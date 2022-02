Knivstikkingen i Ski: Skal ha forsøkt å roe ned situasjon mellom siktede og familiemedlem

Mannen i 30-årene som er siktet for drapsforsøk etter at to tenåringer ble knivstukket i Ski onsdag kveld, er overført til helsevesenet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet opplyser i en pressemelding at mannen fredag ble varetektsfengslet av Follo og Nordre Østfold tingrett. Han blir umiddelbart overført helsevesenet.

Etterforskningen viser ifølge politiet at de tre fornærmede forsøkte å nedskalere en situasjon mellom siktede og et familiemedlem av vedkommende. Dette var foranledningen til at de ble utsatt for alvorlig vold.







Det er begjært full judisiell observasjon av siktede.

Det ble i går kjent at politiet har bedt om en full rettspsykiatrisk undersøkelse av den siktede mannen.

Politiet opplyser samtidig at de har utvidet siktelsen mot mannen.

Siktelsen omfatter nå drapsforsøk på den av de fornærmede som er hardest skadd, grov kroppsskade på den andre fornærmede, og forsøk på grov kroppsskade på den tredje fornærmede.

To av de fornærmede er fortsatt innlagt på sykehus.

På grunn av deres tilstand har det foreløpig ikke vært mulig å gjennomføre av dem.

Den hardest skadde av de to er påført flere stikkskader. Han betegnes av politiet som hardt skadet, men stabil.