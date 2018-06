KRISE: Siden slutten av april har det vært problemer i ambulanseflytjenesten etter at forhandlingene mellom pilotene og anbudsvinneren brøt sammen. Foto: Terje Mortensen/VG

Luftambulanse-saken: Anbudsvinneren Babcock har ansatt åtte piloter

Babcock-sjef Marius Hansen sier selskapet har bred erfaring med å starte flyambulanse-baser, og at de har behov for ti piloter for en tidligere oppstart i september. Hittil har de hatt 70 piloter til intervju.

Hittil har selskapet bare ansatt åtte piloter, men om de skal kunne bemanne én base må de ha ti.

Det sier administrerende daglig leder Marius Hansen i Babcock til VG.

– Det er behov for 10 piloter for å bemanne en base. Vi har i dag åtte piloter på plass. I tillegg har vi gjennomført 70 intervjuer med piloter som har søkt jobb hos oss, og rundt 50 av disse tilfredsstiller alle tekniske krav til dagens tjeneste. Flere av disse vil kunne begynne trening på kort varsel, slik at vi i løpet av tre måneder vil ha tilstrekkelig antall piloter på plass for å ta over en base, sier Hansen.

På spørsmål fra VG om hvilken base som kan være aktuell svarer Hansen at det er opp til Luftambulansetjenesten å avgjøre hvilke baser det er mest hensiktsmessig at selskapet overtar.

– Vi vil ta over den basen de ber oss om, sier han.

Babcock, som tar over driften av ambulanseflytjenesten fra neste år, har planlagt at 80 prosent av pilotene hos dagens operatør, Lufttransport, skal arbeide for dem, men selskapet stiller med egne fly.

Det var i Stortinget fredag at helse- og omsorgsminister Bent Høie sa at det er mest aktuelt å la Babcock overta driften tidligere enn planlagt dersom krisen i flyambulansetjenesten fortsetter;

– Det mest aktuelle tiltaket er å la den nye operatøren Babcock gradvis ta over noen av flyambulansebasene dersom situasjonen skulle kreve det, sa Høie (H) i Stortinget torsdag.

Høie viste til at Babcock selv har sagt at de er klare til å ta over en flybase fra september og at de fra nyttår gradvis kan ta over flere baser ettersom de får de nye flyene på plass.

Skal ansette flere

Hansen sier til VG at det blant de åtte pilotene selskapet allerede har på plass er en flygesjef, en sjefpilot på Beech 250 og jet, og instruktører som alle kan gå inn i tjenesten om det blir behov for det.

– I tillegg vil vi ansette fire piloter i løpet av juni, sier han.

På spørsmål fra Bjørnar Moxnes i Stortinget torsdag svarte ikke Høie direkte på spørsmål om hvor mange piloter Babcock har som kan ta over en base tidligere enn planlagt:

Kan vi få et svar på om de er etablert som et godkjent flyselskap i Norge i dag – og hvor mange piloter selskapet har ansatt – og som kan ta over baser allerede etter sommeren – per i dag? spurte Moxnes helseministeren.

Høie svarte først at han ikke er selskapets forretningsmessige talsperson, og at han heller bør spørre selskapet, før han utdypet med:

– Det som er helt klart er at de i dag bidrar til å avlaste oss med å stille fly og mannskap til disposisjon. Alle planer som foreligger viser at de er klare til å overta 1. juli, og at de vil kunne være i stand til å overta en av basene innen tre måneder dersom Lufttransport har problemer med å ivareta sin kontrakt, svarte Høie.

Operativ lisens fra Sverige

– Er Babcock godkjent som flyselskap i Norge?

Ja. Babcock SAA operer under bestemmelser fra EASA som norske myndigheter forholder seg til. Vår operative lisens fra Sverige gjelder derfor også i Norge. Vi har norsk AOC-søknad inne til behandling, og har allerede fått flere nøkkelpersoner godkjent av norsk myndigheter, sier Marius Hansen til VG.

På spørsmål fra VG om det vil være praktisk mulig å starte opp tidligere svarer Hansen bekreftende.

– Ja. Vi har bred erfaring med å starte opp flyambulansebaser, og vet hva som kreves, svarer han.

Fortsetter forhandlinger

Høie fikk torsdag instruks fra Stortinget om å sikre at kompetansen og erfaringen i dagens flyambulansetjeneste, blir med over til Babcock.

Ifølge forslaget kan det gjøres enten «gjennom forhandlinger med operatør, gjennom ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse eller på annen egnet måte».

Samtidig fortsetter forhandlingene om vilkår for ansettelse av piloter mellom Norsk Flygerforbund og Babcock i slutten av neste uke.

– Vi er i dialog med Norsk Flygerforbund og har avtalt nytt møte 15. juni. Øvrige tanker om dette vil vi formidle direkte til flygerforbundet når vi møtes neste gang, sier Babcock-sjefen til VG.

Møter Babcock

Stortinget har kritisert helsetjenesten for ikke å ha sørget for en risikoanalyse om overgangen fra en operatør til en annen. Det ble også vedtatt at Høie må offentliggjøre flere dokumenter knyttet til den omstridte anbudsrunden.

Mandag reiser Høie til Tromsø hvor han blant annet skal møte helsepersonell, men også Babcock.

På spørsmål om han opplever at vedtakene i Stortinget legger et økt press på Babcock på å bli enige med pilotene, svarte Høie:

– Jeg har opplevd et press hele veien. Jeg er opptatt av å sikre god beredskap, det er min oppgave. Hvis ikke dagens operatør kan levere god nok beredskap, så setter vi inn ekstra beredskap. Det er det som er mitt hovedfokus.