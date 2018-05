Flommen stenger E6: Venter flomtopp i løpet av dagen

ELVERUM (VG) Parkeringsplassen utenfor Kiwi-butikken i Elverum krympet gjennom hele fredagen - og det blir trolig verre. NVE varsler nemlig at flommens omfang vil bli større i løpet av lørdag.

– Jeg kan ikke huske at det har vært så mye vann i elven siden flommen i 95, sier Knut Sjåvang (75) til VG.

VG møter han i Elverum sentrum fredag ettermiddag da han er ute og går tur langs Glomma sammen med kona Rigmor Sjåvang (74). Han mener det må være flere tusen kubikkmeter vann som beveger seg per sekund i elven.

Fredag kveld meldte NVE at nettopp Glomma stiger raskere enn antatt, og både i Akershus, Buskerud og Hedmark er flere personer evakuert fra hjemmene sine.

Flomfaren ble samtidig hevet til rødt nivå i Glomma ned til Elverum, og fra lørdag er det ventet at flommen vil gå helt ned til starten av Vorma i Akershus. Hydrolog Trine Jar Hegdahl i NVE sier at de forventer at vannet vil fortsette å stige i løpet av lørdagen.

– Nedover Glomma får vi spesielt høy vannstand, helt ned forbi Kongsvinger. Omfanget blir større. Vi regner med at vi når en topp i løpet av lørdagen for de elvene som er mest utsatt. Det kan drøye mot søndag for de nedre delene, men det er avhengig av temperaturutviklingen, sier hun til NRK .

I morgentimene lørdag melder Vegtrafikksentralen at E6 er stengt ved Fåvang mellom Lillehammer og Otta, men understreker at det er lokal omkjøring:

Dette er status i morgentimene lørdag:

Rødt varslingsnivå:

– Ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader, skriver NVE om nivået .

Trysil – vannføringen er fortsatt økende, og det er stor usikkerhet knyttet til hvor mye snø som er igjen.

– vannføringen er fortsatt økende, og det er stor usikkerhet knyttet til hvor mye snø som er igjen. Glomma – stiger raskere enn tidligere antatt. Det er fredag rødt varslingsnivå i Glomma med sidevassdrag, ned til og med Elverum. Fra lørdag vil det være rødt nivå også helt ned til samløpet i Vorma.

Oransje varslingsnivå:

– Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader, skriver NVE om nivået.

Drammensvassdraget –Etna (Dokka) ligger rett under rødt nivå.

–Etna (Dokka) ligger rett under rødt nivå. Hølervatn (Golsfjellet) –har kulminert rett under rødt nivå, og er på vei nedover.

–har kulminert rett under rødt nivå, og er på vei nedover. Gudbrandsdalslågen –Losna antas å stige det kommende døgnet. I Ottavassdraget kommer vannføringen først nå opp til flomnivå, mens vannføringen stiger mindre i de fleste sidevassdrag.

–Losna antas å stige det kommende døgnet. I Ottavassdraget kommer vannføringen først nå opp til flomnivå, mens vannføringen stiger mindre i de fleste sidevassdrag. Mjøsa –det forventes at vannstanden vil stige raskt utover i neste uke, og at den når 124 meter 18. mai. Fredag ettermiddag var den 122,4 meter, rundt en meter under begynnende skadenivå.

–det forventes at vannstanden vil stige raskt utover i neste uke, og at den når 124 meter 18. mai. Fredag ettermiddag var den 122,4 meter, rundt en meter under begynnende skadenivå. Rånåsfoss –Middels oransje nivå og stigende.

–Middels oransje nivå og stigende. Krøderen –fortsatt stigende, og kan komme i høyt oransje/lavt rødt nivå i løpet av helgen.

–fortsatt stigende, og kan komme i høyt oransje/lavt rødt nivå i løpet av helgen. Sperillen –fortsatt stigende, og forventes å kulminere på høyt oransje/lavt rødt nivå på søndag.

Fredag ettermiddag nærmet stigende vann seg stadig nærmere Kiwi-butikken i Elverum sentrum. Da VG snakket med daglig leder Truls Berg Herjuaune, fredag formiddag sa han de har igangsatt tiltak for å hindre at varene i butikken blir ødelagt.

Demmer opp ved inngangen

Hele oppkjørselen til butikken er fylt med vann, og inn mot butikken. Der det nå er vann er det til vanlig en parkeringsplass.

– Det var greit å komme på jobb i dag. Vi så at det kom til å komme vann, men så er det jo bekymringen for at det skal komme mer, sier Berg Herjuaune til VG.

Fredag formiddag hadde butikken satt ut en bruskasse for å måle vannstanden.

Senere på ettermiddagen var det lagt ut asfaltgrus for å demme opp rundt butikkinngangen.

– Bruskassen er for å måle nivået opp til det vi kaller «strandsonen», ellers har vi flyttet alt av papp i butikken inn og opp på plast. Vi har også vært i kontakt med forsikringsselskap og kommunen, sa den daglige lederen til VG.

«Åpent så lenge gulvet er tørt»

Ved innkjøringen til butikken er det satt opp en plakat med følgende tekst:

« Vi har åpent så lenge gulvet er tørt og du ikke trenger båt for å komme inn»:).

– Vi har utrolig mange kunder til tross for slik vi har det her i dag, så det er fredagskjør likevel. Vi holder åpent til vannet kommer på døren, og kommer det en kunde i båt – ja, da får vi se om vi får åpnet likevel, sier Berg Herjuaune, til VG.

Reagerer på flommen

Ekteparet Sjåvang bor i høyden, så er ikke redd for vannmengdene:

– Vi har hatt noen veldig varme dager. Her om dagen var det vel nesten 28 varmegrader, så smeltingen har foregått fort, sier Knut.

– Ja det pleier ikke å være så mye som det er i år, Det har ikke vært så ille siden i 95. Det er ikke noe hyggelig. Man reagerer jo på det, og tenker på dem som bor i nærområdene rundt elven, sier Rigmor.

