PÅ BEDRINGENS VEI: Bente Åstebøl Pellerud er fortsatt både gul og blå etter at hun ble angrepet uten forvarsel med kniv da hun var ute på lørdagstur i byen. Foto: Ole-Johnny Myhrvold

Bente (58) ble knivstukket i handlegate – reddet av forbipasserende

Publisert: 18.02.18 23:02 Oppdatert: 19.02.18 05:15

INNENRIKS 2018-02-18T22:02:08Z

Bente Åstebøl Pellerud (58) ble overfalt og knivstukket på åpen gate i Kongsvinger lørdag for en uke siden, selv er hun glad hun ikke skjønte hva som skjedde før det var hele var over.

Angrepet skjedde da Pellerud spaserte i Kongsvinger sentrum tidlig om ettermiddagen lørdag 10. februar.

– Jeg var ute og gikk i gågaten i Kongsvinger for å titte litt i butikker og se om jeg traff noen kjente. Så kom det én flaksende på siden av meg. Jeg fikk en arm rundt halsen og ble dratt ned. Så satt hun seg oppå meg og dunket. Heldigvis skjønte jeg ikke at dunkingen var en kniv, sier Pellerud til VG.

Det var avisen Glåmdalen som først omtalte saken.

Pellerud ble knivstukket i ansikt, hals og på kroppen.

Samme dag som angrepet skjedde sendte politiet ut en pressemelding i etterkant hvor de opplyste at kvinnen som gikk til angrep er kjent av politiet av før, og at hun ble tatt hånd om av helsevesenet.

Vitne grep inn og stoppet angrepet

Svein P. Flaen (67) hadde nettopp avsluttet en prat med en kompis i gågaten da han fikk øye på de to kvinnene som lå på bakken i gågaten:

– Det så ut som en boksekamp, for begge to brukte hendene, men så så jeg at hun som lå øverst hadde en kniv i hånden, sier Flaen til VG.

Han sier han tenkte med seg selv at det som utspant seg foran ham var helt uvirkelig.

– Det så ut som en kamp på liv og død, der den ene forsvarsløst kjempet med hendene for å beskytte seg, sier han.

Han sier han tenkte han ikke bare kunne stå og se på det som skjedde, og forteller at han fikk øye på Pelleruds stokk som lå på bakken, plukket den opp, og rappet til kvinnen med kniven:

– Hun skrek og sluttet å stikke. Så spratt hun opp og kom mot meg med kniven, forklarer han til VG.

– Var i sjokk

Pellerud er ikke sikker på hvor lenge angrepet pågikk før Flaen kom henne til unnsetning.

– Plutselig var hun borte og det kom en mann og hjalp meg, forteller Pellerud.

I etterkant av hendelsen sier hun at hun var i sjokk, men husker at mannen som hjalp henne hentet stokken hennes. Dessuten var det kommet to kvinner til for å hjelpe.

Siden kom ambulansen og kjørte henne til Kongsvinger sykehus, der hun måtte sy flere steder.

På bedringens vei

En uke etter angrepet er Pellerud på bedringens vei. Trass stikkskader i hals, ansikt og på hånden, er hun på beina igjen og tar det som skjedde med fatning.

– Jeg tenker ikke så mye på hvordan det kunne ha gått, men fastlegen min sier at ett av stikkene er veldig nærme en pulsåre, sier Pellerud.

Etter angrepet har hun hatt et godt støttenettverk rundt seg. Hun er selv hjelpepleier med etterutdanning i psykiatri, og har venner med den samme kompetansen som har stilt opp for henne og fulgt henne tett etter hendelsen.

– Jeg er bare glad jeg slapp å møte blikket til hun som angrep meg, det tror jeg ville fulgt meg, sier 58-åringen.

I etterkant har hun også fått takket Flaen for innsatsen han gjorde, og de to har blitt omtalt og avbildet i lokalavisen Glåmdalen.