KONFRONTERT: Partiledelsen i Kristelig Folkeparti, her på en pressekonferanse partiet holdt torsdag om å øke barnetrygden. Fra venstre: leder Knut Arild Hareide, 1. nestleder Olaug Bollestad og 2. nestleder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Hareide holdt Oslosenter-møte skjult for KrF-nestlederne

INNENRIKS 2018-10-26T16:19:07Z

To ganger måtte KrFs nestledere konfrontere leder Knut Arild Hareide med hans hemmelige møte med partinestor Einar Steensnæs – før Hareide ville innrømme at møtet hadde funnet sted.

Publisert: 26.10.18 18:19

I begynnelsen av uken etter Hareides sjokktale 28. september, der han ba partiet felle dagens regjering og gjøre Ap-leder Jonas Gahr Støre til statsminister , begynte de delikate påstandene å svirre i det sentrale partimiljøet i Oslo.

Ryktene gikk ut på at Hareide, bak ryggen på nestlederne, hadde hatt hemmelige møter med to partinestorer .

Styrte regjeringen

De to var tidligere statsminister gjennom to regjeringsperioder for KrF og partileder, Kjell Magne Bondevik (71), og partiets mangeårige nestleder og tidligere olje- og energiminister og utdanningsminister Einar Steensnæs (76).

Med på møtene skulle også KrFs generalsekretær Hilde Frafjord Johnson (55) ha deltatt. Johnson var utviklingsminister i begge regjeringene til Kjell Magne Bondevik, fra 1997 til 2000 og fra 2001 til 2005. Hun er internt kjent som en sterk tilhenger av å styrte den borgerlige regjeringen.

Både Steensnæs og Bondevik har etter møtet gått ut i mediene og gitt sin helhjertede støtte til Hareides regjeringsplan. Steensnæs gjorde det allerede i et intervju i avisen Vårt Land to dager etter det omdiskuterte møtet – en uke før Hareide holdt sin tale. Bondevik gikk ut med sin støtte til Hareide to dager etter Hareides tale, i Dagsrevyen på NRK søndag 30. september.

Intern misnøye

Både Ropstad og Bollestad har forklart at de først et par dager før Hareides tale til landsstyret i partiet fikk vite hvor langt partilederen ville gå i å råde partiet til å fjerne Erna Solberg som statsminister.

Internt i KrF er det en utbredt misnøye iblant dem som ønsker å ta partiet inn i dagens Erna Solberg-regjering.

Misnøyen går ut på at de mener Hareide overrumplet partiet med sitt sjokkerende råd, og så sent som denne uken gikk sentralstyremedlem Tove Welle Haugland ut i VG og anklaget Hareide og Frafjord Johnson for å bruke maktposisjonene sine til å styre partiets prosess i Hareides favør frem mot partiets ekstraordinære landsmøte 2. november.

I løpet av den første uken i oktober nådde ryktene om møtet frem til lederen for KrFs ungdomsparti, Martine Tønnessen. Hun kontaktet KrFs andre nestleder Kjell Ingolf Ropstad og informerte ham om påstandene.

Konfronterte Hareide

Ropstad reagerte så sterkt på påstandene at han så seg nødt til å konfrontere Hareide med opplysningene. Kilder VG har snakket med forteller at Ropstad oppsøkte Hareide på hans kontor på Stortinget, som ligger tvers over gangen for Ropstads eget.

Inne på Hareides kontor spurte Ropstad om det var riktig at Hareide og Frafjord Johnson hadde hatt møter med Bondevik og Steensnæs 20. september.

Hareide avviste at det var tilfelle, opplyser VGs kilder.

Etter samtalen med Hareide fortalte Ropstad til Bollestad om Hareides avvisning. De ble enige om å stole på partilederen og la saken ligge.

Nye opplysninger

Men kort tid senere fikk nestlederne ny informasjon. Tønnessen hadde fått vite at datoen for møtet på Oslosenteret var 18. september, og at det hadde foregått mellom klokken 9 og 12. Med denne nye og mer konkrete informasjonen ble nestlederne enige om å foreta en ny konfrontasjon med Hareide, denne gangen utført av Bollestad.

Men heller ikke denne gangen ville Hareide fortelle rett ut om møtet han og KrFs generalsekretær hadde gjennomført.

I en tekstmelding til VG forteller Hareide selv:

«Jeg har mye kontakt med alle tidligere partiledere og mange viktige ressurspersoner i KrF, naturlig nok. Einar er en av dem. Denne gang ønsket Einar et møte med meg. Han opptrer alltid ryddig mot meg og partiet. Jeg informerer selvsagt ikke om alle møter og hendelser jeg får. Det er hverken ønskelig eller mulig. Men da jeg ble spurt om akkurat dette møtet – avklarte jeg med Einar og informerte mine nestledere om det», skriver Hareide i en tekstmelding til VG.

Aldri vært et problem

Olaug Bollestad forklarer det slik i en tekstmelding:

– Det er riktig at jeg har spurt Knut Arild om møtet med Einar, og fikk informasjon om møtet etter at Knut Arild hadde informert Einar om mitt spørsmål, sier hun.

Kjell Ingolf Ropstad vil ikke kritisere partilederen for hemmeligholdet:

«Dette har aldri vært et problem. Jeg sjekket med Knut Arild da jeg fikk høre om dette møtet, og etter at han avklarte med Steensnæs snakket vi godt ut om møtet», skriver Ropstad til VG.