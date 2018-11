SAVNET: 25 år gamle Maja Justyna Herner har vært savnet siden onsdag. Foto: Privat / Politiet / NTB scanpix

I kø for å lete etter savnede Maja (25)

INNENRIKS 2018-11-25T13:34:19Z

Over 300 personer har i helgen lett etter den savnede Maja Justyna Herner (25). I Ørsta har folk stått i kø for å delta i søket, forteller Røde Kors-leder Kristin Riise.

Publisert: 25.11.18 13:41 Oppdatert: 25.11.18 14:34

– Det har vært et helt enormt engasjement. I dag tidlig var det lang kø av folk som ville ut og lete. Andre henvender seg til oss for å spørre hva de kan bidra med, sier Riise.

Lørdag deltok over 300 personer i leteaksjonen etter den polske kvinnen. Søndag var det nesten like mange.

– I dag er vi rundt 80 stykker fra Røde Kors , i tillegg til rundt 150 frivillige. I tillegg kommer mannskaper fra politiet og Sivilforsvaret. To politihunder er også ute for å søke, sier hun.

Riise har de siste dagene ledet og koordinert den frivillige innsatsen fra Røde Kors-huset i Strandgata i Ørsta sentrum.

– Her registrerer vi alle som kommer, og gir dem informasjon om hvor de skal lete.

Ifølge Riise har hele lokalsamfunnet stilt opp for å bidra, selv om knapt noen i kommunen kjente den savnede kvinnen.

– Lokale bedrifter har bidratt med mat til letemannskapene, andre har kopiert opp store kart som vi har brukt i koordineringen. Alt har de gjort gratis, sier hun.

Også inne på Røde Kors-huset har folk bidratt med sitt.

– Noen har kommet for å lage mat, andre har stilt opp for å vaske lokalene. Det har vært helt utrolig, sier Riise.

På hjemmesiden til Ørsta Røde Kors Hjelpekorps blir alle som vil delta i letingen informert om at søket kan innebære en krevende dag på fjellet.

– Alle må ha utstyr for en lang dag på fjellet, ha brodder og gjerne staver ettersom det er glatt i fjellet. Mat og drikke for en hel dag må tas med i sekken, heter det.

Lørdag ble det gjort et funn i leteområdet i Ørsta. Søndag melder NRK at politiet ikke har grunn til å tro at funnet ikke har noe med den savnede kvinnen å gjøre.

Kristin Riise sier at området der leteaksjonen pågår er et mye brukt turområde, og at det derfor ikke er unaturlig at det blir funnet gjenstander i terrenget.

– Folk føler at dette har skjedd nærmest rett bak huset deres. Flere synes det er litt ekkelt. Nå håper vi bare at vi finner den savnede kvinnen i god behold, sier hun.

Operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt opplyste søndag morgen til VG at det ikke er gjort noen sikre observasjoner av kvinnen, men at de har fått flere vitneobservasjoner.

Det er så langt ikke funnet telefonsignaler fra kvinnen i området siden onsdag. Kvinnen skal nylig ha flyttet til Norge for å arbeide.

– Situasjonen er uforandret siden i går. Vi fortsetter i samme sporet med redningsaksjonen i fjellet, sier Ferstad.

25 år gamle Maja Justyna Herner fra Polen har vært savnet siden hun ikke kom tilbake fra en fjelltur onsdag. Politiet fant bilen hennes på en parkeringsplass ved stien der veien opp til fjellet Saudehornet begynner.

Det er flere fjelltopper i området, og politiet har tidligere sagt at de ikke vet hvilket fjell 25-åringen hadde tenkt seg til.

– Det er et stort fjellområde som er bratt og ulendt, med krevende søkeforhold i enkelte partier. I dag har det meldt seg utrolig mange frivillige som har bidratt og har gjort en kjempejobb, sa operasjonsleder Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt til VG lørdag.

Lørdag gikk politiet ut med en anmodning om å komme i kontakt med en person som skulle ha blitt sett i området samme dag kvinnen forsvant. Samme dag tok mannen kontakt med politiet.

Politiet sier til VG at de ikke vil kommentere innholdet i samtalen med mannen.

Kvinnen hadde ikke med seg utstyr til overnatting, og heller ikke mobiltelefon. Hun har langt brunt hår og var iført svarte tights og en ullgenser med ukjent farge.

Politiets helikoptertjeneste i Oslo har sendt et helikopter som har som oppdrag å ta bilder av de mer utilgjengelige delene av fjellpartiet, opplyser Møre og Romsdal politidistrikt .