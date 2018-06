MORNA, FRP: Siv Jensen mistet besinnelsen på møtet i Frps stortingsgruppe. Foto: Hallgeir Vågenes /VG

Kilder til VG: Frp-Siv slo neven i bordet og forlot gruppemøte

Publisert: 11.06.18 13:00

INNENRIKS 2018-06-11T11:00:53Z

Da gruppemøtet i Frp hadde pågått bak lukkede dører i tre timer, mistet partileder Siv Jensen tålmodigheten: Til alles overraskelse holdt hun en tordentale, slo neven i bordet og forlot gruppemøtet i sinne og protest.

Jensen selv sier at de ikke refererer fra gruppemøtene.

– Men det er ingen hemmelighet at det er temperatur og engasjement på våre gruppemøter. Både jeg, øvrig ledelse og representanter bruker gruppemøtet til diskusjon, sier hun.

– Det skal være stor takhøyde i et politisk parti, engasjement er fint, og hos oss kan det være både applauser, tøffe debatter og latter, sier Frp-lederen.

Det var et taktisk lurt og utspekulert forslag fra Sp som fikk Frps stortingsgruppe til nesten å fly i flint for litt over to uker siden:

Snøscooterdrama

I ellevte time hadde Trygve Slagsvold Vedums parti nemlig lagt inn et forslag i Stortinget om å innføre et prøveprosjekt i Nord-Norge om utvidet adgang til å kjøre snøscooter.

Forslaget var praktisk talt identisk med et forslag Frp tidligere hadde fremmet i Stortinget. I Frp var man ikke tvil om at Sp hadde fremmet dette forslaget først og fremst for å plage Frp.

Og hvis dét var hensikten, lyktes Sp svært godt:

I gruppemøtet sa nemlig flere stortingsrepresentanter at de ønsket å stemme for Senterpartiets forslag, fordi det var fullstendig i samsvar med Frps politikk.

Det var bare ett problem, men det var til gjengjeld stort:

I stortingskomiteen der saken ble behandlet, hadde Frp allerede forlengst inngått en avtale om en felles merknad om snøscooter-kjøring med sine regjeringskolleger i Høyre og Venstre, samt KrF.

Og i denne merknaden sto det ingen verdens ting om at det Nord-Norge skulle bli et prøveprosjekt for snøscooter-kjøring.

– Rant over

En rekke kilder i Frps stortingsgruppe bekrefter overfor VG at Siv Jensen etterhvert ble mektig lei av folk som tok til orde for at Frp skulle fokusere mer på egne primærstandpunkter.

Etter å ha hørt svært mange innlegg om blant annet ambulanseflysaken i Nord-Norge og innvandringspolitikk, rant det over da snøscooter-kjøringen kom opp og en rekke folk tok ordet.

Siv Jensen sa rett ut til forsamlingen at Frp må ta konsekvensen av at partiet nå sitter i regjering med to andre partier, og at det dessuten ikke er opp til stortingsgruppen å vurdere hvorvidt Frp bør sitte i regjering eller ikke. Partilederen fastslo at dette er spørsmål som tilligger landsstyret, ikke Frps stortingsgruppe.

Deretter slo hun neven i bordet, og forlot rommet i sinne og protest.

Kom inn igjen

Flere kilder bekrefter overfor VG at medlemmene av stortingsgruppen ble overrasket over Jensens temperament.

Men situasjonen roet seg da Siv Jensen kort tid etterpå - og uten å forklare seg mer - igjen fant plassen sin slik at møtet kunne fortsette.

– Dette er et konsekvens av at vi sitter i regjering. Vi prøvde å fremme senest i 2016 et likelydende forslag, og prøvde da å få Sp med oss. Men det ønsket de ikke. Dette er vår primære politikk. I Sundvollen-erklæringen sto det at vi skulle liberalisere snøscooter-politikken, ved å overføre mer av makten til kommunene, fremholdt hun.

Stri Strifeldt

En av dem som tok ordet flest ganger, var Frps stortingsrepresentant fra Finnmark, Bengt Rune Strifeldt.

Han var i møtet tydelig på at han ønsket å stemme for Sps forslag.

– Jeg vil ikke referere fra gruppemøtet, for der skal vi kunne snakke fritt. Vi har diskutert denne saken på flere gruppemøter, sier Strifeldt til VG.

– Men Frps standpunkt etter gruppemøtet ble jo å ikke stemme for Sps forslag?

– Det stemmer.

– Hvordan forklarer du det?

– Gruppen bestemte at vi står på det komiteen hadde avgitt i sin innstilling.

– Var du enig i dette?

– Det er jeg uenig i. For jeg ønsker en liberalisering. I forrige periode ble det startet et arbeid for dette. Vi flyttet endel beslutninger over til kommunene. Vi har opplevd at embetsverk og direktorat har jobbet veldig imot intensjonene fra Sundvollen-avtalen. Da må vi bare jobbe videre for at det blir enklere for kommunene å gjennomføre dette, sier Strifeldt.

– Vi skal føre Frp-politikk

– Var det plagsomt for deg at Frps stortingsgruppe ikke fikk stemme for det man egentlig mener?

– Vi skal føre Frp-politikk. Men så har jo selvfølgelig et regjeringssamarbeid, og dette er en konsekvens av at man må gi og ta. Det oppleves ikke bra når vi ikke kan stå på våre primærstandpunkter. Enkelte kamper taper man, og enkelte kamper vinner man. Jeg kjempet for å vinne denne kampen, men tapte den i gruppemøtet.

– Er det vanskelig å leve med det?

– Det er til å leve med. I politikken går man på endel tap, og noen seire. Man bør dyrke seirene heller enn tapene.

– Men du var ikke forberedt på at Siv Jensen slo i bordet og forlot møtet?

– Jeg referer ikke fra hva som foregår på gruppemøter, så det har jeg ingen kommentar til. Gruppemøtene våre er interessante, der det er høylytte diskusjoner og god høyde under taket.

Fikk viljen sin

Frps parlamentariske leder, Hans Andreas Limi, ønsker ikke kommentere VGs opplysninger.

– Jeg refererer ikke fra våre gruppemøter, sier Limi til VG.

Siv Jensens heftige opptreden virket: Hun fikk gjennomslag.