi har en veldig sterk miljøprofil, og er opptatte av å redusere utslipp til luft, sjø og jord. Der vi skiller oss fra mange av de andre partiene, er at de vil gjøre dette med pisk, mens vi tror vi kan oppnå det samme gjennom incentiver.

Aafløy vil ikke si noe om hvilken politisk blokk det kan være aktuelt for Folkeaksjonen å samarbeide med.

– Da må vi se på hvilken koalisjon som vil gi oss mest gjennomslag.

Ap: Tror ingen kan samarbeide med dem

Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) i Bergen påpeker at man i Bergen har såkalt negativ parlamentarisme: Det betyr at et byråd sitter, inntil det er flertall for et annet.

– Denne målingen gir jo ingen styringsdyktige alternativer, sier han.

SKEPTISK: Byrådsleder Harald Schjelderup ser ikke for seg at Folkeaksjonen kan få gjennomslag hos noen for å få slutt på bompenger. Foto: Hallgeir Vågenes

– Folkeaksjonen sier jo at de kan samarbeide med den blokken som kan gi dem gjennomslag?

– Ja, men Folkeaksjonen tilbyr ingen løsninger. Deres løsning betyr null veiutbygging, ingen bybane og ingen flere sykkelveier. Regjeringen krever 50 prosent lokal egenandel, dersom de skal bidra med statlige penger. Så jeg kan vanskelig se for meg at noen konstellasjoner ser for seg noe byrådssamarbeid med Folkeaksjonen.

I 2015 gjorde Ap et eksepsjonelt godt kommunevalg i Bergen. På målingen er de ikke i nærheten av det nivået nå.

– Dette er en dårlig måling for oss, men vi vet vi har mange velgere som sitter på gjerdet, og jeg er sikker på at vi kommer til å stige betydelig mot valgdagen.

Høyre lunkne til samarbeid

Høyre gjorde i motsetning til Ap et spesielt dårlig valg i 2015. På målingen er de nå større enn Ap, og ligger an til å gjøre et godt valg, selv om oppslutningen ikke er like høy som på tidligere målinger.

– Vi tar alle rundetider, som meningsmålinger er, som et tegn på at vi er i ferd med å prikke inn formen for en valgkamp hvor vi må levere et resultat rundt 30 prosent skal vi få til et skrifte i Bergen, sier byrådslederkandidat Harald Victor Hove (H).

– Hvis dette var valgresultatet, så ville dere vært avhengig av bompengeaksjonen. Hva er din vurdering av det?

– Jeg vil forholde meg til at vi må stable sammen et flertall på beina som ønsker et skifte i Bergen. Problemet med sånne aksjoner er at de gjerne er enige om én ting. Men hva mener de om alle de andre tingene som vi har en politikk på og som bergenserne er opptatt av?

– Så dere kan samarbeide med bompengeaksjonen?

– Jeg vil helst samarbeide med det ekte bompengepartiet, Frp.

– Men det er ikke utelukket at dere kan samarbeide med bompengeaksjonen?

– Hvis velgerne peker på at de skal være med, så skal vi i alle fall snakke med dem - så får de se om de vil være med på å gi en ny kurs for Bergen, eller mer bompenger, mer eiendomsskatt og mindre valgfrihet. Det er deres valg.

BYRÅDSLEDERKANDIDAT: Harald Victor Hove i Bergen Høyre. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Frp gjør går ned på målingen fra forrige valg. Olaussen tror det at de sitter med makt nasjonalt samtidig som det blir innført mer bompenger, gjør at det ikke er de som tjener velgere på bompenge-misnøyen.

Senterpartiet ligger derimot godt an, og vokser raskere enn de har gjort på tidligere målinger.

– Foreløpig vil jeg tolke det som et statistisk utslag, men jeg tror på at de kanskje vil gjøre et bedre valg enn i 2015, sier Olausen.