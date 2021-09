ENIGE: Helseminister Bent Høie (t.h.) og FHI-direktør Camilla Stoltenberg under en pressekonferanse i Oslo i januar.

Bent Høie: – Ønsker ikke at barn skal smittes i det tempoet som er nå

Helseminister Bent Høie er tydelig på at myndighetene ønsker seg bedre kontroll på smittespredningen blant barn og unge.

Siden skolestart i høst har smitten i Norge gått kraftig oppover. Tirsdag ble det registrert 1785 nye smittetilfeller i Norge. Det er 548 tilfeller flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, og foreløpig smitterekord.

Og det er blant de unge at smitten sprer seg. Onsdagens ukesrapport fra FHI viser at smitten økte med 174 prosent i aldersgruppen 13-19 år forrige uke. I samme periode økte den med 95 prosent i aldersgruppen 20-39 år.

Høstens smittestrategi har ikke fungert godt nok, har FHI-direktør Camilla Stoltenberg sagt til NRK.

– Jeg er helt enig med Camilla Stoltenberg, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til VG onsdag.

Han er tydelig på at norske myndigheter ønsker seg bedre kontroll på smittespredningen blant barn og unge enn det man ser i dag.

– Fagpersoner har gitt regjeringen kritikk for å ikke innrømme at det som skjer nå, er at det satses på flokkimmunitet blant barn. Satser dere på flokkimmunitet blant barn?

– Nei, Vi satser ikke på flokkimmunitet blant barn. Vi ønsker ikke at barn skal smittes i det tempoet som er nå, så vi forventer at tiltakene som nå gjennomføres i kommunene skal bidra til å redusere smitten blant barn og unge, svarer helseministeren.

Vil ikke ha nasjonale innstramminger

Til tross for smittesituasjonen vil Høie imidlertid ikke innføre nye, nasjonale innstramminger.

– Nasjonale innstramminger er ikke nødvendig nå – eller har betydning for denne smittespredningen. Hvis vi innfører strenge tiltak for barn og unge nasjonalt, vil det ramme barn også steder der det ikke er smitte, sier han.

Helseministeren understreker at kommuner som ikke klarer å ta kontroll over smitten kan bruke trafikklys-modellen, og for eksempel innføre gult nivå på skolene.

– Hvor mange barn forventer dere at skal bli smittet med smitteøkningen som er nå?

– Vi opererer ikke med tall på dette, men det som er viktig er at kommunene som opplever smitte klarer å begrense smittespredningen og bruker tiltak. En rekke kommuner med utbrudd har innført tiltak de siste dagene – både i skolen, men også utover skolen.

Tidligere var viktigere å begrense smitten for å beskytte eldre og de i risikogruppen, slik at de ikke blir alvorlig syke. Slik er det ikke nå, mener Høie, nå som de aller fleste av disse er fullvaksinert.

– Skulle vi slått ned smitten helt blant barn og unge, måtte vi hatt strenge tiltak både i skolen og på barnas og ungdommenes fritidsaktiviteter, noe som ville få store, negative konsekvenser for barn og unges psykiske helse. Samtidig er FHI tydelig på at svært få barn og unge blir alvorlig syke av covid-19.

– Utfordrende situasjon

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad omtaler smittesituasjonen som utfordrende.

– Smittetallene går oppover, og nå er vi veldig avhengige av at folk følger de grunnleggende smittevernrådene til vi har fått vaksinert alle i Norge som blir tilbudt vaksine, sier han.

– Dette er en utfordrende situasjon av to grunner. Det ene er hensynet til alle de uvaksinerte som risikerer å bli syke, også i eldre aldersgrupper, og som vil få vaksine nå i løpet av september måned. Det andre er det kaoset som er på skolene, med mye skolefravær på grunn av sykdom og en vanskelig håndterbar smittesituasjon, sier han om smitterekorden.

– Har dere feilvurdert smitten ved skolestart?

– Det faglige rådet vi har fått fra Folkehelseinstituttet (FHI) om at elever ikke lenger skal være i smittekarantene og ønsket fra utdanningssektoren om å drive skole på grønt nivå uten bruk av kohorter, gjør at vi bare har et verktøy igjen, og det er utstrakt testing av elevene, sier Nakstad.