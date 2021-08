– GØY: Hun er lærling. Han er finansminister. Sofia Silva forteller Jan Tore Sanner om livet på en byggeplass. – Det er gøy å jobbe med gutta, ler hun.

Sanner med budsjettlekkasje: − 1,5 milliarder til unge

BJØRVIKA (VG) Sofia Silva (19) var møkka lei teoretisk fag og hoppet av. Nå regjerer hun i en stor gravemaskin. Mandag kom finansministeren på besøk.

Av Bjørn Haugan

Jan Tore Sanner hadde med seg en litt omstridt pengesekk.

– I statsbudsjettforslaget til regjeringen har vi bestemt oss for å legge inn 1,5 milliarder kroner i skattelette til unge mennesker under 30 år, sier Sanner.

Omstridt fordi blant andre arbeidsgivergiganten NHO er kritisk. Også Ap er kraftig imot.

Sanner har ikke vektlagt de innspillene i høringsrunden.

Han mener deres nye «jobbskattefradrag» for unge med vanlige og lave inntekter er «et skattepolitisk kinderegg».

– Vi vil gi unge i starten av yrkeslivet en merkbar skattelette, vi får flere i jobb og vi reduserer ulikheten.

– Dokumentert

– Hvordan vet dere at det vil gi flere i jobb?

– Et fradrag vil ikke i seg selv skape flere jobber. Men det vil gjøre det mer lønnsomt å jobbe, og det vil øke arbeidstilbudet. Det er godt dokumentert at slike fradrag over tid bidrar til at flere kommer i jobb, blant annet i en studie fra SSB i 2016, sier han.

Sanner sier at en person med lønn mellom 300.000 og 350.000 kroner vil få 4700 kroner mer å rutte med i året.

– 18.800 kroner over neste stortingsperiode. Til sammenligning gir Aps skattemodell 6.960 kroner over fire år, sier han.

TEKNOLOGI: Sofia Silva viser computeren hun bruker i førerhuset, til finansministeren.

– Fagbrev neste år

– Det kommer godt med, sier Sofia Silva fra setet i gravemaskinen.

Hun er lærling på tredje året og jobber for tiden for Becker Entreprenør, som bygger ny brannstasjon i Bjørvika.

– Jeg håper å ta fagbrevet neste år, sier hun.

Sanner liker historien hun forteller.

– Jeg begynte med studiespesialisering i første klasse i videregående. Jeg synes det var kjedelig og lite engasjerende. Læreren min sa at jeg måtte skjerpe meg eller gjøre noe annet. Jeg valgte det siste, sier hun og ler:

– Jeg byttet til bygg og anlegg og har aldri angret. Jeg kjører gravemaskin og stortrives.

– Alt monner

Som lærling tjener hun rundt 300.000 kroner og vil få 4700 kroner mindre i skatt i året.

– 4700 kroner er ikke veldig mye?

– Alt monner når du tjener såpass lite og har husleie å betale. Jeg greier ikke å spare så mye som jeg ønsker.

Hun sier at hun og samboeren drømmer å kunne kjøpe en leilighet.

– Det er derfor vi sparer, men foreløpig har vi ikke nok.

VALGFLESK: Finansministeren sier at jobbskattefradraget til unge ikke er et valgkamputspill, men slutten på en formell prosess, blant annet etter en høringsrunde.

Sanner sier at jobbskattefradraget er et av flere elementer for å hjelpe unge inn i arbeidslivet.

– Å la unge sitte igjen med mer av pengene de tjener er ikke løsningen på alle problemer på arbeidsmarkedet, men det er et ekstra verktøy i verktøykassen for å inkludere flere i arbeidslivet, sier han og viser blant annet til tiltakene for å få flere til å fullføre videregående skole.

– Og andre tiltak for å få flere inn i arbeidslivet; å gi en sjanse til dem med hull i CV-en og arbeidet for å styrke psykisk helse.

– Det kan mistenkes at dette kommer nå, like før valget, for å lokke unge velgere?

– Nei, dette var et forslag vi sendte på høring før sommeren og som regjeringen følger opp nå, gjennom bevilgninger i statsbudsjettet.

– Avlat

Ap-nestleder Hadia Tajik er ikke imponert.

– Er dette Sanner som betaler avlat til ungdommen, etter å ha skuslet bort flere titallsmilliarder kroner i skattekutt til noen av de rikeste i landet? Han frister med at ungdommene skal få 1,5 milliarder kroner i skattekutt, men de 1 prosent rikeste i landet har allerede fått løfter om 6 milliarder kroner i målrettet skattekutt de neste fire årene hvis Høyre får fortsette.

KRITISK: Ap-nestleder Hadia Tajik sier forslaget til Sanner er dyrt og lite effektivt.

Hun sier hennes parti leverer skattelette til alle som ikke har høy inntekt:

– Vi mener at alle med lav til middels inntekt få skattekutt, unge som gamle.

Hun sier at hovedutfordringen er å få unge som står utenfor arbeid, inn i arbeid.

– Dette forslaget bidrar dessverre ikke til det, men kan til og med få den effekt at noen som allerede er i jobb vil jobbe mindre – i alle fall ifølge Sanners eget departement da forslaget var på høring.

NHO: – Dyrt og lite treffsikkert

Hun viser til at flere tunge samfunnsaktører er kritiske: Blant annet har LO og NHO har gått imot forslaget.

I forbindelse med høringssaken i sommer sa NHOs sjeføkonom Øystein Dørum dette til NRK.

– Dette fremstår som et dyrt og lite treffsikkert virkemiddel. Regjeringen forslår å gi skattelette til de som ikke trenger det for å komme i jobb, altså de som allerede har jobb, eller som uansett får jobb.

– De ser at det er dyrt og gir lite effekt for å få unge i arbeid, sier Tajik.

Hun sier Arbeiderpartiet i stedet vil satse på en yrkesfagmilliard over fire år.

– Og læreplassgaranti, en aktivitetsreform for unge, ressurser til tettere oppfølging, et oppsøkende NAV og lønnstilskudd, samt styrket rett til heltid – slik at flere unge får jobber å gå til.