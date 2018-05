INNSPURT: Partene i statsoppgjøret har tatt fatt på innspurten i meklingen hos Riksmekleren som startet tirsdag formiddag. Fristen går ut ved midnatt natt til torsdag for lederen i LO Stat, Egil Andre Aas, og de øvrige sammenslutningene som mekler med staten som motpart – Unio, YS og Akademikerne. Foto: Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Innspurt for å unngå storstreik i staten

NTB

Publisert: 23.05.18 19:01

Partene i lønnsoppgjøret i staten har bare noen timer på seg for å unngå at over 6.000 går ut i streik torsdag morgen.

Riksmekleren har holdt i dialogen mellom staten på den ene siden og de fire sammenslutningene LO Stat, Unio , Akademikerne og YS siden tirsdag klokken 10. Ved midnatt natt til torsdag går fristen ut for meklingen, med mindre partene blir enige om å fortsette på overtid.

Riksmekleren har varslet en løypemelding til pressen på Riksmeklerens kontor klokka 21 onsdag kveld. Etter det NTB forstår, skal det være en viss fremdrift i innspurten.

Eksamen i fare

De fire organisasjonene har varslet at hele 77.000 statsansatte kan bli tatt ut i streik dersom en eventuell konflikt skulle vedvare. I første omgang vil LO Stat ta ut 4.000 medlemmer, Unio 1.100, Akademikerne 814 og YS 300 medlemmer.

En eventuell streik vil ramme driften av Nav- og skattekontorer i Oslo og Trondheim, og sette avviklingen av eksamen ved ni av landets universiteter og høyskoler i fare. Fengslene i Oslo og Trondheim er også omfattet av det første streikeuttaket, i tillegg til at alle departementene og en rekke underliggende direktorater og etater vil bli berørt.

Lønnsgap

LO, YS og Unio begrunnet forhandlingsbruddet med at statens pott til lokal fordeling var for stor, og at tilbudet ikke ville redusere lønnsgapet mellom kvinner og menn.

Akademikerne brøt forhandlingene to dager senere med vekt på at den økonomiske rammen ikke var god nok, og at de ikke hadde fått nok gjennomslag på områder i tariffavtalen knyttet til sosiale bestemmelser, opplæringsmidler og pensjon.

