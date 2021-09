PENSJONIST: Arnfinn Sandstad, tidligere etterforskningsleder i Kripos.

Tidligere etterforskningsleder: − Teknologien er mye mer utviklet nå enn hva den var på den tiden

Ny DNA-teknologi gjør at politiet kan finne både hår- og øyenfarge hos en antatt gjerningsperson. Arnfinn Sandstad, tidligere etterforskningslederen i Kripos, mener fremskrittene kan ha vært avgjørende i Tengs-saken.

Av Stella Bugge

Publisert: Nå nettopp

Han forteller at han i 1995 var kort innom Birgitte Tengs-saken da han i et par uker vikarierte for den faste etterforskningslederen.

Fredag ble det kjent at en mann i 50-årene er pågrepet for drapet på Birgitte Tengs, og at han også er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen. Mannen nekter straffskyld.

– Teknologien er mye mer utviklet nå enn hva den var på den tiden. Tekniske biologiske spor har tydeligvis gitt nye svar, sier Sandstad til VG.

På politiets pressekonferanse fredag kom det da også frem at det var nye DNA-undersøkelser som førte til pågripelsen av mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs på Karmøy i 1995.

– Det er jo åpenbart at det har vært en rivende utvikling innenfor DNA-teknologi, og mange aspekter innen DNA-teknologien. Det er jo det som er bakgrunnen for at vi har jobbet med dette over lang tid. Vi har forsøkt å benytte oss av de siste metoder og spille på lag med den sakkyndighet som har vært nødvendig for å kunne komme et steg videre i begge saker, sa politiinspektør Lars Ole Berge.

Materialet ble sendt til analyse GMI i Innsbruck i Østerrike i 2017, og politiet mottok en omfattende rapport i 2019.

Sandstad peker på at Cold Case-gruppen på Kripos har jobbet lenge med saken.

– På et tidspunkt, hvis man har mistanke mot en person, må man komme videre og vurdere hvorvidt det er grunnlag for en siktelse, sier den pensjonerte Kripos-etterforskeren og peker på at vedkommende da også får en advokat får og ivaretatt sine rettigheter.

– Samtidig er det en ganske alvorlig siktelse når du siktes for drap, så det skal en god del til før de gjør det, legger han til.

– Hva tenker du om at det som har skjedd i dag?

– Det er spennende og jeg håper virkelig man kan gi de pårørende et svar både i forhold Birgitte Tengs saken og Tina Jørgensen. Hvis det viser seg at man har funnet en gjerningsperson og får denne dømt, er dette veldig bra for familien til Birgitte og ikke minst for fetteren og hans familie, avslutter Sandstad.

– Teknologien har blitt mer følsom

Eirik Natås Hanssen, rettsgenetiker ved Avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus, forklarer at det har skjedd mye med DNA-teknologien de siste ti-femten årene:

– Det som har skjedd, og som kanskje har ført til de største endringene, er at teknologien har blitt mer følsom. I tillegg klarer vi å få frem resultater fra mye mindre DNA, og fra DNA som kanskje er litt nedbrutt og ødelagt, forklarer han, og understreker at han snakker på generelt grunnlag.

Hanssen trekker frem at ny analyseteknologi kan hente ut enormt mye informasjon fra genene. Blant annet kan politiet få vite hvordan en potensiell gjerningsmann ser ut – som for eksempel hår- og øyenfarge, ifølge rettsgenetikeren.

DNA: Ny analyseteknologi kan hente ut enormt mye informasjon fra genene. Blant annet kan politiet få vite hvordan en potensiell gjerningsmann ser ut – blant annet hår- og øyenfarge, ifølge rettsgenetiker Eirik Natås Hanssen

Teknologien har blitt brukt til å fange kriminelle ved å søke i gendatabaser som Myheritage og AncestryDNA, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Hva er fallgruvene ved å lene seg på DNA-bevis?

– Du kan plukke opp DNA som er avsatt i andre handlinger enn den kriminelle – det har egentlig alltid vært mulig. Når du har en veldig sensitiv metodikk som plukker opp små mengder DNA blir det desto vanskeligere å knytte det til konkrete handlinger, sier rettsgenetikeren.

– Det er ikke alltid at man har løst saken selv om man har funnet DNA, det skal aldri stå alene og må bygges opp av andre opplysninger.