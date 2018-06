FUNNET PÅ SJØEN: Den døde katten ble fisket opp på onsdag. Foto: Privat

Fisket opp druknet katt: Utlover dusør for å finne gjerningsperson

Publisert: 02.06.18 22:30

INNENRIKS 2018-06-02T20:30:44Z

Fisketuren ble aldri som planlagt: Da Håvard Simonsen dro opp snøret så han en død katt bundet fast i en tung stein.

Håvard Simonsen var ute på fisketur med to kamerater i midten av uken utenfor Oksøy fyr i Kristiansand, da de fikk den makabre fangsten på kroken.

– Den var festet med et tau rundt halsen. I andre enden hang det en ganske stor stein. Det er helt forferdelig å tenke på at noen kan finne på noe sånt, sa Simonsen til NRK tidlig lørdag.

– Det var noe tungt på kroken, når den nærmet seg overflaten så jeg noe hvitt. Plutselig ser jeg at det er fire labber. Det var en veldig ubehagelig følelse, forteller han.

Fordi fiskerne ikke visste hva de skulle gjøre med funnet, ble katteliket kastet tilbake på havet igjen.

Til VG sier Simonsen:

– Jeg har ganske liten tro på at akkurat denne saken blir oppklart, men jeg håper bildene kan føre til mer fokus på denne typen handlinger mot dyr, slik at det kan stoppe.

Lørdag gikk Dyrevernalliansen ut med dusør på 10.000 kroner for tips som fører til at gjerningspersonen blir tatt. Sent lørdag kveld var det foreløpig ikke kommet inn noen tips.

– Det er viktig fordi dette fremstår som en grov kriminell handling, som har klare paralleller til Lukas-saken, sier Live Kleveland, kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen til VG.

I juli 2015 fant to forbipasserende i en båt en hund død i Moss, bundet fast i et betongrør ute i sjøen. Hundedrapet vakte så store reaksjoner at et hundretalls mennesker møtte opp til minnestund for hunden, som het Lukas.

To dager etter at hunden ble funnet død, tilsto en person å ha bundet fast hunden . 29-åringen ble tiltalt for ugjerningen, og i mars ble han altså dømt til seks måneders fengsel .

Kleveland mener at dette eksempelet viser hvor alvorlig denne typen vold om dyr er.

– Vi skulle gjerne ha funnet igjen katteliket, slik at den kan obduseres for å finne dødsårsak eller identitetsmerker, sier hun til VG.

Hun håper nå at hobbydykkere kan bidra til å finne liket, hvis det ikke allerede har gått i oppløsning på havbunnen.

– På bildet har den ganske tydelige kjennetegn: fire hvite poter og helt svart kropp. Hvis noen vet noe om denne hendelsen, eller kjenner igjen katten på bildene, ber vi folk ta kontakt med oss, avslutter hun.