FÅR SNAKKETRENING: Nicholas Wilkinson (30) er ennå ikke klar for å gjenoppta gjerningen som stortingsrepresentant i helse- og omsorgskomitéen. Foto: Tore Kristiansen, VG

SV-Wilkinson mistet språket etter flere små slag - er på vei tilbake til Stortinget

INNENRIKS 2018-10-28T19:45:07Z

Sommeren 2018 skulle bli Nicholas Wilkinsons (30) sommer. Men bryllupet måtte avlyses etter at stortingsrepresentanten ble blodforgiftet og led tap av flere hjernefunksjoner. Nå kjemper han seg tilbake.

Tenk deg at du forstår, reflekterer og reagerer, men møter en usynlig vegg når du skal omsette tankene i ord.

Det er den nye hverdagen for helsepolitiker Nicholas Wilkinson. Han må lære seg å snakke på nytt.

Denne uka var han innom Stortinget igjen etter at han 17.mai i år ble hasteinnlagt på Rikshospitalet med blodforgiftning (sepsis) og flere små slag.

Nicholas Wilkinson er glad for at han endelig kan fortelle årsaken til at han plutselig «forsvant» fra stortingssalen, komitérommene, mediene og sitt eget stortingskontor i mai i år.

Han kan fortelle om hvorfor planene om bryllupet med hans forlovede, Sebastian, måtte avlyses.

Og han kan fortelle om hvordan det er for en snakkeglad og svært verbal politiker å miste- og deretter få taleevnen sakte, men sikkert tilbake.

– Fra den 15. til 17. mai 2018 hadde jeg veldig vondt i hodet. Jeg dro til legevakten 16. mai. Legen mente at det var migrene, og jeg dro hjem til Kolbotn. 17. mai våknet jeg med uutholdelig hodepine. Jeg dro til legevakten på Ski sykehus. Jeg fikk oksygen og morfin uten at noe hjalp mot smerten, forteller Nicholas.

Han har skrevet ned hendelsesforløpet for å hjelpe seg selv med beskrivelsen.

Nicholas anstrenger seg for å snakke. Leter etter ordene som tidligere rant ut av ham på talerstoler, - i mobiltelefonen, i radiodebatter og over møtebordene. Flere små hjerneinfarkt, som følge av tilstanden etter blodforgiftningen, har svekket taleevnen hans. Men nå viser politikeren fremskritt nesten dag for dag. Ordforrådet og forbindelsen mellom hjernen og munnen blir stadig bedre.

– Du er kjent for å være en svært verbal og snakkeglad fyr. Nå har sykdommen gått ut over taleevnen og ordforrådet ditt. Hvordan er det?

– En måned etter sykdommen kunne jeg bare si «mamma». Men jeg blir stadig bedre og bedre. Hjernen er fantastisk. Jeg forstår og tenker. Men jeg snakker ikke så godt ennå, svarer Wilkinson.

Sepsis * Blodforgiftning - en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og nedsatt allmenntilstand. * Omfang: Alle kan få blodforgiftning, men det er vanligst hos eldre og hos personer som er svekket av annen sykdom eller har nedsatt immunforsvar. * Årsak: Alle bakterier kan gi blodforgiftning, men stafylokokker og colibakterier er de hyppigste. En blodforgiftning skyldes at en infeksjon et eller annet sted i kroppen er gått over i blodet. * De mest alminnelige betennelsestyper som gir blodforgiftning, er lungebetennelse, nyrebekkenbetennelse, sårinfeksjon, ben- eller leddbetennelse, infeksjoner i mage-tarmkanalen. * Symptomer: Høy feber og frysninger, og du blir utilpass. Hvis du er veldig syk, kan temperaturen være normal, eller enda lavere enn normalt, blodtrykket vil falle, og du kan gå i sjokk. Samtidig har du symptomer fra den infeksjonen som har gitt deg blodforgiftningen. Du er så syk at du må innlegges akutt på et sykehus. * Behandling: Antibiotika i minst ti dager. (Kilder: Felleskatalogen, Legemiddelverket)

Politikeren har bestemt seg for å la seg intervjue for at folk skal få litt bedre forståelse for hvordan mennesker med afasi har det.

– Jeg er heldig, jeg har familie og venner. Men mange har hverken venner eller familie, de murer seg inne og isolerer seg. Det er viktig å øve og øve. Jeg har tro på at jeg ikke vil ha afasi i fremtiden. Det er viktig for meg å forstå dette og roe ned, formulerer Nicholas.

Han jobber virkelig med å finne ordene og sette dem sammen til setninger.

– Legen var usikker på diagnosen, trodde det var migrene. Jeg dro hjem med pappa. Jeg begynte å miste bevisstheten, og ble kjørt i ambulanse til Rikshospitalet. Mer husker jeg ikke. Jeg mistet bevisstheten i ambulansen. Sykehuset la meg i koma, beskriver Wilkinson i dette intervjuet med VG.

Han er full av forståelse for at det tok et døgn på Rikshospitalet før legene satte sepsis-diagnosen på ham dagen etter nasjonaldagen i vår.

– Jeg er ikke sint eller bitter. Det er vanskelig å diagnostisere sepsis. Men helsepersonell bør få mer informasjon, lære om diagnosen og ha det i tankene som en mulighet.

Nicholas er også opptatt av den økende forekomsten av antibiotikaresistens.

– Vi er avhengig av antibiotika for å behandle sepsis. Det er derfor skremmende at antibiotika-resistens stadig øker, synes Nicholas.

Nå er det både pasienten og helsepolitikeren som snakker. Han bruker tid på å fortelle at han i ettertid har oppfattet det slik at ingen fastslo at han hadde sepsis i dagene mellom 15. og 18. mai. Det var da han hadde denne sprengende, sterke hodepinen - og kollapset i ambulansen mens andre feiret nasjonaldagen.

– Først den 18. mai forsto legene på Rikshospitalet at jeg hadde sepsis. Da ble jeg satt på antibiotika, som jeg gikk på i mange uker.

Nicholas har fått vite av sine leger at det er en viss sannsynlighet for at blodforgiftningen kan ha oppstått etter trekningen av en visdomsjeksel i februar i fjor, men dette er ikke noe han bruker krefter på å få å finne noe mer ut av.

– Var døden nær.

I over en uke lå Nicholas på intensiven.

– Jeg er blitt fortalt at jeg svevde mellom liv og død. Jeg ble holdt i kunstig koma fra 18. mai og en ukes tid. Deretter ble jeg gradvis vekket og flyttet til en annen avdeling den 26. mai. Jeg husker lite fra de siste fire dagene i mai, men ingen verdens ting fra perioden 17. mai til 26. mai, beskriver Wilkinson.

Han har virkelig fått oppleve norske sykehus fra innsiden. Etter et opphold på Ahus på Lørenskog fra 1. juni til 11. juni - startet han opptrening og rehabilitering på Sunnaas på Nesodden 11. juni. Det ble både fysisk trening og taletrening på den tiden han egentlig skulle ha holdt bryllupstale og danset i sitt eget bryllup sammen med Sebastian.

– Mange dør av blodforgiftning i Norge. Jeg forstår hva sepsis er nå. Men jeg visste ingenting om dette tidligere. Jeg er en av mange som opplever at diagnosen ikke ble oppdaget tidlig. Derfor er det viktig at de som jobber på legevakten og sykehuset vet hva de skal se etter, og har tid til å se etter det som kjennetegner sepsis, sier Nicholas Wilkinson.

Han har lagt merke til spesielt en ting som går igjen på både legavakten og de sykehusene som har behandlet ham.

– Sykepleiere og leger løper og løper, sier han. Både Nicholas og hans engelske forlovede, Sebastian, kan ikke få skrytt høyt nok av jobben helsepersonellet gjør.

– Sebastian ga meg håp

– Spesielt folkene på Rikshospitalet har vært helt fantastiske. Jeg tror mange i Norge ikke er klar over hvor gode de er. Det er et bra helsevesen her i England også, men oppfølgingen som «Nicky» har opplevd på Rikshospitalet og under rehabiliteringen på Sunnas, den tror jeg ikke det finnes maken til, sier Sebastian til VG.

Han er spesielt imponert over at de har gitt forloveden den tiden han trenger til å bli bedre.

Nicholas’ kjæreste Sebastian Forbes (28), har selv bidratt som pleier og støttepiller for Nicholas i den tøffe tiden. Nicholas forteller om at Sebastian leste høyt for ham da han lå i koma på Riks-en.

– Han var håpet mitt. Jeg var veldig syk. Han satt på sengen min og leste bok for meg mens jeg var i koma. Han klappet meg, han smilte til meg. Han ga meg håp: OK. Jeg skulle snakke igjen. Jeg skulle jobbe igjen, sier Wilkinson.

30-åringen fra Kolbotn er spesielt glad for at han selv har hjulpet sin engelske forlovede til å lære seg å snakke norsk.

- Sebastian snakker norsk. Jeg har lært ham det. Nå er det han som lærer meg å snakke norsk, ler Nicholas.

Kunstig koma * Kunstig koma er en ekstrem form for totalbedøvelse med preg av dyp bevisstløshet. * Legene setter pasientens hjerne ut av funksjon, slik at pasienten ikke kan gjenvinne bevisstheten eller reagere på påvirkninger. * Under kunstig koma må hjerterytmen, blodtrykket og åndedrettet holdes ved like mekanisk med respirator og/eller ved hjelp av medikamenter. * En person kan legges i kunstig koma ved hjelp av bedøvelsesmidler. Tilstanden er reversibel, som betyr at legene kan ta pasienten ut av koma hvis de ønsker å innstille behandlingen. * Kunstig koma er en ytterst kontrollert prosess som gir hjernen ro, og det kan i mange tilfeller være nyttig. * I mange tilfeller regnes det til pasientens beste at hjernen forblir komatøs, dette for å slippe ubehagelige påvirkninger fra skader og behandling, samt for å gi ro og hvile til å komme seg etter en skade. (Kilder: Oslo universitetssykehus, Illustrert vitenskap)

Han vil gjerne «snakke ut» i VG, som han sier det med et glimt i øyet - for å fortelle folk rundt ham hva som har skjedd.

Også det avlyste bryllupet, som mange ikke kjente til, er han helt åpen om.

– Er du og Sebastian gift, spør VG i sin uvitenhet.

Nicholas kjemper litt med en «klump i halsen». Men tar sats og gir et av de korte og konkrete svarene som kjennetegner ham. Som han også avkrever av andre politikere, gjerne av helseministeren i spørretimene.

– Nei, men vi er forlovet. Vi skulle gifte oss i juni, da jeg var syk.

Snakker begripelig

Sebastian, kjæresten, mener Nicholas alltid har hatt denne evnen til å formidle seg konkret, enkelt og forståelig, selv om komplekse saker.

– Han viser enorme fremskritt med språket og snakkingen sin. Han har alltid vært veldig flink til å forklare ting på en enkel måte. Han bruker ikke så mange fremmedord og et komplisert språk. Det er spesielt nyttig nå, tror Sebastian.

Han er helt på linje med Nicholas når det gjelder å finne forklaringen på hvorfor han ble så syk.

– Dette var ikke noens feil. Folk gjorde sitt beste. Det er vanskelig å diagnostisere den typen sepsis som Nicholas har vært utsatt for. Nå bruker vi kreftene på at han skal bli helt bra igjen, sier Sebastian til VG på telefon fra London, der han bor.

– Hva med bryllupet som måtte avlyses i juni?

– Vi skulle ha et enkelt bryllup med en vielse på rådhuset. Det tar vi senere.