ANGRIPER MODELL: Ap-nestleder Hadia Tajik fremmer et forslag som kan få store konsekvenser for blant annet Reitan-familien. Foto: Tore Kristiansen

Tajik i strupen på Reitan og Kjos

Publisert: 06.06.18 10:36 Oppdatert: 06.06.18 12:21

INNENRIKS 2018-06-06T08:36:36Z

Hadia Tajik og Ap går i strupen på noen av Norges mest profilerte og rikeste menn.

Arbeiderpartiet har sett seg lei på at noen av Norges rikeste har organisert seg slik at de slipper arbeidsgiveransvar for de ansatte.

Partiet fremmer et forslag som kan endre på det.

– Det gjør at det ikke lenger vil være mulig for Bjørn Kjos, Reitan-familien og andre å organisere seg vekk fra arbeidsgiveransvaret. Nå må de selv bli arbeidsgivere, sier Tajik til VG.

Vil pålegge delt arbeidsgiveransvar

Hun utdyper:

– Reitan-familien overlater hele arbeidsgiveransvaret til lokale kjøpmenn , og Kjos overlater stadig flere medarbeiderne sine til bemanningsbyråer.

– Det betyr at arbeidstagerne må levere på næringstoppenes krav, samtidig som medarbeiderne må ta all risiko. De får ikke være med på å påvirke pris, konsept, tjenester og varer og kan heller ikke forhandle om lønns- og arbeidsbetingelser med de de egentlig jobber for.

– Vil dere sørge for at det ikke går an å bruke franchisemodellen i fremtiden, hvor selvstendige kjøpmenn er en del av en kjede, eksempelvis Rema 1000?

– De må endre modellen. De ansatte i 7 Eleven, Rema 1000, Peppes Pizza og andre vil med vårt forslag kunne fremme krav om lønns- og arbeidsvilkår til morselskapet, ikke bare til lederen for den konkrete avdelingen (franchisen).

– I dag er det avdelingen som selv må ta all risiko, morselskapet kan si opp avtalen når som helst uten å ha noe ansvar for medarbeiderne som står igjen. Det vil det bli slutt på, sier hun.

Opprydningsaksjon

Tajik sier dette er en del av det hun kaller opprydningsaksjon i norsk arbeidsliv.

– Vi har allerede fått flertall for å rydde opp i useriøs innleie. Det er en stor seier for Arbeiderpartiet og vanlige arbeidsfolk. Nå fortsetter vi med opprydning i franchiseselskaper. Franchise brer om seg, og vi er redd for at det blir et smutthull til å fraskrive seg arbeidsgiveransvar og lempe på lønns- og arbeidsvilkår. De som gjør jobben hver dag skal vite hvem som er sjefen og hvem de jobber for.

– Vi ber regjeringen om å komme tilbake med endringer i arbeidsmiljøloven i tråd med de signalene vi sender i innstillingen.

– Det må ryddes opp

Saken begynte med et representantforslag fra Bjørnar Moxnes (Rødt). Forslaget Ap nå fremmer er likelydende på mange punkter, men går lenger idet det også foreslår konserner og andre selskaper i tillegg til franchiser.

– Det må ryddes opp i reglene for franchise. Får vi flertall, vil de ansatte få bedre rettigheter og det blir slutt på at fagbevegelsen settes på gangen. I tillegg vil vi få mer innsyn og åpenhet rundt et fenomen som vokser raskt, men hvor det har vært vanskelig å få oversikt, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Arbeids- og sosialkomiteen avga sin innstilling tirsdag.

KrF skal etter planen diskutere saken på gruppemøte onsdag. Stortingsrepresentant Tore Storehaug vil ikke kommentere saken før den har blitt drøftet, men etterlyser et bedre grunnlag for å se om det er behov for å endre modellen.

– Det trengs et bedre grunnlag for å se på omfang og særtrekk ved organisering som franchise, konsern og lignende, med vekt på arbeidsgiveransvar og arbeidstagernes rettigheter, skriver Storehaug i en SMS til VG.

NHO: – Vil punktere modellen

VG har vært i kontakt med kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i Rema 1000. Hun henviser til NHO i saken.

Bransjedirektør for handel i NHO Service og Handel, Leif Bache Mathiesen, ønsker en mulig utredning om franchise velkommen, men mener forslaget om delt arbeidsgiveransvar fra Ap, SV og Rødt vil punktere hele modellen.

– Vi støtter en utredning som gir kunnskap og fakta, men dette forslaget er skjevt og kan få konsekvenser i form av tapte arbeidsplasser. Man kan ikke gi for eksempel Rema 1000 eller McDonalds delt ansvar for flere tusen arbeidstagere uten at man kjenner arbeidsforholdene i den juridiske enheten hvor de er ansatt, sier Bache-Mathiesen.

Han viser til EU, der franchisemodellen er ansett som en viktig vekstmotor for økt sysselsetting.

Bache-Mathiesen åpner imidlertid for at både økt medbestemmelse og innsyn for de ansatte bør utredes.

– Det er godt mulig at man bør se på dette. Men man kan ikke bare beslutte delt arbeidsgiveransvar mellom franchisegiver og franchisetager uten å se på konsekvensene av forslaget, sier han.

Norwegian avviser

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian avviser problemstillingen.

– Norwegian har i aller høyeste grad et arbeidsgiveransvar for våre medarbeidere, så vi ser ikke at denne kritikken egentlig berører oss. Norwegian er et internasjonalt konsern med virksomhet i mange land og der de aller, aller fleste av våre 10.000 medarbeidere har fast ansettelse og tariffavtaler i lokale, Norwegian-eide datterselskap. Bare i Norge bidrar Norwegian til tusenvis av gode arbeidsplasser og verdiskaping i milliardklassen. Vi synes det er trist dersom selskapet fremstilles på en annen måte enn det er dekning for, sier han.