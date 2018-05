TOMMEL OPP: Frank Niva smiler fra plattingen i Elverum sentrum, men er bekymret for vannivået, som stiger hele tiden. Foto: Privat

Frank (52) kan bade på plattingen: – Store trær flyter forbi

Publisert: 10.05.18 14:43

Frank Niva fra Elverum sitter på vennens platting med vann til midt på leggen. Flomvarselet for en rekke vassdrag på Østlandet er nå på nest høyeste nivå. NVE betegner situasjonen som alvorlig.

– Huset ligger litt høyere, så det er heldigvis trygt foreløpig, men vi er redd for at plattingen skal forsvinne, sier Frank Niva (52) til VG.

Vannet stiger

Selv sitter han i badeshortsen med vann nesten til knærne på plattingen til en venn i Elverum sentrum. Bildet er tatt i 13-tiden, og vannet stiger fortsatt. Fredag er det meldt regn.

Han forteller at det vanligvis er to meter ned til elvebredden, men for et par dager siden begynte vannet å stige kraftig.

– Vannet har steget har steget 25–30 centimeter det siste døgnet, og det kommer hele trær med røttene opp flytende nedover elven, forteller han.

Kommer det et tre i full fart vil det slå bort rekkverket til plattingen med en gang.

– Kompisen min og jeg har bygget denne plattingen sammen. Vi håper jo at den står.

Det er fremdeles stor flomfare i vassdragene på Østlandet. I et oppdatert flomvarsel torsdag holder NVE varselet for store deler av Østlandet på oransje nivå, som er det nest høyeste nivået, melder NTB.

Alvorlig

«Kraftig snøsmelting og regn vil føre til ytterligere økning av vannføring i elver og bekker, særlig for elver som drenerer områder med snø. Dette vil også gjelde de store vassdragene.», heter det i varselet på Varsom.no.

– Dette er en alvorlig situasjon, sier vakthavende hydrolog Elise Trondsen i NVE til NRK .

Det er ventet at det kraftige regnværet som torsdag ligger over Vest- og Sørlandet vil bevege seg videre mot øst torsdag og fredag.

– Vi er veldig usikre på hvor denne nedbøren vil treffe, hvilke mengder som kommer, og hva slags effekt dette vil ha på vannstanden, sier Trondsen.

Det er nå satt oransje flomnivå for Trysilelva, Glomma ned til Rånåsfoss, Øyeren, Gudbrandsdalslågen og Drammensvassdraget. Det er det også i innsjøene Sperillen, Krøderen og Randsfjorden. Lokalt i mindre elver kan man få vannføring på rødt nivå fredag og lørdag.

Campingvogner evakueres

På Rena camping i Hedmark har 55 campingvogner onsdag og torsdag blitt evakuert etter at Glomma har steget kraftig de siste dagene.

– Vi er alle spente på hvor stor flommen blir. Derfor er det viktig å være føre var. I 2013 kom den brått på noen få timer. Da ble flere vogner ødelagt, sier driver av Rena camping, Lars Ove Sveen, til Østlendingen .

