Listhaug avviser at Frp har annenrangs verdier

Sylvi Listhaug tar i Dagbladet til motmæle mot det hun mener er KrF-leder Knut Arild Hareides fremstilling av Frp som et parti med annenrangs verdier.

– Jeg er skuffet over fremstillingen til Hareide om at vi har annenrangs verdier, til tross for at vi har hatt et godt samarbeid de siste årene, sier Frp-nestlederen.

– Hareide fremstiller det skjevt og underkommuniserer eksempelvis de antiisraelske holdningene i både Ap, og spesielt SV og LO, som ønsker boikott av den eneste jødiske staten i verden, sier Listhaug til Dagbladet .

Hun liker dårlig Hareides fremstilling av KrFs retningsvalg som et verdivalg mellom en god venstreside og en ond høyreside.

– Hvis du vil ha færrest mulig asylsøkere og flyktninger for å hjelpe flest mulig mennesker, da er du ond. Men åpner du grensene og får flest mulig hit til Norge, da er du god. For meg er det helt snudd på hodet. Som statsråd besøkte jeg en flyktningleir i Kenya der det bodde 180.000 mennesker, familier, kvinner og barn. Så skal vi liksom hente ut de mest sårbare. Jeg så ikke en eneste sjel som ikke var sårbar. Det gode er da liksom å plukke ut noen som trekker lykkeloddet, mens resten sitter igjen. Leiren i Kakuma ble drevet med et budsjett på 200 millioner kroner, mens Norge betaler en milliard kroner for å ta imot 1.000 kvoteflyktninger. For meg er det helt feil, sier Listhaug.

I neste uke utgir hun boken «Der andre tier». Listhaug mener hennes tidligere regjeringskolleger ikke har grunn til å være bekymret over innholdet i boken.

– Håpet mitt er at boken skaper debatt. At den bidrar til å sette politikken på dagsordenen igjen. Det siste året har det meste dreid seg om skandaler, sexhistorier og alt annet enn politikk, sier Listhaug.