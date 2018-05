KOLLISJON: Føreren av den ene bilen øvelseskjørte, skriver politiet i Sør-Øst på Twitter. Foto: Theo Aasland Valen

Syv personer skadet i kollisjon i Seljord

Publisert: 13.05.18 20:45 Oppdatert: 13.05.18 21:58

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-13T18:45:23Z

Syv personer ble skadet da en bil kom over i motgående kjørefelt på E134 ved Flatdal i Seljord i Telemark.

Søndag kveld ble syv personer skadet i en kollisjon mellom to personbiler på E134 i Seljord, Telemark. Nødetatene rykket ut like før klokken 18.

– Alle som er skadet er tatt hånd om av helsepersonell. Det var fire personer i hver bil, opplyser oppdragsleder Ole Kamben ved Sør-Øst politidistrikt til VG klokken 19.30.

– Tre personer er flydd til Ullevål sykehus med luftambulanse, sier han.

Ikke livstruende skadd

Det var tre barn på syv, 13 og 15 år involvert i ulykken. Det ene barnet og dets mor ble flydd til Ullevål sykehus. Far ble også med, men han er ikke alvorlig skadet, skriver politiet i en oppdatering på Twitter klokken 20.25.

Avisen Varden melder søndag kveld at skadene til personene som er fløyet til Ullevål ikke er livstruende, men alvorlige.

To av de involverte ble fløyet til Tønsberg sykehus. To ble sendt med vanlig ambulanse til Sykehuset Telemark HF, Skien og én til Tønsberg sykehus.

Øvelseskjørte

Ulykken skjedde da den ene bilen kom over i motgående kjørefelt.

Føreren av den ene bilen var en 17 år gammel jente som øvelseskjørte. Et vitne på stedet har forklart at det var den andre bilen som kom over i motgående kjørefelt, ifølge politiet.

Begge de involverte bilene er tauet bort, og veien er igjen åpen for alminnelig ferdsel, opplyser politiet i Sør-Øst på Twitter.

Denne artikkelen handler om Trafikkulykker