BLÅTT ER OLJEFILM: Denne grågåsungen svømmer i «blueshine» – tynn oljefilm. Nyklekte fugleunger med dundrakt er mer utsatt for oljesølet enn andre. De spiser også mat fra overflaten, og får dermed i seg giftig olje. Foto: Tore Utheim

Gåsunger svømmer i oljesølet – frykter for ærfuglhekking

Publisert: 02.06.18 08:57

INNENRIKS 2018-06-02T06:57:11Z

Gåsemor og gåsefar passer på sine to grågås-unger i oljesølet mellom båtene på Hovedøya i Oslofjorden. Eksperter frykter at oljesølet kan nå ærfuglbestanden lenger ute i fjorden.

– Vi er nå midt i hekketiden for ærfugl, og det finnes store bestander av disse litt lenger ute i Oslofjorden. Det vil være uheldig om oljesølet når disse områdene, sier ornitolog Jan Erik Røer i Norsk Ornitologisk Forening.

Han mener at det kan se ut som at gåsungene på bildene fra Hovedøya klarer seg brukbart i oljefilmen som ligger på overflaten.

Ødelegger fjærdrakt

– Problemet med oljesøl om vinteren er at oljen lager hull i fuglenes naturlige impregnering, slik at de får vanninntrengning i fjærdrakten og fryser i hjel. Nå med sommervarmen vil ikke dette være samme risiko, selv om det er mye kaldere vann nede på 5–10 meters dyp, der for eksempel ender dykker, sier han.

Grågås holder seg i overflaten, og forsyner seg med mat som den finner her.

– Så det kan bety at ungene, som bare spiser mat fra overflaten, får i seg gift via oljesølet. Disse fuglene renser jo fjærdrakten hele tiden med nebbet, og det er også en kilde til forgiftning, sier han.

Han mener at gåsefamilien på Hovedøya ser ut til å klare seg brukbart.

– Men vi ser jo ikke fjærdrakten under vann – hvis de kom opp på land, ville vi kunne se om de var skadet eller tilsølt der. Men det ser ut som de flyter fint, og en såpass tynn oljefilm vil gjerne være noe slike fugler ofte kommer ut for, og at det vil være overkommelig, mener han.

Vinden skifter

Avdelingssjef Terje Laskemoen i Natur- og forurensningsavdelingen i Oslo kommune sier at de nå følger oljesølet bevegelser i havnebassenget.

– Det vi har observert, er en ettårig svane som hadde fått olje på drakten, og en hvitkinngås med olje i fjærene. Oljesølet består av spredte flak som holder seg innenfor området fra Vika til Hovedøya. Men vindretningen skifter veldig i dette været, og akkurat nå blåser det litt nordlig, som kan føre oljen ut over.

Han sier at voksen fugl stort sett klarer denne typen oljefilm, men at nyklekte unger som fortsatt har dundrakt, er mer utsatt.

– Har dere noe å sette inn om vinden fører oljen til ærfuglområdene?

– Nei. Foreløpig observerer vi bare, vi redde for at en aksjon med oljelenser og stor aktivitet kan gjøre vondt verre og skremme opp fugl, sier Laskemoen.

PS: Badeanlegget på Sørenga i Oslo, som ble stengt etter oljesølet, skal etter planen åpne lørdag formiddag.