NÆR ÅSTEDET: Majorstuen skole ligger like ved leiligheten som mandag kveld ble åsted for et brutalt drap. En romkamerat av den drepte mannen skal ha funnet vennen med alvorlige knivskader. Foto: Hallgeir Vagenes, VG

Skoleansatte ble vitne til drapsdramaet på Majorstuen: – Sterk opplevelse

INNENRIKS 2018-10-18T05:38:02Z

MAJORSTUEN (VG) Etter at romkameraten fant vennen død i leiligheten, skal han ha hoppet over muren og løpt blodig inn i skolegården til Majorstuen skole midt i storefri.

Publisert: 18.10.18 07:38 Oppdatert: 18.10.18 08:28

Det var en romkamerat som fant den avdøde mannen drept i en leilighet på Majorstuen i Oslo mandag formiddag ved 12-tiden.

Ifølge politiet skal to av romkameratene ha forlatt leiligheten cirka 07.50 på morgenen. Da skal mannen i midten 20-årene ha vært den eneste som var igjen i leiligheten.

Han skulle ha vært på jobb klokken 09.00. Da han ikke møtte opp, prøvde arbeidsgiveren å ringe ham, men de fikk ikke noe svar.

En av romkameratene kom så hjem til leiligheten ved 12-tiden, og fant vennen som senere ble erklært død.

AMK-sentralen ble varslet og politiet rykket ut på melding om knivstikking, men romkameraten skal ifølge VGs opplysninger også ha tatt kontakt med ansatte ved Majorstuen skole.

– Ba om hjelp

En liten hage og en mur skiller åstedet og skolegården.

Romkameraten skal ifølge flere personer VG har snakket med ha klatret over en mur, kommet seg inn i skolegården hvor det var storefri og bedt om hjelp.

Ifølge vitneopplysninger var romkameraten blodig og tydelig preget av situasjonen. Etter det VG kjenner til bar åstedet preg av at drapshandlingen var brutal.

Skoleansatte skal så ha blitt med romkameraten til boligblokken. Her ble man møtt av et blodig åsted. De ansatte skal så ha ivaretatt romkameraten frem til ambulansen kom til stedet.

– Vi har hatt kontakt med lærere på skolen i initialfasen. Det medfører riktighet at kameraten kommer hjem, finner avdøde og løper ut og får hjelp av skoleansatte. Vi har selvfølgelig også avhørt dem, sier Grete Lien Metlid, leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, til VG.

Blomster ved åstedet

Det blir nå lagt ned blomster utenfor boligblokken. Aurora Langeland, som kjente avdøde og flere av de andre i kollektivet, la ned en rød rose.

– De er fine gutter. De er aktive og ordentlige gutter, som ikke driver med noe tull, sa Langeland, som jobber i nærheten av åstedet.

– Jeg ble sjokkert da man hørte hva som har skjedd, man hadde aldri trodd noe sånt kunne skje, sier Langeland.

– Sterk opplevelse

Rektor ved Majorstuen skole, Marianne Mette Stenberg, ønsker ikke å kommentere den konkrete hendelsen.

– Det har vært en sterk opplevelse for enkelte av de ansatte. På generelt grunnlag kan jeg si at vi har beredskapsplaner og personaloppfølgning i etterkant av slike hendelser, sier rektoren.

Storefri

Skolebarna hadde storefri og var ute og lekte da de skoleansatte ble gjort oppmerksom på at en alvorlig hendelse kunne ha skjedd like ved.

Da begynte man å geleide barna inn i skolebygningen.

– Dette gikk helt udramatisk for seg. De fleste barna hørte på oss, men noen synes det var urettferdig at friminuttet var over så tidlig. Noen barn ble litt stresset, så vi roet dem ned, forteller Martine Bore, miljøterapeut ved Majorstuen skole, til VG.

– De barna som uttrykte bekymring ble håndtert og trygget av de voksne på skolen. De ansatte er trent i å snakke med elevene og følger opp både hvordan de har det og tar imot henvendelser fra foreldrene, sier rektor Stenberg.

Etter to døgn står politiet uten mistenkte i saken. De tre romkameratene til den avdøde er viktige vitner for politiet. Ingen mistanke er rettet mot noen av dem.

Krimteknikere jobbet fortsatt på åstedet onsdag ettermiddag. Politiet ønsker fortsatt tips i saken.

Familien ønsker fred

Advokat Peder Morset er bistandsadvokaten til den drepte mannens familie. Han forteller om pårørende i dyp sorg.

- De har mistet sin sønn. Det er det verste man kan miste. De har det forferdelig tungt, sier Morset.

Advokaten forteller at familien i den kommende perioden ønsker fred.

- De er sammen, avslutter han.