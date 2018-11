ET TUNGT ANSVAR: Statsadvokat Geir Fornebo henla Tanjas sak. Avgjørelsen ble påklaget til Riksadvokaten, som tok ut tiltale. Foto: Jørgen Braastad, VG

Statsadvokaten som henla Tanjas sak: – Hennes historie er ikke hyggelig lesning

BODØ (VG) To statsadvokater kan vurdere samme voldtektssak helt ulikt, erkjenner statsadvokat Geir Fornebo. – Sakene er basert på skjønn. Vi er ikke maskiner, sier han.

Publisert: 25.11.18 07:55 Oppdatert: 25.11.18 08:58

Det var Fornebo som henla saken til Tanja Arntsen (46), som har delt sin historie i VG. Saken ble henlagt på bevisets stilling. Avgjørelsen ble påklaget til Riksadvokaten, som tok ut tiltale i mars 2017. Deretter var det Fornebo som førte saken i retten.

– Sånn er systemet. Noen ganger blir man overprøvd, sier Fornebo til VG.

Dette er saken: **Tanja anmeldte en mann for voldtekt 23. oktober 2015. VG har fulgt hele prosessen sammen med Tanja, gjennom etterforskning, henleggelse, tiltale, rettssak, dom og til slutt oppløsning av dommen. **Tanjas sak ble henlagt av statsadvokaten, men Riksadvokaten omgjorde beslutningen etter at Tanja påklaget vedtaket. Hun brukte selv mye tid på å gjennomgå etterforskningen. **Mannen ble dømt for voldtekt av Tanja og sin ekskone i Rana tingrett. Da mannen døde før ankesaken kom opp, oppløste Hålogaland tingrett dommen. Erstatningen ble stående. **En av ti kvinner blir voldtatt i løpet av livet. Nitti prosent anmelder aldri. Tanja forteller sin historie for å hjelpe andre som står i samme situasjon. Kilde: NKVTS

– En henleggelse er basert på avgjørelsen til et enkeltmenneske. Den personen kan være deg. Hvordan opplever du det?

– Det er et ansvaret opplever jeg som svært tungt. Den ene siden er at du utsetter et menneske for en voldsom skuffelse ved å henlegge saken, mens på den andre siden har du ansvaret for ikke å sette noen i tiltaleboksen som ikke skal være der. Det ansvaret er tungt.

– Er du bekymret for å ta feil?

– Ja, det er jeg, sier statsadvokaten.

– Burde ikke vært henlagt

VG har fulgt Tanja Arntsen (46) gjennom prosessen med å anmelde en voldtekt. I tre år måtte hun kjempe for å bli trodd. Det var Riksadvokaten som til slutt tok ut tiltale.

Rettssaken fant sted i Rana tingrett desember 2017. Fornebo var aktor i saken. I sin innledningsprosedyre innrømmet Fornebo at henleggelsen var feil:

– Riksadvokaten har vurdert dette riktig. Aktor mener ikke lenger at saken burde vært henlagt. Jeg ber derfor om at retten ikke dveler ved min tidligere vurdering, sa Fornebo i retten.

– Hennes historie er ikke hyggelig lesning for alle som jobber i systemet. Det skal ikke være sånn, sier Fornebo etter å ha lest Tanjas historie.

Han ønsker ikke å kommentere utfallet i saken. Gjerningsmannen ble dømt til syv år og ni måneder i Rana tingrett for voldtekt av Arntsen og sin tidligere ektefelle, men anket dommen. Før behandlingen i Lagmannsretten, døde tiltalte. Dødsfallet var naturlig. Dommen er dermed oppløst av lagmannsretten. Erstatningen på 170.000 kroner som Tanja ble tilkjent, ble stående.

Statsadvokaten tilbød seg å finne en annen aktor til saken han selv hadde henlagt, men Tanja godtok at Fornebo fikk føre saken for retten.

– Jeg sa ja til at han kunne være aktor, fordi jeg var sikker på at han ville gjøre en god jobb. Jeg vet at han er faglig dyktig, men satte pris på at han spurte meg, sier Tanja om avgjørelsen.

– Etter henleggelsen følte jeg at statsadvokaten hadde noe å bevise. I retten erkjente han at henleggelsen var feil, på bakgrunn av nye bevis i saken. Det betydde mye for meg.

Bevisene holder ikke i retten

– Når jeg først kommer i retten, forholder jeg meg til beslutningen i saken, nemlig at det er tatt ut tiltale av Riksadvokaten, sier Fornebo.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch vil ikke kommentere enkeltsaker, men sier hans kontor behandler klagesaker «med stor stort alvor og grundighet».

– Sakene underlegges en objektiv, uhildet og uavhengig fornyet vurdering av bevisene, herunder om det er grunn til å iverksette ytterligere etterforskning. For å utferdige tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om en mistenktes straffskyld, og være av den oppfatning at straffskylden kan bevises i retten. Etter klage ble henleggelsen av den aktuelle sak omgjort av riksadvokaten og tiltale reist, sier Busch til VG.

– Voldtekt er utvilsomt en stor belastning for de involverte og vi har arbeidet målrettet for å skjerpe straffene for denne type forbrytelser, sier Busch.

Problemet i disse sakene er at selv om du tror på fornærmede, så er det sjeldent bevisene holder i retten, sier Fornebo.

– Ofte sitter jeg med en følelse av at det er høyst sannsynlig at det fornærmede forteller er sant. Jeg tror det er uhyre sjelden at fornærmede lyver i disse sakene, sier Fornebo.

Krevende kamp

Bistandsadvokaten til Tanja, Kristin Hammervik, ble overrasket over henleggelsen. Hun reagerte med å skrive en seks siders klage til Riksadvokaten, hvor hun pekte på konkrete etterforskningsskritt som politiet hadde unnlatt å gjøre. Blant annet manglet det et avhør med en sykepleier, som undersøkte Tanja ved overgrepsmottaket.

Riksadvokaten ba politiet gjennomføre dette avhøret, før det ble tatt ut tiltale i saken.

– Jeg ble frustrert over henleggelsen. Henleggelsen var veldig feil. Jeg var overbevist fra første stund om at avgjørelsen fra statsadvokaten var feil, sier Hammervik.

– Jeg mener bevissituasjonen var god, og jeg mente den fortjente en rettslig prøving.

Hun beskriver jobben med Tanjas sak som spesielt lang og krevende.

– Hele saken har gjort et spesielt inntrykk på meg, fordi den har noen elementer i seg som saker heldigvis ikke alltid har. Den har en kronglete start, fordi den henlegges, og den har skapt mye stress for alle involverte. Detaljene i saken er vanskelig og ta innover seg, og til slutt dør den tiltalte. Det er en tøff historie.