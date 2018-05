NEKTET Å FLY: Dette flyet ble fotografert i Tromsø mandag, og var et av ni fly som var operative. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Flysykepleierne nektet å fly med innleid fly

Publisert: 12.05.18 19:15 Oppdatert: 12.05.18 19:31

Flysykepleierne i Nord- Norge nektet å fly med et svensk Babcock-fly som ble leid inn forrige torsdag for å løse luftambulansekrisen i Nord- Norge. Årsak: manglende opplæring.

– Vi kan selvfølgelig ikke hoppe inn i et fly vi ikke har hatt noe opplæring i. Der vi ikke kjenner prosedyrene, og ikke kjenner det medisinske utstyret, sier Kicki Nytun (59), tillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved Finmarkssykehuset, til VG.

Hun forteller at flysykepleierne har blitt lovet opplæring, men det vil først skje våren 2019.

At Helse Nord sender opp et fullt bemannet fly med piloter og svenske sykepleiere som er godkjent i Norge, samt et helikopter fra forsvaret, er heller ikke tilfredsstillende, mener Nytun.

– Erfarne kortbanepiloter vokser ikke på trær. Det er spesielle forhold i Nord- Norge, og det å lande i dårlig vær på kortbanene her krever spesiell kompetanse.

– Det er livsviktig at vi har kompetent personell i flyet. At vi kommer dit vi skal, og at vi har det vi trenger i crewet for å ivareta den svært syke pasienten og eventuelt pårørende.

Crewet i ambulanseflyene består vanligvis av to piloter og en flysykepleier. Iblant er også en lege med.

Generalsekretær i Norsk Flygerforbund, Katinka Riksfjord Sporsem, bekrefter at det ble satt inn fly fra Babcock forrige torsdag, men at helsepersonell nekter å fly med dem.

– De kjenner ikke pilotene, som man er avhengig av. Flyene er også annerledes medisinsk utstyrt enn i Norge. De mener det er uforsvarlig både flysikkerhetsmessig og med tanke på pasientsikkerhet. Det er et finmasket system mellom piloter og helsepersonell i en ambulanseoperasjon, sier Sporsem.

Det statlige foretaket som har ansvaret for luftambulansene sier at det aldri var meningen at norske sykepleiere skulle fly i Babcock-flyene uten opplæring.

– Dette var et engangstilfelle torsdag, der de norske sykepleierne ikke skulle ha noe medisinsk ansvar om bord. Vi ønsket at de skulle være med fordi de svenske sykepleierne ikke kjente til kommunikasjonsrutinene mellom samarbeidsaktørene i helseregionen, som ambulanse og de ulike AMK-sentralene og sykehusene, sier medisinsk rådgiver Pål Madsen i Luftambulansetjenesten.

Madsen bekrefter at dette ikke ble noe av, fordi sykepleierne ikke var komfortable med å fly i et ambulansefly de ikke hadde opplæring i.

– Vi har nå ivaretatt kommunikasjonsrutinene ved at vi har møter med svenskene, der rutinene gjennomgås, sier han.

– Er løsningen med å sette inn svenske fly en forsvarlig løsning?

– Ja. De har et litt annerledes, men like godt medisinsk utstyr som de norske flyene. De svenske flysykepleierne har norsk autorisasjon. AMK-sentralen i Tromsø vurderer hvilke oppdrag de skal utføre. Disse flyene kan bare lande på langbane, ikke på kortbane.

– Blir tryggheten ivaretatt på de minste flyplassene når Babcock-flyene ikke skal lande på kortbane?

– 60 prosent av oppdragene i Nord-Norge er mellom flyplasser med lang rullebane. Når det innleide flyet kan utføre disse oppdragene, blir våre egne ambulansefly avlastet og kan prioritere oppdrag til de små flyplassene, sier Madsen.

Et dårlig alternativ for Nord- Norges befolkning, mener Kicki Nytun.

– Hva om de norske ambulanseflyene ikke befinner seg i Nord- Norge de dagene man trenger dem, spør hun.

Nytun bekrefter at det er mye trafikk mellom Kirkenes og Tromsø, men sier det hjelper lite når man må hente inn pasienter fra småstedene og få dem inn til Tromsø sykehus. Å hente dem med helikopter vil ta mye lengre tid. Tid pasienten ofte ikke har.

– Det her er brannslukking som ikke ligner noe som helst.

Problemene oppsto i slutten av april fordi Babcock brøt forhandlingene om å overta forhandlingene og personell fra Lufttransport FW . Flere av de ansatte i Lufttransport fryktet at de ikke fikk fortsette i tjenesten, og begynte å søke seg vekk fra Lufttransport. Det førte til at ambulansefly har blitt satt på bakken over hele Norge.

Onsdag denne uken ble det kjent at Babcock Air Amubulance, som skal ta over driften av luftambulansen fra juni 2019 har tilbudt 91 piloter fast jobb . Det er fremdeles ikke klart hvordan pilotene stiller seg til forslaget.