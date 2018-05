NY EIER: Norsk Luftambulanse AS tar natt til fredag over driften av 13 lege-helikopterbaser i Norge. Dette helikopteret er satt inn på basen i Tromsø frem til de får levert et større helikopter. Foto: Terje Mortensen

I natt bytter ambulansehelikopter-tjenesten eier – frykter svekket beredskap

Publisert: 31.05.18 23:23 Oppdatert: 31.05.18 23:34

TROMSØ (VG) Fra og med fredag vil ikke det største og beste ambulansehelikopteret være tilgjengelig ved Universitetssykehuset i Nord-Norge på grunn av en forsinkelse, og akuttlegene frykter at beredskapen vil bli svekket de kommende ukene.

Torsdag formiddag tok Lufttransports ambulansehelikopter av typen AW139 av fra helikopterbasen ved Universitetssykehuset Nord-Norge for siste gang.

Natt til fredag tar Norsk Luftambulanse AS over driften av samtlige ambulansehelikopterbaser i Norge, men de klarer ikke å levere helikoptertypen med størst kapasitet og rekkevidde i tide til Tromsø- og Ålesundbasene slik kontrakten krever. De setter inn en reserveløsning med langt mindre, ambulansehelikoptre som erstatning inntil de får de kontraktfestede nye helikoptrene i drift.

Dagens operatør Lufttransport har to fullt utstyrte AW139-helikoptre tilgjengelig i Tromsø.

Etter kontrakten skal Norsk Luftambulanse levere og drifte to stykker av det store ambulansehelikopteret 139; ett til basen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), og ett til Ålesundsbasen i Statens luftambulanse.

Klinikkoverlege Mads Gilbert ved Akuttmedisinsk klinikk på UNN fortviler over at de nå på ubestemt tid ikke lenger har det han kaller «arbeidshesten» av et helikopter, og sier at de fra og med fredag må legge om den medisinske beredskapen og endre viktige funksjoner.

Inntil Norsk Luftambulanse får AW139-helikopteret, setter de inn det mindre helikopteret av typen T2, som har mindre kapasitet.

Gilbert mener helikopter-situasjonen viser svakheten ved en anbudskonkurranse:

– De kunne ganske enkelt leid 139 helikoptre fra Lufttransport, men det har de takket nei til. Det er flere problemer som vil oppstå. T2-helikopteret, er såkalte kategori 2-helikoptre, og kan fly med kuvøse og UNNs spesialiserte kuvøseteam, men da kan ikke moren være med. Det er rett og slett ikke plass, sier Gilbert.

– Det er ikke permanent plass til to bårepasienter slik vi kan med AW139. Vi kan enkelt være syv om bord på AW139. Med den mindre T2-maskinen får vi dessverre mindre fart, mindre rekkevidde og vesentlig mindre kabin-fleksibilitet og kapasitet. Beredskapen svekkes.

Han sier at de bare den siste uken har brukt «arbeidshesten» i fire båtvelt-ulykker.

– Da kan vi ta med fullt redningsdykkerteam fra Tromsø brann og redning med to dykkere, dykkerleder, utstyr og flasker, redningsmann og lege. Så stor kapasitet har ikke de små helikoptrene, sier han.

I forbindelse med snøskred har også AW139-helikoptrene kommet svært godt til nytte under de mange snøskredene de siste årene.

– Med de små helikoptrene må man laste ut og hente nytt utstyr, mens det store bare kan fly rett ut, og har større drivstoff-kapasitet, kan ta med langt større innsatsstyrke og mer utstyr uten forsinkelser. Med T2-maskinene får vi heller ikke utnyttet vårt komplette hjerte- lunge-maskin-team med ECMO, sier Gilbert.

Administrerende direktør i Norsk Luftambulanse Rune Midtgaard sier til VG at deres nye AW139-helikopter landet på norsk jord torsdag, og anslår at de vil kunne ha helikopteret i drift i løpet av tre til fire uker.

– Dessverre er det slik at det av og til blir forsinkelse med helikopter-bestillinger. Da Lufttransport bestilte sine AW139-helikoptre for ti år var det over tre måneders forsinkelse. Grunnen til at det tar noen uker å få helikopteret operativt nå, skyldes at vi må trene mannskaper og utvikle prosedyrer, samt få teknisk godkjenning fra det europeiske luftfartstilsynet, sier Midtgaard.

Han sier de beklager at helikopteret er forsinket, men mener det er en oppsiktsvekkende kort forsinkelse til å være fra den aktuelle produsenten (Leonardo).

– Vi har jobbet hardt for å få best mulig prioritet på vår bestilling. Vi ble klar over forsinkelsen i februar og gikk da i dialog med Lufttransport om leie, men da vi fant ut at forsinkelsen ville bli så kort valgte vi å ikke leie av dem. Det er fordi det ville vært en tidkrevende jobb å få registrert helikoptrene over til oss, sier han.

Midtgaard sier også at det hvert år vil være mellom seks og ti ukers planlagt og uforutsett vedlikehold av det nye helikopteret. Han legger til at H145T2 (T2) er reservemaskin i henhold til kontrakten, og sier at Lufttransports gamle AW139 ikke tilfredsstiller kravene i ny kontrakt.

Administrerende direktør i Lufttransport Frank Wilhelmsen bekrefter til VG at de har gitt Norsk Luftambulanse tilbud om å leie AW139-helikopteret, men at de har takket nei.

– Det er et fantastisk helikopter. Her i Nord-Norge er det spesielt nyttig fordi det har kapasitet til å ha med alt utstyr hele tiden, og mulighet til å rykke ut raskt, dermed også muligheten til å berge liv raskere. Med mindre helikopter må man fylle fuel og hente utstyr mellom oppdrag, sier han.

Torsdag ble det arrangert en avskjedsseremoni for Lufttransport på helikopterbasen ved sykehuset, hvor det flere ganger ble trukket frem at Lufttransport har driftet helikoptertjenesten i 44 år, uten noen alvorlige ulykker:

– Det er forferdelig vemodig for oss. Samtidig er vi ekstremt stolte over å ha avsluttet et langt samarbeid – vi har fraktet pasienter, leger og sykepleiere trygt hjem hver bidige gang. Vi føler at UNN er vår nærmeste familie, og det er hyggelig å bli satt pris på denne måten, sa Wilhelmsen i talen.

Også Gilbert holdt en tale, hvor han understreket at luftambulanselegene ved Akuttmedisinsk klinikk på UNN vil fortsette å jobbe for en god luftambulansetjeneste:

– Fra og med i morgen mister vi på ubestemt tid arbeidshesten vi har fløyet siste ti år. Vi håper å kunne fortsette å levere det samme tilbudet som vi har levert sammen med Lufttransport, men disse problemene blir ikke løst før vi har en løsning på rotproblemet, nemlig anbudskonkurransene der billigst og ikke best vinner, sier han.

Han avsluttet med å si at legene ved UNN, redningsmennene og Lufttransport har vært på rundt 25.000 alarmer sammen.

– I dag tar vi farvel med Lufttransport og våre arbeidskamerater. Vi vet ikke helt hvordan vi skal klare oss uten dere. Billigst er kanskje best for noen, men for oss er det ingenting som er mer verdt enn et menneskeliv, avsluttet han.