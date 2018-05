EXIT STATOIL: Equinor-sjef Eldar Sætre dro til havs onsdag, for å markere at Statoil skifter navn til Equinor. Her på Troll A-plattformen, som fortsatt bidrar med milliarder inne i den norske statskassen. Foto: Mattis Sandblad

Her blir Statoil-sjefen Equinor-sjef

Publisert: 16.05.18 13:35

TROLLFELTET (VG) Her, midt ut i Nordsjøen, bytter Statoil-sjefen tittel til Equinor-sjef Eldar Sætre: Den folkekjære pengebingen Statoil forsvinner.

Det norske folk har forholdt seg til Statoil i 46 år, siden selskapet ble opprettet gjennom et enstemmig stortingsvedtak 14. juni 1972:

Det har vært navnet på selskapet som har sugd olje og gass opp fra havbunnen og levert milliard på milliard, til den norske statskassen, hvor oljefondet nå er kommet opp i smått fantastiske 8 400 milliarder kroner .

– Uvant med nytt navn



Men fra i dag er Statoil historie . Nå er det Equinor for alle pengene.

VG og andre medier ble med Sætre ut på Troll A-plattformen onsdag, hvor han skulle markere det historiske navneskiftet.

– Det er uvant med et nytt navn, men jeg opplever at stadig flere forstår bakgrunnen, blir vant til navnet og gir støtte til endringen. Equinor dekker hele vår virksomhet. Olje, men også gass og fornybar energi. Navnet sier noe viktig om hvem vi er, hva vi står for og hvordan vi vil utvikle selskapet.

– Hvorfor i alle dager bytte ut et så etablert og folkekjært navn?

– I nesten 50 år har Statoil tjent oss som et godt navn, men vi ser nå frem mot de neste 50. I møte med unge mennesker har jeg stadig fått spørsmål om vi ikke burde skifte navn for å få frem helheten i det vi driver med. Jeg opplever Equinor som et fremtidsrettet navn og en god plattform for dialog om vår virksomhet, strategi, utfordringer og dilemmaer. Kort sagt om vår fremtid.

Fakta Troll Troll:

Olje og gassfelt i Nordsjøen 65 km vest for Bergen. Funnet i 1979, i produksjon i 1995 (olje) og 1996 (gass). Operatør: Equinor

Eiere: Petoro (Staten, 56 %), Equinor (30,58385 %), Shell (8,10145 %), Total (3,69096 %), ConocoPhillips (1,62374 %) Plattformer: Troll A, Troll B og Troll C. Troll forventes å produsere olje til rundt 2025–30. Etter dette vil feltet ha ren gassproduksjon forbi 2050. Verdens høyeste:

Betongplattformen Troll A er den høyeste installasjon som noensinne er flyttet av mennesker. Høyde: 472 meter, 369 meter befinner seg under vann. Vekt: 656.000 tonn. Marked:

Troll-olje går i rør fra havet inn til raffineriet og utskipings-terminalen på Mongstad. Troll-gass går til Europa i rør, hele 36 milliarder kubikkmeter gass årlig som dekker ca. 8 % av Europas daglige gassbehov, tilsvarende 50 millioner husstander. Drives med strøm fra land, fra Kollsnes i Hordaland.



Navneskiftet har vakt harme og blant andre Statoils legendariske tidligere leder, Arve Johnsen, har gått offentlig ut mot navneskiftet.

Også på Stortinget har det vakt motstand, men Sætre har hatt støtte hos sin største eier, Staten – ved olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Og siden Statoil-ledelsen tok avgjørelsen, har de brukt meget kort tid på å effektuere navneskiftet. 15. mars ble det offentlig kjent. Og nå to måneder etter, er det nye navnet på plass i det offentlige rom.

Grønnere selskap

Sætre har en større plan om å omgjøre Equinor fra et olje og gasselskap, til et selskap som også har grønne ben å stå på, inkludert vind .

– Vi er i utvikling fra et fokusert olje- og gasselskap til et bredt energiselskap. Vi skal produserer olje og gass som verden trenger med stadig lavere utslipp, samtidig som vi skal vokse kraftig innenfor fornybar energi.

Han sier de forventer å investere rundt 100 milliarder kroner i fornybar energi frem mot 2030.

– Skomaker, bli ved din lest, heter det: Historisk har ikke mange selskaper greid å bevege seg over i helt nye markeder?

– Vi er allerede godt i gang. Våre prosjekter er lønnsomme og i rute til å levere fornybar kraft til en million europeiske husstander. Vi er først i verden med flytende vindmøller, og vi installerer nå vårt første solprosjekt. Best av alt, vi ser at vår kompetanse innenfor olje og gass er meget relevant i vår satsing på fornybar energi.

– Hvor mye koster omleggingen?

– Vi har mange plattformer, anlegg og kontorer. Vi regner med å bruke cirka 250 millioner kroner på navneendringen. Det meste av dette er nye skilter, og endringer i IT-infrastruktur. For oss er dette en investering i fremtiden, og vi er selvsagt opptatt av å gjøre det med så lave kostnader som mulig. Vi har bestilt 50 000 klistremerker med ny logo, så det blir ikke aktuelt å bytte nytt utstyr før det er nødvendig.

Omstridt

Statoil-logoene blir fjernet og det nye navnet pryder nå oljefeltet Troll og alle andre tidligere Statoil-installasjoner, bygg, penner, nettsteder og alt annet som har hatt Statoil-navnet klistret til seg.

Equinor er satt sammen av to. Den første delen «equ» er starten på engelske «equal»/«equality»: Likhet/likeverd. Satt sammen med en geografisk plassering som bringer oss til den nordlige halvkule og norske verdier.

Det er ikke første gang det er navnestrid omkring Statoil. I 2006 kjempet Hydro-styreleder Jan Reinås for å fjerne navnet i forbindelse med sammenslåingen mellom Statoil og Hydro, men lyktes ikke.

Navneskiftet har ikke bare fått pepper. Miljøbevegelsen priser endringen .

– Å gå bort fra «oil» i navnet signaliserer at de forlater tanken om at olje for alltid vil være kjernevirksomheten, sier leder Marius Holm i miljøstiftelsen ZERO.

Equinor-leder Eldar Sætre har foreløpig antydet at prisen for å foreta navneskiftet vil ligge opp mot 250 millioner kroner .

Staten eier 67 prosent av den norske oljegiganten. Det priser det statlige eierposten i selskapet til 483 milliarder kroner .

Giganten i Nordsjøen

Troll er giganten i Nordsjøen.

Etter 20 års produksjon av ca. 5 milliarder fat olje og gass på Troll, er det fortsatt ca. 6 milliarder fat olje og gass igjen i Trollfeltet.

Eksportverdien av gassen fra Troll fra 2015 er alene større enn summen av all norsk eksport av laks og ørret.

– På min første dag som sjef i Equinor er det ingen steder jeg heller vil være enn her på Troll. Feltet er midt i kjernen av det Equinor som et bredt energiselskap skal drive med. Med meget lave utslipp dekker vi herfra 8 prosent av Europas gassbehov, og feltet er også vår største oljeprodusent. Troll har så langt gitt en verdiskaping på fantastiske 1.300 milliarder kroner, og vi er ikke engang halvveis og viser til denne historiske verdiskapningen for Troll-feltet:

1300 milliarder kroner (periode 1995-2015).

Forventet verdiskapning fremover: ca. 2600 milliarder kroner.

Historiske investeringer 1995-2015: 175 milliarder kroner.

Driftskostnader samme periode: 45 milliarder kroner.

Og verdiene i Statoil har utviklet seg slik frem til Aquinor:

– I 1972 ble Statoil opprettet med en aksjekapital på 5 millioner kroner. I dag er selskapet verdt cirka 735 milliarder kroner.

– Dersom du kjøpte aksjer for 100 kroner da Statoil ble børsnotert i 2001 ville verdien i dag vært cirka 670 kroner.