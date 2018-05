50 fastboende og et stort antall hyttefolk og campinggjester er uten veiforbindelse etter at et jordskred blokkerte fylkesvei 6434 Snillfjord i Trøndelag fredag. Foto: Foto: Fredrik Lien / NTB scanpix

Jordskred i Trøndelag knyttes til massedeponi

NTB

Publisert: 20.05.18 12:14

Et deponi fra et veianlegg har trolig bidratt til jordskredet som har stengt en fylkesvei i Snillfjord i Trøndelag. Eksperter er overrasket over raset.

Det opplyser prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen.

– Raset har skjedd like i nærheten av et massedeponi vi har. Deponiet har ikke rast, men løsmasser som lå på nedsiden av det. Hovedgrunnen til raset var at det var bløtt og mye vann, sier Moe til NTB.

Deponiet er knyttet til byggingen av en ny fylkesvei ovenfor fylkesvei 6434 (tidligere fylkesvei 305), som er stengt av raset. Den kan bli åpnet igjen søndag ettermiddag.

Moe opplyser at det var gjort vurderinger av grunnforholdene før de plasserte deponiet der de gjorde.

– Det var overraskende for geoteknikere at det raste ut, sier hun.

Søndag jobbes det med å bygge en fangvoll av stein nedenfor som skal hindre at nye løsmasser sklir ut. Selve fylkesveien har bare fått mindre skader som følge av raset, ifølge Moe.

Om lag 300 personer, inkludert fastboende og et stort antall hyttefolk og campinggjester, mangler veiforbindelse som følge av skredet.