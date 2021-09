Les dagens VG her!

Mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs har bodd hele sitt liv på Haugalandet. Av en venninne beskrives han som snill og omtenksom. Les mer i dagens VG.

Av VG

Publisert: Nå nettopp

Med over 400 000 elbiler på veiene har Norge blitt et testlaboratorium for fremtidens bilmarked. Spørsmålet er hvordan vil bensin- og dieselbilprisene vil bli påvirket. Les hva ekspertene mener.

Statsminister Erna Solberg velger selfies, direkte møte med velgerne og lokalavisene som formidlingsplattform for å vinne valget. Les om strategien i dagens VG.

Erling Braut Haaland (21) har alle tiders mulighet til å bli tidenes toppscorer på A-landslaget for herrer. I kveld møter Norge Gibraltar kl. 20.45.

Dette – og mye, mye mer – kan du lese i dagens VG!