Hundene Bimbo og Ronne angrepet av ørn

2018-12-22

Da matmor Berit Triumf kom ut i hundegården, satt ørnen oppå hunden Ronne og bakset med vingene.

Bjarne Krogstad/Altaposten

Hilde Kristine Misje

Publisert: 22.12.18 09:51

Matmor Berit Triumfs to hunder, Bimbo og Ronne, måtte fredag formiddag fraktes i all hast til dyrlegen i Alta etter å ha blitt angrepet av ørn i Masi, utenfor Kautokeino.

Det var Altaposten som først omtalte saken. Triumf forteller at det hele gikk fort for seg.

– Da jeg så ørnen flakse over hundegården sprang jeg inn i hundegården. Jeg prøvde å rope og skremme den vekk, men den reagerte ikke. Så da måtte jeg løpe og sparke den bort. Jeg roper på de andre i huset, for hundene er ikke å finne. «Sjekk om alle hundene er her!», roper jeg til datteren min.

Til VG forteller Triumf at da hun kom ut i hundegården, satt ørnen oppå Ronne.

– Den bakset med vingene, og jeg så at den hadde klørne i noe under seg. Da forsvant alle tanker. Det eneste jeg tenkte på var å forsvare hundene, sier hun.

Triumf har tre hunder. Bare to av tre hunder ble funnet umiddelbart.

– Jeg fikk panikk. Først etter å ha lett høyt og lavt fant vi den siste – den var i sjokk og blodig. Det samme med én av de to andre. Kun den tredje klarte å komme seg unna ørnen, forteller matmor.

Dype hull

På benken hos dyrlegen i Alta ligger Ronne full av skader. Etter å ha konstatert at den ikke har indre skader, er det Bimbo sin tur. Hun derimot har problemer med å puste, og de fryktet det verste.

Heldigvis viser røntgen at ingen indre organer er skadet.

– Jeg var redd for at «Bimbo» hadde fått klør inn i lungene. Pusteproblemene kommer nok av at ørnen har vært i strupen på hunden. Den har også et sår i armhulen, som gjør veldig vondt. Ronne er perforert i huden og skadet i nærheten av øyet, men den har berget synet. Kun tilfeldigheter har gjort at den ikke har fått mer alvorlige skader. Eieren har nok berget dem, mener dyrlege Lena Kåsen.

– Bimbo hadde færre, men dypere sår enn Ronne. Jeg mistenker at Bimbo ble angrepet først, og at Ronne skulle forsvare henne. Hannhundene passer godt på jenta i flokken, sier Triumf til VG.

– Hold oppsikt

Kåsen forteller at hun ikke tidligere har sett hunder bli tatt på denne måten.

– Den har vært ganske nærgående, når den kommer inn i en hundegård nær et hus. Eieren har måttet fysisk sloss med den for å berge hundene. Oppfordringen er derfor at alle som har småhunder, i alle fall i nærhet av Masi, legger tak på hundegården. Ikke la dem være ute alene, og hold oppsikt med dem.

Berit Triumf sier hun ikke kommer til å slippe hundene ut i hundegården igjen før hun har fått på plass et tak.

Hun forteller at det er mange kongeørner i området, spesielt om sommeren.

– Et kvarter etter angrepet kom ørnen tilbake og satte seg på rekkeverket på verandaen, så jeg kommer ikke til å slippe dem ut på verandaen heller.

– Det er veldig mange kongeørn i området her, for de har hekkeplass i Masi. Men nå begynner det å bli for mange, når de tydelig ikke klarer å finne mat.