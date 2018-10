UENIGE: Det var sterk uenighet om håndteringen av varslene mot Trond Giske i desember i fjor, går det frem av en ny bok. Foto: Hallgeir Vågenes

Ny bok: Hadia Tajik og Aps personalsjef tok kraftig oppgjør med Støres varslerhåndtering

«De sa til meg i går at de føler seg sviktet og dolket i ryggen, er fortvilte og svært redde», skrev personalsjef Ann-Cathrin Becken i en e-post til Jonas Gahr Støre. Også Hadia Tajik og Hans Kristian Amundsen tok et knallhardt oppgjør med partilederen etter hans varslerhåndtering i vinter.

«Jeg har ikke vært del av en håndtering overfor Trond. Jeg kjenner ikke til hva Jonas og Kjersti har lagt vekt på når pressemeldingen lyder som den gjør. Som dere kanskje vet, har to av kvinnene delt sine skriftlige varsler med meg etter at de ble levert inn, altså onsdag. For meg som menneske, nestleder og jurist var det dypt rystende lesning.»

«Beskyttelsen av varslerne er vårt ansvar.»

Dette skrev nestleder Hadia Tajiks i en e-postutveksling gjengitt i boken «Alle skal ned» av VG-journalistene Lars Joakim Skarvøy og Marie Melgård.

E-postene, datert 22.desember i fjor, omhandlet håndteringen av flere varsler om seksuell trakassering mot hennes daværende nestlederkollega, Trond Giske.

Bakteppet var den massive mediedekningen av metoo og varslene mot Trond Giske i fjor vinter. Varslerne var bekymret for hvordan sakene ville bli tatt videre, og stilte følgende krav partiets konfrontasjon med Trond Giske om kvinnenes opplevelser:

1. Han (Støre, journ anm) skulle ikke møte Giske alene.

2. En tredjepart, Kristine Kallset, skulle være med.

3. Giske skulle ikke få være alene med varslene, ikke ta med seg dokumentene og ikke få lov til å ta bilde av eller kopiere dem.

4. Uavhengig av om Giske avlyste møtet eller ikke, skulle han bli kjent med varslene mot ham klokken 08.00. Klokken 14.00 skulle varslerne få beskjed om hva som hadde skjedd i møtet.

5. «Beskyttelsen av varslerne er vårt ansvar.»

Et annet krav var å holde partisekretær Kjersti Stenseng unna. Hennes uttalelser om maktkamp og hennes relasjon til Giske gjorde at varslerne ikke stolte på henne.

Håndskrevet lapp

Kravene ble ifølge boken samlet på en håndskrevet lapp til partilederen i et møte flere av varslerne hadde med ham på hans kontor. Med på møtet var Hans Kristian Amundsen, sekretariatsleder for stortingsgruppen, der tre av varslerne var ansatt, og personalsjef Ann Christin Becken.

Men Støre valgte likevel å involvere partisekretæren, i strid med varslernes krav.

Det førte til en opphetet mailkorrespondanse om hvordan varslere ble behandlet i partiet, som gjengis i boken.

Tajik: De står alene om beslutningen

To dager før julaften var Støre med i en utvidet sending av Politisk kvarter på NRK P2 , hvor han forsvarte håndteringen til partiet og sa de ga Giske sterk kritikk for sin oppførsel.

Men like før han gikk i studio fikk han en svært opprørt e-post fra sekretariatsleder Amundsen, med Tajik og personalsjef Becken på kopi.

I e-posten som er gjengitt i boken, skriver han:

«To ansatte som nå er nedbrutt etter å ha blitt oppfordret til å varsle, for deretter å oppleve at betingelsene for å varsle ble brutt, samt at utfallet, slik jeg tolker dem, oppleves som ytterligere belastende. Begge har det vondt og fortalte i går kveld at de opplever situasjonen som meget vanskelig».

Tajik, som står i kopi, svarer:

«Som dere kanskje vet, har to av kvinnene delt sine skriftlige varsler med meg etter at de ble levert inn, altså onsdag. For meg som menneske, nestleder og jurist var det dypt rystende lesning. Jeg kjenner ikke til hva Trond har sagt som gjør at Jonas og Kjersti har akseptert dette, og de står alene ansvarlig for den beslutningen som er tatt. Som parlamentarisk nestleder er jeg imidlertid medansvarlig for arbeidsforholdene i gruppa, tryggheten for de ansatte og innvalgte, inkludert kvinnene som har varslet, og det ansvaret vil jeg ta. Imøteser en avklaring fra Jonas på når en slik drøfting kan finne sted».

Ifølge boken svarer Støre kl.08.58. Han skriver blant annet at han ikke mener han har brutt noen av betingelsene;

«Jeg ser ikke at betingelser for varslene er brutt. De var innforstått med at varslene ble overlevert partikontoret ved Kjersti, og jeg oppfatter at de kan ha ment at Kjersti ikke skulle være til stede ved TGs gjennomgang, og tar ansvar for at hun var det, og det var rett i lys av hennes ansvar at vi var to fra ledelsen som kunne gjøre vurderinger».

Videre skal Støre ha skrevet at han står for konklusjonen om sterk, offentlig kritikk av Giske.

«Dypt uenig»

«Takk for svar. Men for at vi fortsatt skal behandle varslene med respekt og følsomhet, er det nødvendig for meg å si at jeg er dypt uenig i at det kan herske tvil om betingelsene. For at dere kunne gå videre og at varslene skulle stå ved lag, var det viktig at Kjersti ikke skulle delta i konfrontasjonen», skrev Amundsen tilbake ifølge boken.

«De var livredde og stolte ikke på at du skulle stå imot Trond og Kjersti», skriver han videre.

Denne gangen svarer også personalsjef Ann-Cathrin Becken, som er rystet og provosert;

«Jeg er svært overrasket over vendingen saken fikk i går, torsdag. [...] Du fikk en huskelapp skrevet av meg med flere punkter som var viktige for dem. Du tok lappen med deg: [...] Jentene sa videre at en betingelse var at Kjersti ikke skulle være med i møtet. [...] De var svært opprørt etterpå for at du hadde brutt det løftet. Du sa til dem i møtet at de kunne stole på deg, nå var det din tur til å stå opp for dem. [...] De sa til meg i går at de føler seg sviktet og dolket i ryggen, er fortvilte og svært redde. Det gjør meg vondt at vi her ikke gjør det vi skal for at de skal føle seg trygge og ivaretatt. Det er trist».

Hun var også er opprørt over at Støre i Politisk kvarter sa at varslene var «tilbake i tid».

Hun mener at bruddet på premissene er et brudd på kravet om beskyttelse av varslerne, noe hun omtaler som alvorlig.

Husket ikke

Støre kalte så inn til pressekonferanse i Vandrehallen, noe ingen av de andre i ledelsen skal ha kjent til.

Etter pressekonferansen sendte han ifølge boken følgende svar:

«Jeg må innrømme at jeg ikke fikk med meg som en forutsetning at Kjersti ikke skulle være med. Jeg mente det var viktig at hun som partisekretær skulle være med. Varslerne var klar over at hun fikk navn og varslene».

Partileder Jonas Gahr Støre ønsker ikke å bekrefte innholdet i e-postene eller kommentere saken over for VG. Det ønsker heller ikke nestleder Hadia Tajik eller partisekretær Kjersti Stenseng. Ann-Christin Becker har ikke besvart VGs henvendelser. Hans Kristian Amundsen døde i juli i år.

7.januar annonserte Giske på sin egen Facebook-side at han trakk seg som nestleder. Ikke lenge etter kom konklusjonen fra Arbeiderpartiet, som sa at Giske brøt partiets retningslinjer mot seksuell trakassering.