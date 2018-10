PLAGET: Yvonne Schilling og Asgeir Knudsen er blitt utsatt for alvorlig personforfølgelse over lengre tid. Foto: FRODE HANSEN

Svensk forsker dømt for stalking av nordmenn

INNENRIKS 2018-10-25T08:08:08Z

I flere år sto den svenske forskeren bak omfattende stalking og trakassering mot tre norske venner på Nesodden i Akershus. Nå er hun dømt.

Publisert: 25.10.18 10:08 Oppdatert: 25.10.18 10:29

Ifølge den ferske dommen fra Oslo tingrett , kommer det frem at fengselsstraffen er satt til halvannet år. Det er en av de første dommene i Norge hvor stalking-paragrafen er brukt.

I begynnelsen av oktober fortalte fornærmede Asgeir Knudsen (60) til VG om hvordan han, hans samboer og hennes venninne, Yvonne Schilling, i årevis er blitt plaget og krenket av en svensk kvinne .

Den svenske kvinnen ble blant annet dømt for hensynsløs atferd, alvorlig personforfølgelse og en rekke brudd på kontaktforbud.

– I perioder har det vært intenst

Knudsen møtte den svenske kvinnen under en konferanse i 2010. De to innledet et seksuelt forhold over en periode. Tiltalte har forklart at dette varte i 15 måneder. Etter hvert ønsket han å avslutte forholdet, mens hun ville fortsette, forklarer han.

I dommen beskrives det at det var da hun begynte å sende grove meldinger, deriblant nakenbilder av ham, til hans familie og å presse ham.

Videre står det at Schilling trolig ble av interesse for tiltalte etter at tiltalte fant en kommentar Schilling hadde skrevet på sosiale medier om henne. Kommentaren identifiserte imidlertid ikke den tiltalte kvinnen.

Det beskrives i dommen hvordan de tre fornærmede i saken har vært utsatt for en rekke e-poster, telefonoppringninger og innlegg på den svenske kvinnens blogg over en lengre periode. Opptredenen er betegnet som uønsket, plagsom, sjikanøs, skremmende og gjentagende.

«I perioder har det vært intenst, med stadig nye innlegg, meldinger og telefonoppringninger til alle døgnets tider. De fornærmede har opplevd situasjon som meget krevende», står det å lese i dommen.

Kontaktet venner

I dommen beskrives det hvordan kvinnen, tillegg til å kontakte de tre fornærmede, har sendt e-poster med krenkende innhold til arbeidsgivere og partifeller, publisert krenkende innhold på Facebook-grupper, sendt krenkende meldinger til venner og bekjente av de fornærmede, samt kontaktet idrettslag og forbund Knudsen var del av.

I dommen beskrives en hverdag der de fornærmede har sjekket tiltaltes blogg daglig for å forberede seg på hva som kan komme. De fornærmede forklarer til retten at de alltid må være i beredskap og at tiltalte har skapt et fryktregime med sin atferd.

«En konsekvens av tiltaltes straffbare virksomhet er at de fornærmede føler utrygghet og ikke kan opptre fritt, noe som også rammer deres familier.»

Fornøyd med dom etter «stalking-paragrafen»

Den svenske kvinnen har forklart at hun er blitt provosert av de fornærmede til å opptre slik hun har gjort. Det argumentet mener retten at fremstår som helt uten berettigelse. De fornærmede har i stor grad valgt å ikke svare på kvinnens henvendelser.

Yvonne Schilling sier til VG at hun er fornøyd med at den svenske kvinnen ble dømt for overtredelse av straffelovens paragraf 266 a, som hun i utgangspunktet ikke var tiltalt for.

– Det mener jeg er riktig. Dette er ikke hensynsløs atferd, det er alvorlig personforfølgelse.

I paragraf 266 a om «alvorlig personforfølgelse» heter det:

« Den som gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger forfølger en annen på en måte som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse, straffes med fengsel inntil 4 år. »

– Tror ikke det blir noe mindre av dette

Asgeir Knudsen forteller at han har fått mange tilbakemeldinger fra folk etter at han gikk ut med historien sin i VG.

– Dette er en viktig sak for meg. Jeg tror ikke det blir noe mindre av dette, med alle de digitale verktøyene vi har i dag.

Han sier at denne dommen er en måte å få den svenske kvinnen ut av sirkulasjon, men at de er redde for hva hun kan finne på når hun slipper ut igjen.

– Jeg tror ikke rettsapparatet og politiet er helt rigget for å takle dette.

I tillegg til fengselsstraffen, er den svenske kvinnen dømt til å betale Knudsen 50.000 kroner i erstatning og hver av kvinnene 30.000 kroner i erstatning. Hun får to mobiltelefoner og to datamaskiner inndratt.

I januar 2015 ble den svenske kvinnen dømt for produksjon og distribusjon av bilder som seksualiserer barn. Hun er også dømt for en rekke brudd på besøksforbudet mot de tre fornærmede.

Kvinnen er tidligere dømt for langvarig trakassering av tre personer i hjemlandet.