ENIGE: Helseminister Bent Høie (t.h.) og FHI-direktør Camilla Stoltenberg under en pressekonferanse i Oslo i januar.

Helseminister Bent Høie: − Nasjonale innstramminger er ikke nødvendig nå

Til tross for smitterekord vil ikke helseministeren ha nye, nasjonale innstramminger. – Hvis vi innfører strenge tiltak for barn og unge nasjonalt vil det ramme barn også steder der det ikke er smitte, sier han.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Siden skolestart i høst har smitten i Norge gått kraftig oppover. Tirsdag ble det registrert 1785 nye smittetilfeller i Norge. Det er 548 tilfeller flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, og foreløpig smitterekord.

– Det har ikke vært et ønske fra Helsedirektoratets og Helsedepartementets side at det skal spre seg så mye smitte i skolene, og det har økt raskere enn det vi forventet, FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NRK, og legger til at høstens smittestrategi ikke har fungert godt nok.

– Jeg er helt enig med Camilla Stoltenberg, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til VG onsdag.

– Vi kan ikke ha som krav at ingenting blir problematisk, for det gjør det. Men vi må finne løsninger og justere kursen underveis, sier Høie.

Han mener at det er viktig med lokale tiltak, og at kommunene kan – om de mener det er nødvendig – ha skoler på for eksempel gult nivå.

– Nasjonale innstramminger er ikke nødvendig nå – eller har betydning for denne smittespredningen. Hvis vi innfører strenge tiltak for barn og unge nasjonalt vil det ramme barn også steder der det ikke er smitte, sier Høie til VG.

Smitten sprer seg hovedsakelig blant unge. Forrige ukesrapport fra FHI viste at aldersgruppene under 40 år hadde mest økning i uke 33. Blant aldersgruppene 6–12 og 13–19 var smitteøkningen på henholdsvis 39 og 23 prosent.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad omtaler situasjonen som utfordrende.

– Smittetallene går oppover og nå er vi veldig avhengige av at folk følger de grunnleggende smittevernrådene til vi har fått vaksinert alle i Norge som blir tilbudt vaksine, sier han.

– Dette er en utfordrende situasjon av to grunner. Det ene er hensynet til alle de uvaksinerte som risikerer å bli syke, også i eldre aldersgrupper, og som vil få vaksine nå i løpet av september måned. Det andre er det kaoset som er på skolene, med mye skolefravær på grunn av sykdom og en vanskelig håndterbar smittesituasjon, sier han om smitterekorden.

– Har dere feilvurdert smitten ved skolestart?

– Det faglige rådet vi har fått fra Folkehelseinstituttet (FHI) om at elever ikke lenger skal være i smittekarantene og ønsket fra utdanningssektoren om å drive skole på grønt nivå uten bruk av kohorter gjør at vi bare har et verktøy igjen, og det er utstrakt testing av elevene, sier Nakstad.