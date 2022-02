KAMPHANER: Henrik Asheim og Nikolai Astrup kjempet høflig om nestledervervet i Høyre.

Asheim innstilt som Høyre-nestleder – Ap-Tajiks bror inn i ledelsen

Valgkomiteen i Høyre innstiller på Henrik Asheim (38) som ny Høyre-nestleder. Og at Hadia Tajiks bror, Athar Ali Tajik (39), er klar for å tre inn i ledelsen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nestlederplassen står ledig fordi Jan Tore Sanner gir seg etter 18 år i Høyres toppledelse.

Nå har valgkomiteen i partiet innstilt på at Henrik Asheim erstatter ham, flere medier, deriblant VG, meldte tidligere torsdag.

Både Sanner og Asheim kommer fra Bærum i Viken, vest for Oslo. Asheim har vært innvalgt på Stortinget siden 2013, og var forsknings- og høyere utdanningsminister i Solberg-regjeringen fra 2020 til 2021.

Asheims motkandidat til nestledervervet, stortingsrepresentant og mangemillionær Nikolai Astrup, har allerede varslet at han vil godta valgkomiteens innstilling.

– Jeg er veldig takknemlig for den tilliten valgkomiteen har vist meg. Vi har en viktig jobb fremover med å utvikle politikk gjennom å lytte til innspill fra hele landet, og vi skal bygge en enda sterkere partiorganisasjon frem mot valgene i 2023 og 2025. Det har jeg veldig lyst til å bidra til på en god måte, og jeg håper derfor på landsmøtets tillit i april, sier Asheim i en pressemelding torsdag ettermiddag.

PÅ TUR MED SJEFEN: Athar Ali Tajik og Erna Solberg i valgkampen 2021.

Tajiks bror innstilt

Inn i sentralstyret får Asheim følge av en nykommer i Høyre-ledelsen: Athar Ali Tajik, som sto på partiets liste i Rogaland – og er broren til arbeidsminister og Ap-nestleder Hadia Tajik.

Da VG traff ham i valgkampen i fjor, hvor han talte like varmt for privatisering, som søsteren taler mot.

Tajik er lege og ingeniør, og er også vararepresentant til Stortinget.

Henrik Asheim har ikke besvart VGs henvendelser. Bård Ludvig Thorheim, som ble lansert som nestlederkandidat av Nordland Høyre, ville ikke kommentere saken før innstillingen ble lagt frem.

Valgene skjer formelt under Høyre landsmøte i april. Både partileder Erna Solberg og nestleder Tina Bru tar gjenvalg.

Uenige

Valgkomiteen i Høyre er uenige på ett punkt, viser innstillingen. Og her kan det ligge an til en kamp by mot land:

Til den siste plassen ønsker nemlig et flertall at Jon Gunnar Pedersen (59) fra Oslo, opprinnelig fra Vestfold, skal komme inn. Pedersen er en veteran innen finansbransjen, og var statssekretær i finansdepartementet fra 2013 til 2015.

Motkandidaten er tidligere fiskeriminister og bodøværing Odd Emil Ingebrigtsen.