Her er den siktede norskiraneren sammen med Irans utenriksminister

Da Irans utenriksminister deltok på et arrangement i regi av ambassaden i Norge sommeren 2016 var den drapsplan-siktede norskiraneren til stede.

I juni 2016 var Irans utenriksminister Javad Mohammad Zarif i Norge. På det offisielle programmet for besøket sto politiske samtaler og deltagelse på fredskonferansen Oslo Forum, som Zarif åpnet sammen med Norges daværende utenriksminister og EUs utenrikssjef Federica Mogherini.

Under oppholdet deltok utenriksministeren også på det som ifølge VGs opplysninger var et treff med iranere bosatt i Norge i regi av den iranske ambassaden. Treffet ble holdt i speilsalen på Grand Hotel midt i Karl Johans gate i Oslo sentrum.

På dette bildet fra treffet står Zarif kun få meter unna norskiraneren som nå er pågrepet og siktet for å ha planlagt å drepe en iransk opposisjonsleder i Danmark.

VG har tidligere skrevet at 39-åringen ved en rekke anledninger skal ha fungert som vakt på arrangementer for den iranske ambassaden. Ifølge VGs opplysninger har han hatt denne jobben i forbindelse med tilstelninger både i ambassadebygningen på Frogner i Oslo og i residensen på Stabekk i Bærum.

Feiret nyttår med Sandberg og Letnes

Det har tidligere vært omtalt at daværende fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og Bahare Letnes feiret persisk nyttår – Nowruz – i regi av den iranske ambassaden 24. mars i år.

Letnes har tidligere lagt ut bilder fra arrangementer, som ble holdt på Røde Kors’ kurs- og konferansesenter i Hausmanns gate i Oslo sentrum.

Som NRK tidligere har omtalt viser bilder fra arrangementet at den siktede norskiraneren også var til stede.

På dette bildet sitter han på første rad sammen med blant andre ambassadør Mohammad Hassan Habibollah Zadeh, Per Sandberg og Bahareh Letnes.

Til TV 2 sier Per Sandberg og Bahareh Letnes følgende i en felles uttalelse:

– Ja, vi er blitt kjent med at personen var til stede, sammen med mange andre, og vi er nå kjent med hvem personen er. Vi sjekker også hvorvidt det har vært andre møtepunkter. Vi har formidlet dette gjennom de riktige kanaler. Utover det har vi ingen kommentar.

Til VG skriver Per Sandberg i en tekstmeldingen at det «absolutt ikke er noe kjennskap» mellom norskiraneren og ham og Bahareh Letnes, og at informasjonen paret har «videreformidles til de rette instanser».

Siktet for drapsplan

Den danske etterretningstjenesten har siktet 39-åringen for «å ha satt en fremmed etterretningstjeneste i stand til å virke innenfor den danske stats område» og for å ha planlagt et attentat mot lederen av den iranske opposisjonsgruppen ASMLA.

Mannen skal ha blitt observert av PET mens han fotograferte og observerte boligen og adgangsveiene til boligen til ASMLA-lederen Habib Yabor Kabi i perioden 25. til 27. september i år.

Danskene mener han i tiden frem til han ble pågrepet 5. oktober, sammen med andre uidentifiserte personer, planla å drepe Kabi på et ukjent sted i Danmark.

Tirsdag ble den norske statsborgeren varetektsfengslet i fire uker, frem til 6. desember, av Københavns Byret.

39-åringen nekter ifølge sin danske forsvarer Allan Lund Christensen straffskyld.

VG har kontakt den iranske ambassaden med spørsmål om bildene av norskiraneren, men har så langt ikke fått noe svar.