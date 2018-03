MÅ SVARE: Finansminister Siv Jensen under Stortingets spørretime onsdag. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Siv Jensen kalt inn på teppet om hemmelige dokumenter

Publisert: 01.03.18 03:52

Finansminister Siv Jensen må torsdag morgen møte for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om SSB-saken. Denne gangen om det de har skrevet i margen på gamle møtenotater.

Rabalderet rundt SSB-saken er ikke over for finansminister og Frp-leder Siv Jensen . Torsdag morgen må hun nemlig inn og forklare seg om saken – igjen.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har bedt Siv Jensen dokumentere sin påstand om at Meyer – før hun måtte gå – flere ganger ble advart mot å gå for fort frem med endringene i byrået.

Fakta SSB-striden SSB-sjef Christine Meyer og Finansdepartementet ble 12. november enige om en avtale som innebar at Meyer fratrådte sin stilling.

I forkant av dette hadde finansminister Siv Jensen (Frp) sagt at hun ikke lenger hadde tillit til Meyer.

Bakgrunnen for konflikten er interne stridigheter i SSB og bekymringen fra flere hold om Meyers planlagte omorganiseringsprosess i det statlige statistikkbyrået. Meyer ønsket å krympe forskningsavdelingen kraftig og flytte flere forskere til statistikkavdelingen mot sin vilje. En av disse var mannen ansvarlig for det såkalte innvandringsregnskapet.

Det er dessuten uenighet om hva slags rolle SSB skal ha. Enkelte ønsker at SSB skal få publisert mer av sin forskning i internasjonale tidsskrifter, mens andre vil vektlegge rollen som premissleverandør for den norske samfunnsdebatten.

Et sentralt punkt i høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité 10. januar var i hvor stor grad Meyer hadde støtte i departementet for sin omorganisering av SSB. (NTB)

Og med det motbevise at det ikke skjedde først når Meyer kunngjorde at hun blant annet skulle flytte på Erling Holmøy, mannen bak innvandringsregnskapet.

SSB-sjefen har sagt at Siv Jensen i realiteten tvang henne til å gå av – og at SSB har blitt utsatt for et politisk press.

Torsdagens høring skal imidlertid handle om kluss på møtenotater.

Oppdaget kluss på ett år gamle notater

I sist høring hevdet Siv Jensen at «det har ikke skortet på advarsler fra Finansdepartementets side. De begynte å komme i januar. Det har vært systematisk gjentatt gjennom hele året». Men hun har ikke villet gi innsyn i møtereferatene fra møtene departementet hadde med Meyer i januar 2017.

Da kontrollkomiteen på Stortinget så fikk dem, oppdaget de noe rart, nemlig at det hadde blitt notert på dem i ettertid.

Da Finansdepartementet skulle sende dokumentene til Sivilombudsmannen, som skulle vurdere en innsynsstrid med VG , sendte de dokumenter fra januar 2017 som de hadde gjort nye notater i margen på i 2018.

Et av hovedspørsmålene til kontrollkomiteen i dag er hvorfor i alle dager det ble gjort.

KrF: – Dette er ikke vanlig

KrFs mann i kontrollkomiteen, Hans Fredrik Grøvan, er kritisk til hvordan Siv Jensen har håndtert denne saken.

– Ja, jeg må si det. Hun skal få anledning til å si sin mening torsdag, så jeg skal ikke konkludere, men jeg har blitt mer kritisk underveis i denne prosessen, påpeker han.

– Hva skyldes det?

– At det ikke er samsvar mellom det som Siv Jensen sa på høringen og det som fremgår av informasjon av referatene, sier Grøvan.

Han sier inntrykket av at Siv Jensen tydelig ga uttrykk for tydelige advarsler til Meyer, allerede i januar, er svekket etter at de har fått innsyn i de siste dokumentene. Stortinget har måttet krangle for å få utlevert de møtereferatene.

– Dette er ikke vanlig, som regel har vi fått det vi har bedt om med en gang, påpeker Grøvan.