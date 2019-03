To barn på fire og seks år alvorlig skadet etter frontkollisjon

To barn er fløyet til Ullevål sykehus med alvorlige skader etter at to biler frontkolliderte på E134 på Meheia like ved Kongsberg søndag morgen. Totalt var fem personer involvert og alle er sendt til sykehus.

– Barna er veldig unge. Den yngste er fire år og den eldste er seks år, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Erik Gunnerød, til VG.

Bilen med barna kom fra Telemark.

Bilen med barna ble kjørt av en mann i 30-årene. En kvinne i slutten av 20-årene, som også var i denne bilen, var først fastklemt etter ulykken, men ble frigjort og deretter fraktet bort med luftambulanse til Drammen sykehus. Hun har pådratt seg moderate til alvorlige skader, forteller pressevakten ved Vestre Viken helseforetak til Telemarksavisen.

Også mannen i 30-årene og føreren av den andre bilen, en mann i 50-årene, ble kjørt til sykehuset i Drammen. Begge betegnes som lettere skadd.

Politiet meldte om trafikkulykken 10.30 søndag formiddag. Det er meldt om vanskelige kjøreforhold i området, men operasjonsleder Gunnerød vet ikke om det er kjøreforholdene som har ført til frontkollisjonen.

Politiet opplyste tidligere søndag til NTB at det var mye snø i veibanen.

Strekningen var en stund stengt i etterkant av trafikkulykken, men ble åpnet igjen.