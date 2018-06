UENIGE: Lars Petter Pedersen (47) forteller at han hjalp Laila Mjeldheim (41) med å true personer som var i konflikt med henne selv og addictologi-miljøet. Mjeldheim nekter for å ha noe med dette å gjøre. Foto: PRIVAT / VG

Torpedodømt: Laila sto ved siden av meg da jeg ringte

Lars Petter Pedersen (47) sier at han ble ført bak lyset da han truet tidligere medlemmer av addictologi-miljøet. Nå forteller han mer om samarbeidet med Laila Mjeldheim i Det Norske Kartselskapet.

Tidligere torpedo-dømte Lars Petter Pedersen (47) er en av dem som forteller at han har tatt på seg oppdrag for å true tidligere medlemmer i addictologi-miljøet på oppdrag fra Laila Mjeldheim personlig.

Mjeldheim er eier av Det Norske Kartselskapet, som i flere år påla de ansatte å delta i den kontroversielle terapien til Espen Andresen, eier av Addictologi Akademiet.

Pedersen ønsket ikke å stille til intervju da VG skrev saken om trusler mot utbrytere fra addictologi-miljøet , men ga 1. april likevel en kort kommentar:

– Jeg har tatt de telefoner som er tatt, og sagt det jeg har sagt til de i andre enden ut fra hva jeg har blitt fortalt av Laila, og det er vel ikke alt der som stemmer, skrev Pedersen den gang til VG.

– Sto ved siden av meg

Nå velger Pedersen å fortelle flere detaljer fra sin kontakt med Mjeldheim og addictologi-miljøet.

– Laila Mjeldheim vet godt hva hun har bedt meg om å gjøre. Laila Mjeldheim sto også ved siden av meg og sa til meg hva jeg skulle si, da jeg tok noen av telefonene, sier Pedersen i dag.

Han står i dag fast ved at han på oppdrag fra Laila Mjeldheim har opptrådt truende mot personer hun var i konflikt med. Han forteller at han gjorde dette gratis, fordi han trodde på Laila Mjeldheim og ville hjelpe henne.

VG har spurt Oslo-politiet om Pedersen er avhørt i sakskomplekset, men ikke fått svar på dette.

– Lars Petter er bedt av politiet om å komme til avhør, men han har sagt nei, har Martin Hay, Pedersens daværende advokat, tidligere uttalt til VG.

– Gammelt grums

Eks-torpedoen mener at han ble ført bak lyset og at dokumentasjon i form av lydopptak og informasjonen fra de trusselutsatte, viser dette.

47-åringen forklarer at han fikk store problemer da saken kom ut.

– Artikkelen til VG førte til at jeg mistet kunder og oppdrag for store summer. VG la ut gammelt grums som jeg har lagt bak meg. Jeg ønsket ikke å bli eksponert, sier han.

Lydopptak

Det var i en større artikkel i april at VG fortalte hvordan personer som har vært i konflikt med addictologi-miljøet, har blitt utsatt for trusler og vold fra torpedoer.

Dokumentasjonen var e-poster, lydopptak og vitnesbyrd fra ofre og to navngitte tidligere torpedo-dømte, deriblant Lars Petter Pedersen.

VG gjenga også e-poster fra Lailas samarbeidspartner, terapeuten Espen Andresen i Addictologi Akademiet. Andresen navngir torpedodømte Pedersen som en av dem som har hjulpet Laila med å «få rettferdighet og sannhet frem».

Både Mjeldheim og Andresen har nektet for alle anklager som har blitt rettet mot dem i VGs artikler.

Reagerte på kronikk

I kjølvannet av avsløringene, reagerer Pedersen derfor på hvordan Ola Thune for en måned var på trykk i VG med en kronikk , hvor det blant annet sto at Laila Mjeldheim kunne være utsatt for en konspirasjon.

Thune, som har tatt oppdrag for Mjeldheim i en årrekke, mener VG har unnlatt å undersøke muligheten for at hun kan være utsatt for en konspirasjon. Thune kaller denne muligheten for en åpenbar «alternativ hypotese».

Ettersom Pedersen ikke ønsket å bli eksponert, opplever han påstanden om en konspirasjon mot Mjeldheim som et angrep på sin egen troverdighet.

– Når jeg først har blitt det (eksponert, red.anm.) , så skal jeg ikke ha på meg at dette er en konspirasjon mot Laila Mjeldheim, sier Pedersen.

Han sier også:

– Thune burde ikke formulere seg slik han gjør om torpedoer og kriminelles troverdighet i denne saken. Jeg har kun gjort det Laila Mjeldheim har bedt meg om.

Vil ikke kommentere

Privatetterforskeren Ola Thune har hele tiden vært åpen om at Mjeldheim er klienten hans, og at han siden første gang han møtte Mjeldheim i 2012 har tatt jevnlige betalte oppdrag for forretningskvinnen.

Ola Thune er gjort kjent med sitatene fra Lars Petter Pedersen, men han ønsker ikke å kommentere dem og viser til at politiet har begynt å etterforske saken.

Laila Mjeldheim har via sin advokat Pål Sverre Hærnes avstått fra å kommentere denne saken.