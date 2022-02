Politiet om knivstikkingen i Ski: − Guttene som grep inn har nedskalert situasjonen

Mannen i 30-årene som er siktet for drapsforsøk etter at to tenåringer ble knivstukket i Ski onsdag kveld, er overført til helsevesenet.

Etter fengslingsmøtet som gikk for lukkede dører i Follo og Nordre Østfold tingrett fredag, er det besluttet at han skal holdes varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Han blir overført til helsevesenet.

Etterforskningen viser ifølge politiet at de tre fornærmede forsøkte å nedskalere en situasjon mellom siktede og et familiemedlem av vedkommende. Dette var foranledningen til at de ble utsatt for alvorlig vold, skriver politiet i en pressemelding fredag ettermiddag.







Det er begjært full judisiell observasjon av siktede.

Det ble torsdag kjent at politiet har bedt om en full rettspsykiatrisk undersøkelse av den siktede mannen.

Politiet opplyser samtidig at de har utvidet siktelsen mot mannen.

Siktet for drapsforsøk

Siktelsen omfatter nå drapsforsøk på den av de fornærmede som er hardest skadet, grov kroppsskade på den andre fornærmede, og forsøk på grov kroppsskade på den tredje fornærmede.

To av de fornærmede er fortsatt innlagt på sykehus.

På grunn av deres tilstand har det foreløpig ikke vært mulig å gjennomføre av dem.

Den hardest skadde av de to er påført flere stikkskader. Han betegnes av politiet som hardt skadet, men stabil.

Siktelsen vil bli utvidet

Politiadvokat Camilla Ek Sørensen sier til VG at foranledningen for hendelsen er en situasjon mellom siktede og et nært familiemedlem.

– I den forbindelsen har de tre fornærmede guttene forsøkt å eskalere ned situasjonen. De har da blitt utsatt for alvorlig vold, sier Sørensen til VG.

– Siktelsen vil bli utvidet til å gjelde straffbare handlinger også mot familiemedlemmet, men politiet er i kartleggingsfasen av dette, sier Sørensen, og legger til at vedkommende har fått oppnevnt bistandsadvokat.

– Hva er bakgrunnen for at politiet vil ha en full psykiatrisk undersøkelse umiddelbart?

– Bakgrunnen for dette er siktedes fremtreden, handlingen han med skjellig grunn mistenkes for, opplysninger fra den innledende etterforskningen og personlige forhold på siktedes side. Han er tvangsinnlagt på sykehus, svarer Sørensen.

Politiet: – Guttene har nedskalert situasjonen

VG er kjent med en video som viser de fornærmede etter knivangrepet. Denne videoen har også politiet sett, men politiadvokaten ønsker på nåværende tidspunkt ikke å kommentere denne. Hun bekrefter imidlertid at politiet sitter på videomateriale.

– Politiet har påberopt varetektsfengsling i fire uker på grunn av faren for bevisforspillelse og gjentagelsesfare. Kjennelsen fra i dag er i tråd med politiets begjæring, understreker politiadvokaten.

Etterforskningsmessig jobbes det nå med gjennomføring av vitneavhør, samt beslaglagt materiale og tekniske bevis.

– Det er høyt prioritert å få til avhør av de fornærmede straks de er i stand til det.

– Politiet har vært relativt sent ute med å kommentere detaljer i denne saken. VG er kjent med at dette føles sårt for ungdomsmiljøet i Ski som har gitt uttrykk overfor oss at de føler det har bidratt til mistenkeliggjøring av de fornærmede. Hva har politiet å si til Ski-ungdommen?

– I initialfasen av en så alvorlig straffesak er det vår alltid politiets hovedprioritet å sikre bevis for hva som har skjedd. Det er avgjørende at politiet får oversikt over sakens faktum, før vi uttaler oss om dette utad. Vi har jobbet intenst siden onsdag for å få klarhet i hendelsesforløpet, men det først nå vi føler oss sikre nk til å gå ut med et antatt hendelsesforløp, svarer politiadvokat Camilla Ek Sørensen.

– Har de tre fornærmede reddet kvinnen? Er deres inngripen en heltedåd?

– Vi jobber med å kartlegge foranledningen til hendelsen, altså situasjonen mellom de to familiemedlemmene. De fornærmede har grepet inn til fordel for siktedes familiemedlem. Vedkommende har status som fornærmet i politiets etterforskning. Det er også grunnen til at vi nå bekrefter at disse guttene har grepet inn. De har nedskalert en situasjon.

Knivstukket nær bensinstasjon

Det var 19.15 at politiet fikk melding fra AMK om knivstikking nær en bensinstasjon i Ski i Nordre Follo sørøst for Oslo.

På stedet skal to unge menn i slutten av tenårene ha blitt knivstukket. En av dem ble onsdag kveld fraktet med luftambulanse til Ullevål, mens den andre ble kjørt i ambulanse til Ahus. Sistnevnte ble senere overført til Ullevål på grunn av skadeomfanget.

Etter en større politiaksjon, hvor politiet fikk bistand fra beredskapstroppen, ble en mann i 30-årene pågrepet drøye to og en halv time senere.

Den siktede mannens forsvarer, advokat Ann Gunn Edvardsen, bekreftet overfor VG torsdag ettermiddag at hun hadde snakket med sin klient. Hun ønsket da ikke å kommentere saken ytterligere.